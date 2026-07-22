取り組みは、傾聴から始まりました。AskITは単なるアシスタントにとどまらず、テクノロジーがいつ、どのように従業員の足を引っ張っているのかをチームに示す鏡となりました。

傾聴はデータから始まりました。AskITは、従業員が最も頻繁に遭遇するIT問題の80％を学習しました。詳細な調査により、多くのお客様がこれらの問題を自ら解決しようとしており、修理方法よりも手順の案内を検索していることが示唆されました。ガイドは存在していたものの、ユーザー・フレンドリーではありませんでした。サポート記事は、複数のシステムにまたがって散在する、つながりのないリンクとして存在していました。

解決策は単純明快でした。コンテンツの専門家を関与させて記事を明確かつ高品質なものにし、AIを活用して対話型検索を通じてその情報を表面化させることです。