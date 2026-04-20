医療物流の大規模レジリエンス

HEFAME社はIBM Power Virtual Serverでディザスター・リカバリーをモダナイズし、毎日72,000件以上の注文を保護
医薬品の流通において、タイミングと信頼は切り離せません。6,200件を超える薬局にサービスを提供し、300TBを超えるミッションクリティカルなデータを管理するHEFAMIは、スペインの大手協同組合の1つとして期待される厳格な運用を長年にわたって維持してきました。しかし、それを取り巻く環境は大きく変化しています。世界的な健康危機、気候変動による混乱、そしてますます巧妙になるサイバー脅威により、事業継続性は不可欠な運用能力に変わりました。
こうした変化する状況を踏まえ、HEFAMEは、自社の強力な高可用性体制を、より迅速に復旧を開始でき、データ損失を最小限に抑え、かつ重要なワークフローを中断することなく復旧アプローチへと進化させる機会を見出しました。その目的は、既存の課題を修正することではなく、新たな運用環境を先取りすることにありました。それが、この極めて重要なトランスフォーメーションの幕開けとなったのです。
HEFAME社は、全面的な刷新ではなく、進化という道を選択しました。復旧のモダナイズは、20年以上にわたり信頼してきたIBM Power上のアーキテクチャーにとって自然な次のステップでした。HEFAME社はAge2およびIBMと提携して、コア・システムの安定性を維持しながら、レジリエンスの強化を目指しました。目標は明確でした。堅牢なオンプレミスの復旧モデルを、柔軟でクラウド対応の仕組みへと変革することです。そのために、チームはIBM Power Virtual Serverを使用して、実績のあるIBM Powerの基盤をクラウドに拡張し、プラットフォームの継続性を維持しながら移行リスクを最小限に抑えました。IBM Cloud®での概念実証では、HEFAMEにとって最も負荷の高い時間帯である注文急増と請求処理をシミュレートし、プライマリ・データセンターの性能に同等、時にはそれを上回る性能を記録しました。これにより、安定性を損なうことなくクラウド移行が可能であることが確認されました。
この検証により、チームはIBM Power Virtual Server上に構築された設計を完成させ、SAP HANAシステム・レプリケーションと組み合わせて、継続的なデータ移動と予測可能で制御された有効化を実現しました。Age2はオーケストレーション、ランブック、リハーサルのサイクルを主導し、IBMはリファレンス・パターンとプラットフォームに関する専門知識を提供しました。
HEFAMEのシステム・ディレクターであるJuan Sanchez Rodríguez氏は次のように説明しています。「HEFNAME、Age2、IBMの緊密な連携が、プロジェクトを前進させる決定的な要因となりました。3つのチーム間で技術面と機能面が一致したことで、ビジネス目標とテクノロジー要件を統合し、堅牢で適合性の高いソリューションが実現しました」
HEFAME社は現在、検証済みの約4時間の復旧期間と最小限のデータ損失で運用されており、災害復旧は紙上の保護から実証済みの運用機能に昇格しています。ピーク負荷テストでは、毎日72,000件を超える注文をサポートするワークフローがクラウド上でも確実に実行することが確認され、有効化によってサービス品質が損なわれないことへの確信が強まりました。既存のアーキテクチャーをクラウド・ベースのモデルに拡張することで、本番環境とディザスター・リカバリー（DR）の整合性を保ち、オペレーションを簡素化するとともに、極端なシナリオにも対応できるプライマリ・サイトからの物理的な独立性を高められます。
このプログラムは運用モデルも強化しました。変更ガバナンス、ドキュメント、定期的なリハーサルにより、関連するすべてのシステム変更がリカバリー環境に反映されるようにしました。「私たちは反応ではなく予測に基づいた文化を築き、チームに真の運用上の自信を与えてきました」とSanchez氏はまとめます。
今後、HEFAME社は復旧環境の範囲を拡大し、レジリエンス戦略の前進に合わせて新しいクリティカルなプロセスと依存関係を追加していく予定です。
HEFAME Groupは、6,200以上の薬局にサービスを提供するスペインの主要な医薬品流通協同組合であり、2025年の従業員数は約1,200〜1,300人、収益は19億3,000万ユーロに達しています。約12.4％の国内市場シェアを獲得し、マルチドロップ物流事業を展開しています。
Age2は、スペインに拠点を置くIBMゴールドパートナーであり、ハイブリッドクラウド、インフラ、セキュリティ、継続性ソリューションを提供しています。同社は、認定された専門知識とIBMテクノロジーを組み合わせ、クライアントにカスタマイズされたプロジェクトと長期的なプラットフォームの進化を提供しています。
© Copyright IBM Corporation April, 2026.
IBM、IBMロゴ、およびIBM Power、IBM Power Virtual Server、IBM CloudおよびSAP HANAシステム・レプリケーションは、IBM Corp.の商標であり、世界中の多くの管轄区域で登録されています。
示されている例は、説明のみを目的として提供されています。実際の結果はお客様の構成や条件により異なるため、一般的に期待される結果を提供するものではありません。