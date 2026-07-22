CIO部門では、少人数のチームが、基盤モデルを企業環境で実際にどこまで活用できるかを検証し始めました。AIは、IBMのように複雑な企業全体をつなぐ基盤になり得るのでしょうか。領域特化型アシスタントの制約を越え、単一で一貫した体験を提供できるのでしょうか。さらに、フィードバック、より確かな根拠付け、企業全体にわたる緊密な統合を通じて継続的に改善し、進化できるのでしょうか。

AIの能力に関するあらゆる問いと同じく、答えは「可能性がある」というものです。サンドボックスに入り、実作業に取り組むまでは分かりません。だからこそ、IBMは今まさに、それに取り組んでいます。

バグ、盲点、ブレークスルーを一つずつ見極めながら、複雑さの層を精査し、現実に根差して進化し続けるものを構築しています。現実離れした構想ではなく、実際の企業ニーズに即して形づくられた仕組みです。サンドボックスは、自由に試す場であると同時に、実証の場でもあります。

その証明となるのがAskIBMです。検索バーは1つ。対話窓口も1つ。体験も1つです。