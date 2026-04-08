APIでデジタル・バンキングをモダナイズ

Karnataka Bank社が統合をモダナイズしてデジタル・サービスを加速
Karnatuck Bank社は、社内外の複数のシステム間で安全な接続を維持しながら、デジタル決済、ローン処理、サード・パーティーの統合などのサービスの展開を加速させるために、デジタル・バンキング・インフラストラクチャーをモダナイズする必要がありました。同行は、レガシーの統合プラットフォームから動きし、高度なAIユースケースと進化する規制要件をサポートできる、将来に備えたアーキテクチャーを採用することを目指しました。
これを実現するため、Karnada Bank社はIBMと提携し、Red Hat OpenShift上でIBM Cloud Pak for Integrationを導入し、総所有コストを削減しデジタル基盤を強化する、安全かつスケーラブルでアジャイルなAPIプラットフォームを構築しました。
Karnatuck Bank社はIBMと協力して、レガシーの統合テクノロジーから、API、イベント、メッセージング、アプリケーション向けのクラス最高のソリューションを単一の制御プレーンの下に統合するコンテナネイティブ・プラットフォームであるIBM Cloud Pak for Integrationに移行しました。このモダナイゼーションにより、同行はVMwareベースのインフラストラクチャーからRed Hat OpenShift上のコンテナ化されたマイクロサービスに動きし、俊敏性が向上しました。
このソリューションは、統合とオーケストレーションの中心的なエンジンとしてIBM App Connect Enterpriseを活用しています。IBM MQおよびIBM API Connect®と連携し、API Connectが外部通話を管理し、それらをApp Connectにルーティングする統一プラットフォームを構築しています。App Connectは、API主導のアーキテクチャーを使用して、ダウンストリーム・システムにルーティングする前に必要となる複雑なデータ変換とオーケストレーションを自動化します。これにより、シームレスなコア・バンキング・インタラクション、デジタル決済が可能になり、GST、CBDT、UIDAI、CERSAIなどの規制サービスがサポートされます。
トランスフォーメーション・プロジェクトを経て、Karnada BankはIBM Cloud Pak for Integrationを使用してRed Hat OpenShift上で安全なコンテナ・ベースのAPIプラットフォームを実行しています。デジタル・ゲートウェイはAPIトラフィックを管理し、安全な内部および外部の接続を維持しながら、デジタル決済、ローン処理、サード・パーティー統合のより迅速な展開を可能にします。銀行はセキュリティを強化し、拡張性を50%向上させ、運用コストを30%削減し、総所有コストを削減しました。このプラットフォームは、内部、外部、およびクラウド・システム間のシームレスな通信と、UIDAI、CERSAI、GST、Reg-Tech、CBDTサービスとのスムーズな統合をサポートし、進化する市場および規制要件に迅速に適応するのに役立ちます。
1924年に設立され、マンガルールに本社を置くKarnataka Bank社（KBL）は、1300万人を超える小売、中小企業、法人顧客にサービスを提供するインドの大手民間銀行です。22州と2つの連合準州で事業を展開する同銀行は、個人およびビジネス・バンキングからデジタル商品やNRIサービスまで、多様な銀行・金融サービスを提供しています。
IBM App Connect Enterpriseは、ハイブリッド環境全体でアプリ、アプリケーション、API、データを統合するAI搭載の統合プラットフォームです。ビジネス・ユーザーや統合スペシャリストが迅速かつ制御性を持って統合を設計、デプロイ、管理できるようにするノーコード、ローコード、プロコードの機能を提供します。
IBM App Connect Enterpriseは、API主導、イベント駆動型、メッセージング・パターンをサポートすることで、組織が自動化を加速し、レガシー・システムをモダナイズし、オンプレミス、クラウド、コンテナ化されたデプロイメント全体でアプリケーションを安全に接続できるように支援します。また、IBM MQおよびIBM API Connectとともに、IBM Cloud Pak for Integrationの一部としても利用可能で、組織がハイブリッド環境全体でアプリケーション、データ、APIを統合できるようになります。
© Copyright IBM Corporation 2026年3月。
IBM、IBMロゴ、IBM App Connect、IBM API Connect、IBM Cloud Pak、およびIBM MQは、世界中の多くの国で登録されたIBM Corp.の商標です。
Red HatおよびOpenShiftは、米国およびその他の国におけるRed Hatまたはその関連会社の商標または登録商標です。
示されている例は、説明のみを目的として提供されています。実際の結果はお客様の構成や条件により異なるため、一般的に期待される結果を提供するものではありません。