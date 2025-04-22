Secondo questi documenti Microsoft aggiornati l'ultima volta nel 2022, se condividi un'app che utilizza dati da un gateway, allora anche il gateway verrà condiviso. Dai test effettuati sul mio tenant, sembra che non sia più così. Detto questo, se hai accesso a un gateway, puoi creare nuove connessioni tramite esso, e ciò significa che non sei più limitato dalle connessioni esistenti. Questo significa che devi avere credenziali compromesse per account AD o SQL e conoscere i nomi host dei SQL Server, anche se non è raro imbattersi in queste informazioni su SharePoint/Confluence.

È possibile utilizzare al meglio anche altri connettori che impiegano i gateway, come l'azione "File System", che richiede anche credenziali e nomi host validi, ma significa che è possibile leggere/scrivere file sugli host interni.