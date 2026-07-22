最大の課題は、既存ツールの統合と変革を進めるうえで、何層にもわたる社内ガバナンスを乗り越えることでした。重要な意思決定が社内プロセスによって遅れることも多く、プロジェクトは勢いを失っていました。技術面の変革によってツールを統合することはできても、文化までは変えられませんでした。文化を変えるのは人です。人々の働き方、協働の仕方、意思決定の仕方こそが、文化の変革を推進します。そこでT&Oチームは、立ち止まらずにエンジンを始動しました。

営業担当者と製品開発者からなる少人数のチームを編成し、共創プロジェクトを任せました。目標は、質問への回答、洞察の取得、お客様ごとに最適化した営業メッセージの草案作成を行う生成AI搭載の営業アシスタントを構築することでした。

開発者がエンド・ユーザーである営業担当者と並んで作業することで、進捗を妨げかねないボトルネック、サイロ、煩雑な社内手続きを減らしました。