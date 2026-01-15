Brasil TecParが2027年までにブラジルの通信事業者の上位5社にランクインするという目標を達成するには、ネットワークの拡大だけでは不十分でした。運用インテリジェンスが必要だったのです。同社の統合モデルは、複数の地域のISPを統合し、レガシー・システム、多様なプロトコル、大規模なデータ・フローという複雑なエコシステムを構築しました。

毎日、何十万ものアラートがOSS（ネットワーク監視のためのオペレーション・サポート・システム）やBSS（顧客および請求プロセスのためのビジネス・サポート・システム）、ファイバー・ネットワーク・デバイス、エッジデータセンターから送られ、クリティカルなインシデントに優先順位を付けることが困難になっていました。手動でのトリアージは応答時間が遅くなりコストが増加する一方、繰り返し発生する問題がサービスの信頼性を脅かし、資産と作業指示書を管理するための一元管理システムが存在しないことも課題に拍車をかけ、現場業務はコストがかかり非効率的なものとなりました。顧客基盤が130万人を超え、インフラが21万2千キロメートルを超える光ファイバーに拡大する中、リスクは明らかでした。統一的で予測的なオペレーションアプローチがなければ、成長はBrasil TecParのブランド・プロミス「お客様を近くで支え、より遠くへ導く」というエクスペリエンスそのものを損なう可能性があるのです。