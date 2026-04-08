APIでデジタル・バンキングをモダナイズ

Karnatuck Bank社は、社内外の複数のシステム間で安全な接続を維持しながら、デジタル決済、ローン処理、サード・パーティーの統合などのサービスの展開を加速させるために、デジタル・バンキング・インフラストラクチャーをモダナイズする必要がありました。同行は、レガシーの統合プラットフォームから動きし、高度なAIユースケースと進化する規制要件をサポートできる、将来に備えたアーキテクチャーを採用することを目指しました。

これを実現するため、Karnada Bank社はIBMと提携し、Red Hat OpenShift上でIBM Cloud Pak for Integrationを導入し、総所有コストを削減しデジタル基盤を強化する、安全かつスケーラブルでアジャイルなAPIプラットフォームを構築しました。