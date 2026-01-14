Cacpe LojaはIBM FlashSystem 5300を使用してストレージインフラストラクチャーをモダナイズ
エクアドルの金融セクターで著名な信用・貯蓄協同組合であるCacpe Lojaは、既存の技術プラットフォームの可用性が低下し始めたことで大きな困難に直面しました。この信頼性の低下はデータ損失や運用障害の重大なリスクをもたらし、協同組合にクリティカルな影響を及ぼす可能性がありました。さらに、移行プロセス中に2つの生産環境を維持する必要があったため、課題はさらに複雑になりました。
将来のデータ損失を防ぎ、顧客へのサービスが中断されないようにするために、Cacpe Lojaは両方の環境で高可用性とシームレスな共存を保証できるソリューションを必要としていました。
高可用性とシームレスな移行のニーズに応えるため、Cacpe LojaはIBMおよびIBM Business PartnerであるAdvance Networksと提携して、自社の技術プラットフォームを更新しました。主な課題は、移行プロセス中に99%の可用性を維持しながら、2つの本番環境が共存できるようにすることでした。
導入プロセスは、IBM FlashCoreモジュールを搭載した3台のIBM FlashSystem 5300の導入から始まりました。その優れた性能、費用対効果、Cacpe Lojaの要件との整合性を理由に選ばれたこれらのソリューションは、完全な冗長ストレージ環境の実現にも貢献し、高い可用性の確保にも役立ちました。
さらに、新しいインフラストラクチャーへの変換には、IBM Powerサーバー、ストレージ・エリア・ネットワーク（SAN）スイッチ、およびIBM Storage Insights Proが含まれていました。これらのコンポーネントの統合は綿密に管理され、冗長性と99%の可用性を実現しました。SANスイッチの実装は、高可用性のバックボーンを形成し、ソリューション全体のシームレスなデプロイメントを可能にした重要なマイルストーンでした。
IBMのエキスパート Labsチームは、IBMのポリシー・ベース高可用性（PBHA）手法を活用し、ストレージコントローラの高可用性機能の実装も支援しました。このアプローチは、Cacpe Lojaの期待を満たしただけでなく、堅牢な災害復旧ソリューションを提供し、ダウンタイム・リスクを最小限に抑えるものでした。
Advance Networks社とIBMの連携が、プロジェクトの成功に大きく貢献しました。金融セクターでの豊富な経験を持つAdvance Networks社はクライアントの環境と運用に関する貴重な洞察を提供し、IBMは技術的な専門知識とサポートを提供し、適切な構成、ソリューション、価格を定義しました。
Cacpe Lojaは、IBMとのコラボレーションにより自社の技術機能に大きな変化がありました。IBM FlashCoreモジュールを使用したIBM FlashSystem 5300の実装により、プロセス実行応答が60%向上し、トランザクション・データベース環境の容量が99%増え、バックアップ・パフォーマンスが60%向上しました。
さらに、同社は現在、99%の高可用性を誇り、顧客への中断のないサービスの確保に貢献しています。年末、月次、年末のプロセスに必要な時間が4時間から2時間に短縮されたことも、新しいストレージ・インフラストラクチャーによってもたらされた効率向上の証です。
Cacpe Loja は今後を見据え、データベースのセキュリティー戦略の定義に注力する予定です。同協同組合は、IBMを活用した新しいストレージ・インフラストラクチャーが長期的なITおよびビジネス戦略をサポートし、顧客への中断のないサービスの確保に役立つと確信しています。IBM FlashSystem 5300の実装の成功により、Cacpe Lojaの新しいベンチマークが確立され、デジタル・トランスフォーメーションを推進する戦略的パートナーシップの力が実証されています。
Cacpe Lojaは、エクアドルのロハに拠点を置く著名な信用・貯蓄協同組合です。同社は国内で最も重要な金融機関の一つであり、多岐にわたる顧客にサービスを提供しています。協同組合は、安全で収益性の高い金融ソリューションを提供することを目指し、貯蓄口座、ローン、投資などさまざまなサービスを提供しています。
