当社の人事トランスフォーメーションのジャーニーは、およそ10年前に始まりました。当時、それがどれほど広範に組織を再形成することになるのか、私たちは知る由もありませんでした。壮大な計画はなく、その時々の課題への対応にすぎませんでした。

業務がより複雑化していく一方で、当社の予算は縮小していました。同時に、IBM外部のコンシューマー向けテクノロジーは、より高速で直感化し、パーソナルなものへと進化を遂げており、それが従業員の職場への期待を必然的に高めることになりました。

2016年までに、それらの影響は転換点に達しました。私たちは、何か大胆なことに挑戦すべき時が来たと確信しました。従来の人事システムやオペレーティング・モデルでは、現在進んでいる変化の規模やスピードにもはや追いつくことができなくなっていました。

その瞬間、私たちの働き方を再考し、IBMにおける人事プロフェッショナルであることの意味を再定義するような動きが求められたのです。

そこで、対話型AIチャットボットが導入されました。