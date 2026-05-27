ランウェイ・プレゼンテーションは強い感情的な共鳴、メディアの注目、そして文化的意義を生み出しますが、その勢いを持続的なオンラインでのエンゲージメントや購買意欲へとつなげることは、ファッション業界において依然として大きな課題となっています。従来のeコマースにおいては、構造、ライン、視覚的効果によって定義される高度にデザインされた衣服は、依然として静止画像やサイズ表を通じて伝えられることが多く、フィット感、プロポーション、動きといった重要な要素については、見る者の解釈に委ねられたままとなっています。ニューヨークを拠点とするデザイナー・ブランドであるKATE BARTONのようなブランドにとって、高度にデザインされた衣服で知られるKATE BARTON社のようなブランドにとって、このギャップは購入の過程に躊躇を生むことがよくありました。

同時に、デジタル・ファッション体験に対する期待も変化しています。従来の製品ページは、明確さを求める買い物客にとって次第に不十分になりつつあり、一方、パートナー企業やスポンサーは、エンゲージメントを一瞬に留まらずさらに延長する方法を模索していました。KATE BARTONにとって、これはランウェイの本質 — つまり、服が実際にどのように見え、どのように動くかを、より参加型で、商業的に展開可能な環境へと持ち込む方法を見つけることを意味していました。顧客が自分の体に服をまとった姿をより具体的にイメージできるようにすることが、即時の売上メトリクスだけでその体験の正当性を証明しようとしたり、ブランドのデザインの整合性を損なったりすることなく、次の自然なステップとして浮上しました。

ニューヨーク・ファッション・ウィークのアクティベーションにより、このアプローチが現実世界で初めて導入され、ファッション・プレゼンテーションはeコマースへの拡張を目的としたシステムの初期フォーマットとなりました。信頼性の高いバーチャル試着体験を提供するには、リアルなビジュアル・アウトプット、低遅延パフォーマンス、シームレスなデバイス間アクセス、そしてライブ環境での視覚認識と、ほぼすべての言語でのテキストベースのインタラクションが必要でした。これらの要件は、既存の社内ツールだけでは対応できる範囲を超えていたため、KATE BARTONは、生産レベルの視覚的および会話型エンゲージメントのためのAI体験の構築に重点を置いた企業であるFiducia AIと提携し、IBMがソリューションを構築することにしました。