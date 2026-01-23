IBMは多くの顧客と同様の障害に直面していました。企業全体で、アナリストは洞察を提供する代わりに、反復的なタスクに悩殺されていました。

人事部門では、従業員は175以上の国または地域の出張や福利厚生に関するポリシーの検索に合計で何時間も費やしていました。一方、管理者は年間数千件ある従業員の異動ごとに15～20分を費やしていると推定されています。調達部門は40以上の異なるシステムに依存していました。つまり、チームはサプライヤーの質問に答えるために、数十の切断されたリポジトリを操作する必要がありました。IT部門では、サポート・デスクがパスワードのリセットなど、型どおりのチケットに圧倒されていました。

サプライチェーンでは、1千万件を超える出荷、35万のSKU、200を超える直接生産部品サプライヤーが170を超える国々の需要に対応している中で、IBMは変動性の増大、頻繁な中断、高度に断片化されたデータに直面していました。その結果、手作業による意思決定に時間がかかり、エンドツーエンドの可視性も限られていました。これにより、インベントリーの最適化、コスト削減、物流能力の向上を図る機会を逃していました。チームはまた、サプライチェーン、販売、財務システム全体で、正確かつ最新情報へのアクセスの遅れにも苦慮しており、その結果、非効率になり、利害関係者間の調整が不十分になり、リスクの迅速な特定と軽減ができない状況に陥りました。

営業部門においては、デジタル販売者が潜在顧客開発の取り組みをサポートするために、5つの異なるビジネス・アプリケーションの切り替えに毎年かなりの時間を費やしていました。販売担当者は、販売コンテンツ・プラットフォームや製品ドキュメンテーションからコミュニケーション・ツールに至るまで、複数のサイロ化されたシステムを操作して、関連コンテンツを取得し、潜在顧客へのメッセージを作成し、顧客の問い合わせに対応する複雑さに圧倒されていました。この断片化されたエクスペリエンスが、販売者の生産性を低下させ、取引の進行を遅らせ、顧客エンゲージメントの質に影響を与えていました。

IBMの税務部門は、企業が毎月提出する何千もの納税申告書（各申告書はそれぞれの管轄区域の特定の規制に準拠）を作成するために、複数のソース・システムからの大量の詳細データを手動で集計して調整することに多大な時間を費やしていました。

全体として、従業員は退屈な作業に専念する羽目になり、戦略的な作業に費やす時間が減少していました。

IBMの目標は、トランスフォーメーションだけではありませんでした。それは、AI、ハイブリッドクラウド、オートメーションを利用し、戦略的パートナーのテクノロジーと当社のコンサルティングの専門知識を活用して、企業全体の生産性の青写真を作成することでした。