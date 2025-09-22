マネージドITサービスで卓越した顧客満足度を実現

etiCloud社は、IBM Cloudテクノロジーを使用してAgile Digital Workplaceプラットフォームをサポートしています

IBM Cloudの詳細はこちら IBM® Cloud Bare Metal Serverの詳細はこちら
ネットワークの接続性を描いたイラストで、さまざまな幾何学的形状をつなげる電気ケーブルを描いている。
顧客離れに対応する商業構造の構築  

etiCloud社は、マネージドITサービス分野における顧客満足度の向上を使命として、2015年に設立されました。

設立メンバーは、マネージド・サービス・プロバイダー（MSP）との連携において豊富な経験を持っていたため、etiCloud社を競合他社と差別化し、強力なカスタマー・リレーションシップを構築する機会を見出しました。同社は、セールス・ファネルの最上位にある新規顧客の継続的な獲得に焦点を当てるのではなく、顧客ベースの中でロイヤルティとアドボカシーを構築することに重点を置いた企業哲学へと行き着きました。

etiCloud社は、個々の顧客のニーズに合わせた広範な製品とサービスのスイートを提供し、高レベルのカスタマー・サービスを積極的に提供することにより、この哲学を実践しています。このアプローチにより、解約が減り、長期的な関係が促進され、満足した顧客からの複数年契約と追加購入につながりました。

etiCloud社が顧客に提供したコア・インフラストラクチャーの可用性は、ビジネス・クリティカルなソフトウェアの実行に役立ったことから、同社のストラテジーの中心でした。

etiCloud社の創設者でセールス＆マーケティング・ディレクターのJonathan Ashley氏は、インフラの可用性が十分でない場合に顧客や潜在顧客が経験する苦労について語っています。「お客様たちは、週に1度、サーバーがダウンして1～2時間停止する時間があり、月に1度は、1日中停止する状況を受け入れていました。これは私たちの世界ではまったく容認できないことであり、率直に言って、私たちが生きている世界でも、IBMが生きている世界でもありません。ですので、私たちからすれば、これがサービス提供においてひとつの鍵となっています。」

この理想を念頭に置きながら、etiCloud社はIBMと協力することでカスタマー・サービスへのアプローチをさらに進化させる機会をつかみました。

そのような顧客の1社である、グラスゴーに本拠を置く法律事務所であるWilson McKendrick社は、ますます柔軟性が低下してきたマネージド・サービス・プロバイダーに苦労していました。Wilson McKendrick社の創立者であるMark Wilson氏は、etiCloud社に切り替えた理由について次のように説明しています。「etiCloud社は当社と同じような中小企業ですが、最初から非常に柔軟であることがわかりました。」
24x7 問題を迅速かつ効果的に解決できるカスタマーヘルプデスクへのアクセス
Jonathan Ashley氏 創設者兼セールス＆マーケティング・ディレクター etiCloud社
柔軟性と拡張性を提供する最新のプライベートビジネス環境

顧客体験を継続的に向上させることを目的として、etiCloud社は、カスタマイズ可能で簡単に導入できる仮想環境を求める企業向けに特別に設計された、IBM Cloudテクノロジーを使用した革新的なAgile Digital Workspaceプラットフォームを構築しました。

etiCloud社はIBM Cloud Bare Metal ServerIBM Cloud for VMware SolutionsIBM® Cloud Object Storageで構成されるソリューションを活用して、サーバーを迅速にプロビジョニングし、ダウンタイムを最小限に抑え、市場のニーズに迅速に対応できるようになりました。

ベアメタル・サーバーを選択することで、etiCloud社はさまざまな市場、特に複雑なオーダーメイドのアプリケーションを使用する法務分野にサービスを提供する柔軟性を得ました。

同社はまた、以下のような業務効率の大幅な改善も見られました。

  • サーバーの場所をより細かく管理
  • データベースとソフトウェア・アプリケーションの近接性によるパフォーマンスの向上
  • シンプルなキャパシティー・プランニング
  • IBMが提供する柔軟な料金体系モデルによって促進される、リソースの効率的なスケーリング

etiCloud社は、新型コロナウイルス感染症のパンデミック中に、柔軟で利用可能なインフラストラクチャの価値を目の当たりにしました。他の企業では、サーバーが不足していたため、従業員をリモートワークに移行させるのに苦労していましたが、etiCloud社の顧客の移行は迅速かつシンプルでした。

Ashley氏は、この前例のない時期にetiCloud社が体験したことについて次のように説明しています。「IBMと築いていた関係のおかげで、IBMはすでにすべてのサーバーを現場に設置しており、あとは当社の注文パネルからサーバーをリクエストするだけでした。2時間以内にそれらのサーバーオンラインにすることができました。英国にある複数のデータセンターの1つだけでなく、世界中のどこでも同じことができるのです。」
カスタマー・エクセレンスに基づくビジネス・パフォーマンスの向上

etiCloud社もまた、IBMの支援により、業績と全体的な顧客満足度の大幅に向上を経験しました。具体的には、以下のような恩恵がありました。

  • アップタイムと信頼性の向上によるチケット量の削減
  • 優先度の低い問題に迅速に対処する能力を向上させ、より強固なカスタマー・リレーションシップを醸成
  • etiCloud社のテクノロジーが同社のビジネスストラテジーを改善できる方法について顧客と有意義な会話を交わせるように、従業員の時間的余裕を創出
  • 卓越したカスタマー・サービスの提供による定着率の急激な増加

Wilson McKendrick氏は、etiCloudとの連携により次のようなメリットが得られたと実感しています。

  • ホスト環境を通じて新しいユーザーを迅速かつ効率的に追加する機能
  • 24時間365日カスタマー・ヘルプデスクにアクセスし、問題を迅速かつ効果的に解決
  • 必要に応じて実践的なサポートとアドバイスを提供する専任のアカウント・マネージャー
  • すべてのデータをIBM Tier 4データセンターでホストし、ダウンタイムゼロを保証

etiCloud社によって実装されたインフラストラクチャーのおかげで、Wilson McKendrick社はITの問題解決を待つことに貴重な時間を費やすことがなくなりました。Mark Wilson氏は、「人がモノを買う理由は人であり、etiCloud社の全員から受ける全体的なエクスペリエンスとサービスは素晴らしいものです」と結論付けています。

今日、etiCloud社はIBMとともに成長を続け、高度な技術による機能を活用してイノベーションを推進し、顧客に優れたサービスを提供しています。
EticCloud社のロゴ
etiCloud社について

2015年に設立され、英国に拠点を置くetiCloud社は、顧客をすべてのプロセスとオペレーションの中心に据えることでビジネスを構築してきました。etiCloud社のAgile Digital Workspaceプラットフォームは、いつでもどこでもスタッフが安全に作業できるようにすることで、顧客のデジタル・アジリティを向上させます。

 製品・サービス IBM Cloud IBM Cloud Bare Metal Servers IBM Cloud for VMware Solutions IBM Cloud Object Storageソリューション
次のステップ

10年以上にわたり業界で卓越したアップタイム、可用性、信頼性、カスタマー・ケアを提供してきたIBM® Cloudテクノロジーは、セキュリティー、コントロール、専用のシングルテナント・パフォーマンスを提供し続けています。

 IBM® Cloud for VMware Solutionsの詳細はこちら IBM Cloud Object Storageの詳細はこちら
