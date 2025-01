Puoi investire nell'AI generativa per risolvere i problemi esistenti o per sbloccare nuove funzionalità. È fondamentale che le aziende vedano il budget per l'AI generativa attraverso questa lente. Il nostro sondaggio mostra che circa la metà degli investimenti nell'AI generativa è destinata all'abilitazione di nuove funzionalità, tuttavia i dirigenti vorrebbero vedere questa percentuale più vicina al 60%.



In questo episodio dell'AI Academy, Anthony Marshall aiuta i leader aziendali a esplorare diversi approcci di pianificazione del bilancio per l'AI generativa, fornendo insight supportati dalla ricerca per eseguire il benchmark del tuo comportamento e delle tue prestazioni rispetto ai colleghi.