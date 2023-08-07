Database, attenzione: abuso di Microsoft SQL Server con SQLRecon

In qualità di operatore del red team, interagisco spesso con i sistemi che ho compromesso nelle reti dei nostri clienti utilizzando un framework di comando e controllo (C2). I clienti con cui abbiamo la fortuna di lavorare di solito dispongono di programmi di sicurezza informatica maturi, team difensivi capaci e controlli di sicurezza moderni, come soluzioni di rilevamento e risposta degli endpoint (EDR).

Nel corso degli anni sono stati sviluppati diversi strumenti per attaccare SQL Server. Quello che finivo sempre per raggiungere durante i miei giorni di test di penetrazione era PowerUpSQL . Si tratta di un progetto creato da Scott Sutherland (@_nullbind), sviluppato in gran parte in PowerShell.

Le soluzioni di rilevamento e risposta degli endpoint (EDR) possono essere un avversario formidabile da affrontare, poiché fanno un lavoro fantastico nel rilevare strumenti open source dannosi progettati per la sicurezza offensiva, specialmente quelli che si affidano a PowerShell. Non sto sminuendo gli strumenti post-sfruttamento su PowerShell, che hanno un loro scopo, ma non erano adatti al problema che avevo nell’ambiente in cui lavoravo.