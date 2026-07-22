働き方を刷新しようとしたとき、IBMは既存システムにAIを追加するだけでは済ませませんでした。システムを、プロセス、ツール、前提の一つひとつに分解し、AIファーストかつハイブリッド・バイ・デザインの戦略に基づいて再構築しました。システムと各業務領域は、実験の場であると同時に学びの場にもなりました。

世の中でエンタープライズAIを巡る議論が続く一方、IBMはそれをデバッグし、実際のワークフローと現実の制約の下でどのように機能するかを検証していました。

数年にわたるこの取り組みから得た洞察は、部門を次々と変革し、IBM全体に持続的な変化をもたらしました。活用例は平凡に聞こえるかもしれませんが、その成果は決して平凡ではありません。身近なユースケースが生み出す大きな成果

これは、IBMが自ら現場で実践してきた実験です。