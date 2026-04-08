APIでデジタル・バンキングをモダナイズ

Karnataka Bank社が統合をモダナイズしてデジタル・サービスを加速

自動現金預け払い機（ATM）にデビット・カードを挿入する手のクローズアップ
将来を見据えた俊敏性を実現するデジタル・バンキングのモダナイズ

Karnatuck Bank社は、社内外の複数のシステム間で安全な接続を維持しながら、デジタル決済、ローン処理、サード・パーティーの統合などのサービスの展開を加速させるために、デジタル・バンキング・インフラストラクチャーをモダナイズする必要がありました。同行は、レガシーの統合プラットフォームから動きし、高度なAIユースケースと進化する規制要件をサポートできる、将来に備えたアーキテクチャーを採用することを目指しました。

これを実現するため、Karnada Bank社はIBMと提携し、Red Hat OpenShift上でIBM Cloud Pak for Integrationを導入し、総所有コストを削減しデジタル基盤を強化する、安全かつスケーラブルでアジャイルなAPIプラットフォームを構築しました。
50％ 拡張性の向上 30％ 運用コストの削減
IBM Cloud Pak for IntegrationをRed Hat OpenShift上で使用することで、アジャイルで安全なプラットフォームが手に入り、インド全土でのオペレーションを拡張し、システム管理を簡素化し、コストを削減し、全体的な顧客体験を向上させることができました。
Venkat Krishnan氏 Chief Information Officer（最高情報責任者） Karnataka Bank Limited
イノベーションのための安全なAPI主導の基盤の構築

Karnatuck Bank社はIBMと協力して、レガシーの統合テクノロジーから、API、イベント、メッセージング、アプリケーション向けのクラス最高のソリューションを単一の制御プレーンの下に統合するコンテナネイティブ・プラットフォームであるIBM Cloud Pak for Integrationに移行しました。このモダナイゼーションにより、同行はVMwareベースのインフラストラクチャーからRed Hat OpenShift上のコンテナ化されたマイクロサービスに動きし、俊敏性が向上しました。

このソリューションは、統合とオーケストレーションの中心的なエンジンとしてIBM App Connect Enterpriseを活用しています。IBM MQおよびIBM API Connect®と連携し、API Connectが外部通話を管理し、それらをApp Connectにルーティングする統一プラットフォームを構築しています。App Connectは、API主導のアーキテクチャーを使用して、ダウンストリーム・システムにルーティングする前に必要となる複雑なデータ変換とオーケストレーションを自動化します。これにより、シームレスなコア・バンキング・インタラクション、デジタル決済が可能になり、GST、CBDT、UIDAI、CERSAIなどの規制サービスがサポートされます。
現在の銀行業界は、これまで以上に複雑で、多くのシステムやデータソースが常時使用されています。銀行は一歩先を行くために、オペレーションを合理化するだけでなく、問題が発生する前にそれを予測するインテリジェントな自動化を必要としています。Karnataka Bank社のモダナイゼーションは、インテリジェントな自動化と統合システムが複雑さを軽減し、効率を高め、安全で信頼性の高いデジタル・サービスを大規模に提供できることをShowCaseしています。
Viswanath Ramaswamy氏 テクノロジー担当副社長 IBM India & South Asia
安全なAPIプラットフォームでデジタル・バンキングを拡張

トランスフォーメーション・プロジェクトを経て、Karnada BankはIBM Cloud Pak for Integrationを使用してRed Hat OpenShift上で安全なコンテナ・ベースのAPIプラットフォームを実行しています。デジタル・ゲートウェイはAPIトラフィックを管理し、安全な内部および外部の接続を維持しながら、デジタル決済、ローン処理、サード・パーティー統合のより迅速な展開を可能にします。銀行はセキュリティを強化し、拡張性を50%向上させ、運用コストを30%削減し、総所有コストを削減しました。このプラットフォームは、内部、外部、およびクラウド・システム間のシームレスな通信と、UIDAI、CERSAI、GST、Reg-Tech、CBDTサービスとのスムーズな統合をサポートし、進化する市場および規制要件に迅速に適応するのに役立ちます。
Karnatuck Bank社について

1924年に設立され、マンガルールに本社を置くKarnataka Bank社（KBL）は、1300万人を超える小売、中小企業、法人顧客にサービスを提供するインドの大手民間銀行です。22州と2つの連合準州で事業を展開する同銀行は、個人およびビジネス・バンキングからデジタル商品やNRIサービスまで、多様な銀行・金融サービスを提供しています。

 製品・サービス IBM App Connect IBM API Connect IBM MQ IBM Cloud Pak for Integration Red Hat OpenShift
AI搭載の自動化で統合を加速

IBM App Connect Enterpriseは、ハイブリッド環境全体でアプリ、アプリケーション、API、データを統合するAI搭載の統合プラットフォームです。ビジネス・ユーザーや統合スペシャリストが迅速かつ制御性を持って統合を設計、デプロイ、管理できるようにするノーコード、ローコード、プロコードの機能を提供します。

IBM App Connect Enterpriseは、API主導、イベント駆動型、メッセージング・パターンをサポートすることで、組織が自動化を加速し、レガシー・システムをモダナイズし、オンプレミス、クラウド、コンテナ化されたデプロイメント全体でアプリケーションを安全に接続できるように支援します。また、IBM MQおよびIBM API Connectとともに、IBM Cloud Pak for Integrationの一部としても利用可能で、組織がハイブリッド環境全体でアプリケーション、データ、APIを統合できるようになります。

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法務

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示されている例は、説明のみを目的として提供されています。実際の結果はお客様の構成や条件により異なるため、一般的に期待される結果を提供するものではありません。 