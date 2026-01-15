Brasil TecParはAI駆動型のオートメーションとオブザーバビリティーで接続性を拡張
Brasil TecParが2027年までにブラジルの通信事業者の上位5社にランクインするという目標を達成するには、ネットワークの拡大だけでは不十分でした。運用インテリジェンスが必要だったのです。同社の統合モデルは、複数の地域のISPを統合し、レガシー・システム、多様なプロトコル、大規模なデータ・フローという複雑なエコシステムを構築しました。
毎日、何十万ものアラートがOSS（ネットワーク監視のためのオペレーション・サポート・システム）やBSS（顧客および請求プロセスのためのビジネス・サポート・システム）、ファイバー・ネットワーク・デバイス、エッジデータセンターから送られ、クリティカルなインシデントに優先順位を付けることが困難になっていました。手動でのトリアージは応答時間が遅くなりコストが増加する一方、繰り返し発生する問題がサービスの信頼性を脅かし、資産と作業指示書を管理するための一元管理システムが存在しないことも課題に拍車をかけ、現場業務はコストがかかり非効率的なものとなりました。顧客基盤が130万人を超え、インフラが21万2千キロメートルを超える光ファイバーに拡大する中、リスクは明らかでした。統一的で予測的なオペレーションアプローチがなければ、成長はBrasil TecParのブランド・プロミス「お客様を近くで支え、より遠くへ導く」というエクスペリエンスそのものを損なう可能性があるのです。
Brasil TecParは、成長を維持し、全国規模の接続というビジョンを実現するために、規模と信頼性を備えたコグニティブ・ネットワークのオペレーション・センターであるCORTEXを導入しました。CORTEXの中核となるのはIBM Maximo® Application Suiteで、3,300を超えるネットワーク・サイト、212,000kmを超えるファイバー・インフラ、エッジ・データセンターなどの資産を管理しています。Maximoは作業指示書の作成を自動化し、インシデントを影響を受ける資産にリンクして事前保守を行い、ダウンタイムと不必要な現場派遣を削減します。IBM Cloud Pak® for AIOpsは、オブザーバビリティーとイベント相関のためのコグニティブ・レイヤーとして機能し、アラート・ノイズをフィルタリングして障害が発生する前に障害を予測します。これらを組み合わせることで、運用を事後対応のトラブルシューティングから予測的なデータ駆動型レジリエンスに変換します。
導入はIBM Garage®方法論に従い、アジャイルのプラクティスとガバナンス・フレームワークを通じて設計とデプロイメントを加速し、導入と測定可能なROIを確保しました。
CORTEXの影響は迅速かつ想像以上でした。Brasil TecParはネットワーク・リスニング容量を最大15倍に拡大し、1日あたり2万件だったアラート数を25万件まで拡張しました。現在、このプラットフォームは 9 つの州と連邦区にわたる 3,300 を超えるネットワークサイトを監視しており、212,000キロメートルを超える光ファイバーの管理を行い、予測的インテリジェンスを使用して毎日最大 300,000件のアラートを処理しています。自動化されたイベント相関とチケット発行により平均解決時間（MTTR）が大幅に短縮されたため、アラートノイズが70％以上削減され、エンジニアは反復的なトリアージから解放されました。IBM Maximoとの統合によりサービス注文が自動作成され、インシデントを影響を受ける資産に関連付けられるため、保守が効率化され、不要な現場派遣が削減されます。これらにより、サービスの信頼性が強化され、IBM Maximo Application SuiteとIBM Cloud Pak for AIOpsを活用したプロアクティブなデータ駆動型オペレーションに向けたBrasil TecParの取り組みが加速しました。
サンパウロを拠点とするBrasil TecParは、2025年10月にAll RedeとOnNetを買収し、国内第5位の固定ブロードバンド・プロバイダーとなりました。1995年に設立された同社はM&Aを通じて全国的な通信グループに成長して57件の買収を行い、Amigo、Ávato、Blink、ALT、Sempreなどのブランドを統合しました。212,000km以上のファイバー・ネットワークを備え、9つの州と連邦直轄区で130万人以上の加入者にサービスを提供し、2027年までにブラジルの事業者トップ5にランクインすることを目指しています。
