2018年のソフトローンチ以来、金融サービス向けACICはフォーチュン100に名を連ねる金融企業約30社にサービスを提供し、45を超えるディスカバリー・ワークショップを実施してきました。お客様は、ACICの青写真を使用して運用準備を加速させ、ハイブリッドおよびマルチクラウドの実地経験を積むことができる点にすぐに価値を見出しました。あらゆる企業のIT担当者が慣れ親しんでいる、スライド上のアーキテクチャー図だけではありません。Greber氏は次のように述べています。「あるクライアントが私にこう言いました。『これほど素敵なスライドを作成するのは素晴らしいことですが、実際にそれを構築して運用できるのですね。』大きな違いはそこにあります。それが始めた理由です。」

現在、金融サービス向けACICは、主に欧州の企業にサービスを提供していますが、Accentureの全従業員を通じてグローバルに利用できます。Accentureは今後、他の地域からより多くの顧客を取り込んでいく考えです。また、金融サービス向けACICのポートフォリオに、IBM Cloud for Financial Servicesを含め、トップクラスのクラウドおよびハイブリッド・テクノロジーを継続的に追加していきます。実際、IBM Cloud Pak for Watson AIOpsの他の機能やTurbonomicソフトウェアを使用して、運用管理を自動化する方法をすでに模索しています。