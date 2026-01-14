高可用性とシームレスな移行のニーズに応えるため、Cacpe LojaはIBMおよびIBM Business PartnerであるAdvance Networksと提携して、自社の技術プラットフォームを更新しました。主な課題は、移行プロセス中に99%の可用性を維持しながら、2つの本番環境が共存できるようにすることでした。

導入プロセスは、IBM FlashCoreモジュールを搭載した3台のIBM FlashSystem 5300の導入から始まりました。その優れた性能、費用対効果、Cacpe Lojaの要件との整合性を理由に選ばれたこれらのソリューションは、完全な冗長ストレージ環境の実現にも貢献し、高い可用性の確保にも役立ちました。

さらに、新しいインフラストラクチャーへの変換には、IBM Powerサーバー、ストレージ・エリア・ネットワーク（SAN）スイッチ、およびIBM Storage Insights Proが含まれていました。これらのコンポーネントの統合は綿密に管理され、冗長性と99%の可用性を実現しました。SANスイッチの実装は、高可用性のバックボーンを形成し、ソリューション全体のシームレスなデプロイメントを可能にした重要なマイルストーンでした。

IBMのエキスパート Labsチームは、IBMのポリシー・ベース高可用性（PBHA）手法を活用し、ストレージコントローラの高可用性機能の実装も支援しました。このアプローチは、Cacpe Lojaの期待を満たしただけでなく、堅牢な災害復旧ソリューションを提供し、ダウンタイム・リスクを最小限に抑えるものでした。

Advance Networks社とIBMの連携が、プロジェクトの成功に大きく貢献しました。金融セクターでの豊富な経験を持つAdvance Networks社はクライアントの環境と運用に関する貴重な洞察を提供し、IBMは技術的な専門知識とサポートを提供し、適切な構成、ソリューション、価格を定義しました。