Dollarito、IBM Cloud上のソリューションで低スコア・コミュニティへの信用アクセスを拡大
Dollarito社は、信用履歴がない、または信用スコアの低い個人が、透明性が高く、責任ある、手頃な価格のローンを利用できるよう支援し、信用を築き、将来の経済的可能性を広げることに注力したデジタル融資プラットフォームです。
米国では、信用力の低い、あるいは信用履歴のない何百万人もの人々が、信用の向上に必要な金融機会から除外されています。Dollarito社は、従来の信用スコアリングモデルの限界に対応することで、顧客がこのジレンマを回避できるよう支援しようとしました。同社は、銀行取引や行動データ、経済要因に基づき、個人の返済能力をより正確に評価できる仕組みを提供したいと考えていました。しかし、Dollarito社には、目標を達成するために不可欠な、スケーラブルで安全かつコンプライアンスに準拠したテクノロジー基盤が欠けていました。
そこで登場したのがIBM Cloudプラットフォームです。
ビジネスニーズとテクノロジーの選択肢を検討した結果、Dollarito社は、安全でコンプライアンスに準拠し、スケーラブルなインフラを備えたWebソリューションを構築するためにIBMに依頼しました。このソリューションは、信用アクセスが限られたコミュニティーへのサービスという同社の使命に沿って、完全にカスタマイズされる必要がありました。
IBMのWebソリューションは、IBM Cloud for Financial Servicesによるインフラ最適化と規制遵守に、IBM watsonx製品群の高度なAI機能を組み合わせています。この統合により、生成AIや基盤モデル（ファウンデーション・モデル）を活用した、より高度でスマートな戦略立案と業務運用が可能になりました。
完全にコンテナ化されたオペレーションと、厳格な監査証跡やアクセス制御を備えたデータメッシュ戦略により、このソリューションはDollarito社が信頼性と透明性を維持しつつ、イノベーションに注力できる環境を提供しました。
Dollarito社は、新たなAI搭載の信用評価モデルにより、次のような成果を上げています。
Dollarito社は、従来の信用スコアリングの枠を超えることで、クライアントが緊急の資金ニーズを迅速かつ安全に解決できるよう支援しています。IBMとのパートナーシップにより、フィンテック分野の包括的なイノベーション・リーダーとしての地位をさらに強化しました。今後も成長を続ける中で、IBMチームと協力し、新たなユースケースの開発や、既存インフラ上で高度なテクノロジーを活用したソリューションの導入を進めていく予定です。
Dollaritoは、信用履歴がない、またはFICOスコアが低いコミュニティーが、透明性が高く責任ある手頃なローンを利用できるよう支援するデジタル貸付プラットフォームです。Dollaritoは、銀行取引や行動データにAIを活用することで、FICOスコアよりも正確に返済能力を評価します。
