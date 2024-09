Capital Bankは現在、自社の開発者とデータサイエンティストが主導する形で、IBM Cloud Pak for Dataソリューションに搭載されている高度なAI機能を使用し、予測的意思決定のためのインフラストラクチャを構築しています。これまでの最も重要なユースケースは、集約済みのデータ・ウェアハウス・システムから抽出された大量の履歴データに基づいた、顧客の行動パターン予測に関するものです。例えば、IBM Watson Studio on IBM Cloud Pak for Dataの機能のひとつであるIBM Watson Machine Learningツールを利用し、同行のデータサイエンティストは顧客のデモグラフィックや行動に関するパラメーターと銀行商品の需要との相関関係を分析しています。

CDOのAwartany氏が説明するように、最も高い傾向スコアを持つ顧客を特定することで、Capital Bankのマーケティング担当者は、特定のクロスセルを提案する対象をより効果的に絞り込むことができ、コンバージョン率、ひいては顧客一人当たりの収益を向上させることができます。「リテールバンキング事業の拡大を続ける中で、MLとAIを通じて得られるインサイトは、お客様のニーズを予測し、お客様により良いサービスを提供する上で大きな利点となります」とAwartany氏は言います。「また同じくらいに喜ばしいのは、この予測アプローチをカスタマー・ライフサイクル管理に適用し、お客様のジャーニーのすべての段階で、高度にパーソナライズされた製品とサービスを提供できるようになることです。さらに解約のリスクがあるお客様にフラグを立て、根本的な問題に対処するために事前にアプローチすることもできます」。

顧客の行動パターンをAIで分析するCapital Bankの能力は、解約リスクの検出と同じ方法で、他のさまざまな運営リスクにも対応できる、と同氏は続けます。「すべてのデータを信頼できる唯一の情報源にまとめることで、当社の一元化されたデータ・プラットフォームにより、お客様全員とその取引の全体像が得られます」とAwartany氏は説明します。「疑わしい取引パターンを探すためのAIモデルを構築しトレーニングすることで、このプラットフォームは金融詐欺、マネーロンダリング、テロ資金供与事件を検出・防止するための特に強力なツールになります。