Movimento laterale senza file con oggetti COM intrappolati

COM è uno standard di interfaccia binaria e un livello di servizio middleware che consente l'esposizione di componenti distinti e modulari perché interagiscano tra loro e con le applicazioni, indipendentemente dal linguaggio di programmazione sottostante. Ad esempio, gli oggetti COM sviluppati in C++ possono interfacciarsi facilmente con un'applicazione .NET, consentendo agli sviluppatori di integrare efficacemente diversi moduli software. DCOM è una tecnologia da remoto che consente ai client COM di comunicare con i server COM tramite comunicazione tra processi (IPC) o chiamate di procedura remota (RPC). Molti servizi Windows implementano componenti DCOM accessibili localmente o da remoto.

Le classi COM sono tipicamente registrate e contenute all'interno del Registro di Windows. Un programma client interagisce con un server COM creando un'istanza della classe COM, nota come oggetto COM. Questo oggetto fornisce un puntatore a un'interfaccia standardizzata. Il client utilizza questo puntatore per accedere ai metodi e alle proprietà dell'oggetto, facilitando la comunicazione e la funzionalità tra il client e il server.

Gli oggetti COM sono spesso bersaglio di ricerca per valutare l'esposizione delle vulnerabilità e scoprire le caratteristiche di cui si potrebbe abusare. Un oggetto COM intrappolato è una classe di bug in cui un client COM istanzia una classe COM in un server DCOM fuori dal processo, dove il client controlla l'oggetto COM tramite un puntatore di oggetto con marshalling per riferimento. A seconda della condizione, questo vettore di controllo può presentare difetti logici legati alla sicurezza.

Il blog di Forshaw descrive un caso d'uso di aggiramento PPL in cui l'interfaccia IDispatch, come esposta nella classe COM WaaSRemediation, viene manipolata per l'abuso di oggetti COM intrappolati e l'esecuzione di codice .NET. WaaSRemediation è implementato nel servizio WaaSMedicSvc, che viene eseguito come processo svchost.exe protetto nel contesto di NT AUTHORITY\SYSTEM. L'eccellente guida di Forshaw è stata la base per la nostra ricerca applicata e per lo sviluppo di una tecnica di prova di movimento laterale senza file proof of concept.