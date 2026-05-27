ファッション・ウィークを日常の商取引に取り入れるように設計されたAI体験の構築
ランウェイ・プレゼンテーションは強い感情的な共鳴、メディアの注目、そして文化的意義を生み出しますが、その勢いを持続的なオンラインでのエンゲージメントや購買意欲へとつなげることは、ファッション業界において依然として大きな課題となっています。従来のeコマースにおいては、構造、ライン、視覚的効果によって定義される高度にデザインされた衣服は、依然として静止画像やサイズ表を通じて伝えられることが多く、フィット感、プロポーション、動きといった重要な要素については、見る者の解釈に委ねられたままとなっています。ニューヨークを拠点とするデザイナー・ブランドであるKATE BARTONのようなブランドにとって、高度にデザインされた衣服で知られるKATE BARTON社のようなブランドにとって、このギャップは購入の過程に躊躇を生むことがよくありました。
同時に、デジタル・ファッション体験に対する期待も変化しています。従来の製品ページは、明確さを求める買い物客にとって次第に不十分になりつつあり、一方、パートナー企業やスポンサーは、エンゲージメントを一瞬に留まらずさらに延長する方法を模索していました。KATE BARTONにとって、これはランウェイの本質 — つまり、服が実際にどのように見え、どのように動くかを、より参加型で、商業的に展開可能な環境へと持ち込む方法を見つけることを意味していました。顧客が自分の体に服をまとった姿をより具体的にイメージできるようにすることが、即時の売上メトリクスだけでその体験の正当性を証明しようとしたり、ブランドのデザインの整合性を損なったりすることなく、次の自然なステップとして浮上しました。
ニューヨーク・ファッション・ウィークのアクティベーションにより、このアプローチが現実世界で初めて導入され、ファッション・プレゼンテーションはeコマースへの拡張を目的としたシステムの初期フォーマットとなりました。信頼性の高いバーチャル試着体験を提供するには、リアルなビジュアル・アウトプット、低遅延パフォーマンス、シームレスなデバイス間アクセス、そしてライブ環境での視覚認識と、ほぼすべての言語でのテキストベースのインタラクションが必要でした。これらの要件は、既存の社内ツールだけでは対応できる範囲を超えていたため、KATE BARTONは、生産レベルの視覚的および会話型エンゲージメントのためのAI体験の構築に重点を置いた企業であるFiducia AIと提携し、IBMがソリューションを構築することにしました。
ニューヨーク・ファッション・ウィークとeコマースの両方をサポートするKATE BARTONのアクティベーションにかかった日数
ニューヨーク・ファッション・ウィーク体験をWebベースのShopifyストアフロントに拡大するのにかかった日数
eコマースの利用開始から2か月未満でバーチャル試着を体験した顧客数
KATE BARTON、Fiducia AI、IBMは協力して、1回限りのアクティベーションではなく、ライブ・プレゼンテーションとデジタル・コマース全体で永続的な層として設計された、AIを活用したエクスペリエンスを作成しました。このエクスペリエンスはニューヨーク・ファッション・ウィークで初登場しましたが、常時稼働可能なeコマース環境へと移行する意図で設計されています。このシステムは、ブランドの主要な販売チャネルに組み込まれた後も、安定性、安全性、拡張性を維持しながら、可視性の高い環境でリアルタイムのインタラクションをサポートする必要がありました。
Fiducia AIはオーケストレーションとアプリケーション開発を主導し、IBMは技術プラットフォーム、信頼性、ガバナンスを実現するためのエンタープライズ基盤を提供しました。IBM® Cloud®上に展開され、IBM watsonx.ai®上に構築されたこのソリューションは、マルチモデル・アプローチを使用してエクスペリエンス内のさまざまな機能をサポートしました。IBM Granite®による構造化されたワークフロー、Llamaがサポートする視覚処理、OpenAIモデルによって実現される会話型インタラクションを組み合わせています。これらのコンポーネントは、パフォーマンス、ユーザー体験、ガバナンスのバランスを取るためにwatsonxのModel Gatewayサービスを通じて調整され、IBM Cloud Object Storageを含むIBM Cloudサービスが、ライブとデジタルの両方のコンテキストにわたるビジュアル資産の管理と配信をサポートしました。
最初のSaaSプラットフォームは約4週間にわたってIBM Cloud上で開発され、広範なマルチフォーマットの顧客エンゲージメントをサポートするための基盤が確立されました。KATE BARTONのエクスペリエンスを強化するために、ニューヨーク・ファッション・ウィークのプレゼンテーションと継続的なコマースの両方がわずか5日間で構成、導入されました。ライブ・プレゼンテーションが終了すると、同じアーキテクチャーを使用して、エクスペリエンスを約2日の最小限の手直しでKATE BARTONのShopifyストアフロントに拡張できました。FiduciaのVisual AI LensであるSpeedShotXは、一部の商品ページに直接統合され、顧客はアプリをダウンロードすることなく、ブラウザーベースのバーチャル試着にアクセスできるようになりました。この実装により、手直しすることなく、ライブのファッション・ウィーク環境から継続的なeコマースへとスムーズに移行することが可能になり、ブランドの継続性を維持しながら、より高度な顧客インタラクション層をサポートできます。
プロジェクトの中心的な成果は、時間制限付きのアクティベーションから機能的なコマース機能への移行でした。ニューヨーク・ファッション・ウィークのエクスペリエンスとして紹介されたこのイベントは、現在KATE BARTONのデジタル・ストアフロント内で稼働しており、顧客はニューヨーク・ファッション・ウィークのプレゼンテーションを超えて、同じコア・システムでエンゲージメントを確立できます。これは、プレゼンテーションからインフラストラクチャへーの移行を示しています、ショーで終了するのではなく、継続的な使用をサポートできる基盤を確立します。ファッションウィークのアクティベーションが日常のコマースに移行することはほとんどありません。この場合、エクスペリエンスはショーの枠を超えて続きました。
早期エンゲージメントのシグナルは、顧客が実際にエクスペリエンスとどのように関わっているかを反映しています。2月中旬以降、2,500人以上のユーザーがバーチャル試着機能を利用しており、顧客は購入前にフィット感やシルエットをよりよく理解するために、試着可能な商品ページを時間をかけて閲覧しています。商業的な影響の全容はまだ評価中ですが、こうしたインタラクションは、顧客がデジタル環境において複雑な衣服に深く関心を持ち、より深く関わりたいという意欲を示しています。
ブランドの観点から見れば、今回のコラボレーションは、クリエイティブな独自性を損なうことなく、高度なAIをいかに活用できるかを示しています。このエクスペリエンスは、構造、比率、動きをオンラインでよりわかりやすくし、解釈や説明への依存を減らすことで、コレクションのデザイン言語をサポートします。また、このエクスペリエンスは多言語検索にも対応しており、ライブおよびデジタル・コンテキストでのテキストや音声ベースのやり取りを通じて、ブランドやコレクションに関する質問にあらゆる言語で回答できます。この展開の結果、KATE BARTONは、時間の経過とともに進化できる反復可能なデジタル層を確立しました。これにより、顧客により没入感のあるショッピング体験が提供され、機能が拡大し続けるにつれて学習を続けるプラットフォームが顧客に提供されます。
ニューヨークを拠点に活動するファッション・デザイナー、Kate Barton氏が率いるブランドKATE BARTONは、2025年に『フォーブス』誌の「30歳以下の30人」に選出され、実験的でプロセス重視のデザインを基盤とした、彫刻的な女性向けウェアで知られています。形状エンジニアリングと前衛的なドレープを活用したこのレーベルは、クラフトマンシップ、革新性、持続可能性のバランスを保っています。彼女のデザインは、著名な文化人によって、注目度の高いイベントやメディアの場で着用されてきました。
Fiducia AIはIBMのビジネス・パートナーであり、ビジュアル・インテリジェンスと会話型インタラクションを組み合わせたグローバル規模のエンタープライズ・グレードのAI体験を構築しています。ブランドやスポーツ団体と提携し、ストーリーテリングとエンゲージメントを、ライブ体験、コマース、デジタル・マーケティング全体でシームレスに運用できる耐久性のあるデジタル・システムに変換します。
© Copyright IBM Corporation. April, 2026.
IBM、IBMのロゴ、IBM Cloud、Granite、watsonx.ai、およびwatsonxは、世界中の多くの管轄区で登録されたIBM Corp.の商標です。示されている例は、説明のみを目的としてしています。実際の結果はお客様の構成や条件によって異なるため、一般的に期待される結果を出すことはできません。