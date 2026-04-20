医療物流の大規模レジリエンス

HEFAME社は、全面的な刷新ではなく、進化という道を選択しました。復旧のモダナイズは、20年以上にわたり信頼してきたIBM Power上のアーキテクチャーにとって自然な次のステップでした。HEFAME社はAge2およびIBMと提携して、コア・システムの安定性を維持しながら、レジリエンスの強化を目指しました。目標は明確でした。堅牢なオンプレミスの復旧モデルを、柔軟でクラウド対応の仕組みへと変革することです。そのために、チームはIBM Power Virtual Serverを使用して、実績のあるIBM Powerの基盤をクラウドに拡張し、プラットフォームの継続性を維持しながら移行リスクを最小限に抑えました。IBM Cloud®での概念実証では、HEFAMEにとって最も負荷の高い時間帯である注文急増と請求処理をシミュレートし、プライマリ・データセンターの性能に同等、時にはそれを上回る性能を記録しました。これにより、安定性を損なうことなくクラウド移行が可能であることが確認されました。

この検証により、チームはIBM Power Virtual Server上に構築された設計を完成させ、SAP HANAシステム・レプリケーションと組み合わせて、継続的なデータ移動と予測可能で制御された有効化を実現しました。Age2はオーケストレーション、ランブック、リハーサルのサイクルを主導し、IBMはリファレンス・パターンとプラットフォームに関する専門知識を提供しました。



HEFAMEのシステム・ディレクターであるJuan Sanchez Rodríguez氏は次のように説明しています。「HEFNAME、Age2、IBMの緊密な連携が、プロジェクトを前進させる決定的な要因となりました。3つのチーム間で技術面と機能面が一致したことで、ビジネス目標とテクノロジー要件を統合し、堅牢で適合性の高いソリューションが実現しました」