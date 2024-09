2020 年、新型コロナウイルス感染症は世界中の生活やビジネスを混乱させました。レンタカー会社Booking Groupとそのパートナーにとって、このパンデミックはレンタカーの在庫不足をもたらし、旅行が再開されるのに伴い需要が大きく変動しました。 市場の混乱にもかかわらず、Booking Groupは成長を目指していました。Booking Groupは、12年間にわたって世界中のレンタル輸送の大手プロバイダーおよびリーダーであり、150を超える国々でサービスを提供しています。 Booking Groupは以前、オープンソースやクラウドネイティブ・アプリケーション開発の可能性を欠いた独自のシングルクラウド・プラットフォームを選択していました。そのシングルクラウド・プラットフォームにおいて、同社は独自のフォーマットやベンダーの囲い込みを懸念していました。単一のクラウド・プロバイダーへの依存を軽減するために、Booking Groupは、クラウド専用に設計されたクラウドネイティブ・アプリケーションを構築するオプションを備えたオープンソース・クラウドを検討することにしました。 Booking Groupは、予約や財務レポートなどの重要なワークロードを複数のクラウドに展開できるハイブリッド・マルチクラウド・モデルを備えたプロバイダーを探していました。同社のゴールには、ダイナミックに変化するビジネス・ニーズに対応するのに必要な柔軟性を構築するために、オープンソース・アプリケーションやクラウドネイティブ・アプリケーションを利用することも含まれていました。 その他の優先事項は、増加するレンタカー需要に対応し、在庫不足なった場合の流動的な価格設定に対処するために、同社がリアルタイムでデータにアクセスできるようにすることでした。また、クラウドネイティブ・アプリケーションをマイクロサービスとして追加することで、アプリケーション全体に手を加えることなく、より迅速なコード更新が可能になります。 予約や財務レポートなどの重要なワークロードをオープンソースのクラウド・プロバイダーに移行することで、Booking Groupはクラウドネイティブ・アプリケーションを活用できるようになります。また、Booking Groupは、ダイナミックに変化する独自のビジネス・ニーズに基づいてワークロードを柔軟に移動できるようになりました。

ハイブリッド・マルチクラウド・モデル わずか4カ月で環境を整備 グローバル・プレゼンス Booking Groupは全世界に20,000の拠点を持つ

IBM Cloudと連携することで、より広範なテクノロジーを入手することに興味がありました。さらに、オープンソース環境で、一般的に使用されているクラウドネイティブ・テクノロジーを使用してワークロードを適用することを優先しました。 Igor Demchakov Co-founder and Chairman of the Board Booking Group

別のクラウド・プロバイダーにワークロードを問題なく移行できる可能性を維持することが重要でした。 Igor Demchakov Co-founder and Chairman of the Board Booking Group

顧客サービス向上のためのインベントリーバランス Booking Groupは、自社のシステムとシームレスに統合されたIBM Cloud製品やサービスへの直接アクセスを実現しました。クラウドネイティブかつオープンソースのアプローチのおかげで、同社はビジネス・ニーズに応じてワークロードを別のクラウドに簡単に移行できるオプションを維持しています。クラウドネイティブ・アプリケーションをオープンソース・テクノロジーと連携させることで、同社はアプリケーションの迅速な構築と更新が可能になりました。 Booking Groupは、環境すべてを利用可能にするのに、わずか4カ月しかかかりませんでした。IBM CloudチームとBooking Groupチームは、この目標を達成するために、分析ビジネス・ソリューションの段階で段階的なワークロードの移行を開始しました。 同社は、予約、レポート、財務情報などのワークロードを安全に展開できるようになりました。Booking Groupは、最新のレンタカー需要を把握できるデータにアクセスできるようになり、在庫調整をリアルタイムで行えるようになりました。需要と在庫に関するこの洞察は、同社の顧客にとって即座に利益をもたらす結果となりました。Booking Groupは、予想されるニーズを満たすために、場所と顧客の需要に基づいて車を割り当てることができます。このアプローチにより、Booking Groupはは俊敏性を保ち、顧客に最高のエクスペリエンスを提供できます。 IBM Cloudは、市場をリードするデータ保護機能を適用し、保存中、移動中、使用中のデータに対してセキュリティーが充実した環境を提供します。Booking Groupとそのパートナーは、組み込みの分離とアクセス管理により、エンタープライズ・アプリケーションとワークロードの継続的なセキュリティーを実現できます。