knowisは、顧客にクラウドベースのフルマネージド製品を提供するにあたり、IBM® Db2® on Cloudデータベースを採用しました。同社は、EBAの要件に準拠するため、顧客が持つすべてのデータをEU域内で保管する必要がありました。Sternkopf氏は「IBMはフランクフルトにデータセンターを持っていることから、欧州連合内におけるすべての管理サービスの提供が可能になります。クラウドの競合他社では、実現できなかったと思います。」と語っています。

IBMはknowisとタッグを組み、Db2 on Cloudデータベースを同社の金融プラットフォームに統合しました。Sternkopf氏は「Db2 on Cloudを使って良かった点は、すぐに使えるという点でした。Db2を当社のプラットフォームに統合する際のIBMとの連携は非常にスムーズで、必要なサポートはすべて得られました。」とコメントしています。このデータベースは、同社がすでに利用していたIBM Business Process Manager on Cloudソフトウェアとも簡単に統合できました。同氏は続けて、「今回のプロジェクトは、どちらもクラウド製品であるIBM Business Process ManagerとDb2を当社のプラットフォームに搭載する絶好の機会でした。この2つの製品は相性が良く、信頼性と高いパフォーマンスを発揮します。」とも語っています。