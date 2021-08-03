Che cos'è un passaporto vaccinale?

Molti viaggiatori conoscono il cartellino giallo, o Carte Jaune, un libretto ufficiale delle vaccinazioni creato dall'Organizzazione Mondiale della sanità. Questo documento, chiamato così per la carta gialla su cui solitamente viene stampato, è uno strumento di sanità pubblica utilizzato per i viaggi internazionali sin dagli anni '30 e in genere allegato a un passaporto. Dimostra alle autorità doganali che un viaggiatore è stato vaccinato contro alcune malattie, come la febbre gialla, il tifo o il colera.

Sebbene i certificati di vaccinazioni come i cartellini gialli siano ancora utilizzati e rimangano un modo diffuso per documentare le vaccinazioni, numerosi governi stanno valutando la possibilità di creare passaporti vaccinali moderni e digitali più difficili da falsificare. Considerata la minaccia per la salute pubblica rappresentata dalla pandemia da COVID-19, diversi Paesi stanno valutando l'idea se considerare i passaporti vaccinali e i lasciapassare sanitari come prova della vaccinazione contro il COVID-19 per creare nuovamente fiducia nei viaggi internazionali e aiutare le persone a riprendere le loro normali attività.

Israele è stato il primo Paese a rilasciare un passaporto vaccinale moderno con il lancio del Green Pass nel febbraio 2021. Da maggio 2021, Israele, Cina, Bahrain e Giappone sono gli unici Paesi che hanno rilasciato un passaporto vaccinale alle persone vaccinate per consentire gli spostamenti internazionali e non solo. L'Australia e diversi Paesi dell'Unione Europea, come la Danimarca e la Grecia, si sono impegnati a sviluppare programmi, mentre altri Paesi stanno ancora valutando le opzioni a disposizione. Negli Stati Uniti, l'amministrazione Biden e i leader dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC) hanno dichiarato che il governo federale non sosterrà né rilascerà passaporti vaccinali per i cittadini americani.

I passaporti vaccinali stanno sfruttando l'aumento della diffusione di nuove tecnologie digitali e sicure per le credenziali. Oltre ai passaporti vaccinali per i viaggi internazionali, vengono utilizzati anche in altri contesti. Ad esempio, le organizzazioni che riuniscono le persone in gruppi sono alla ricerca di alternative digitali sia ai libretti vaccinali cartacei, sia ai risultati dei test. In alcuni casi, questo significa individuare se le persone sono state testate o vaccinate in modo volontario e rispettoso della privacy.