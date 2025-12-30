Dollarito社は、信用履歴がない、または信用スコアの低い個人が、透明性が高く、責任ある、手頃な価格のローンを利用できるよう支援し、信用を築き、将来の経済的可能性を広げることに注力したデジタル融資プラットフォームです。

米国では、信用力の低い、あるいは信用履歴のない何百万人もの人々が、信用の向上に必要な金融機会から除外されています。Dollarito社は、従来の信用スコアリングモデルの限界に対応することで、顧客がこのジレンマを回避できるよう支援しようとしました。同社は、銀行取引や行動データ、経済要因に基づき、個人の返済能力をより正確に評価できる仕組みを提供したいと考えていました。しかし、Dollarito社には、目標を達成するために不可欠な、スケーラブルで安全かつコンプライアンスに準拠したテクノロジー基盤が欠けていました。

そこで登場したのがIBM Cloudプラットフォームです。