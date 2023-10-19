L'acquisizione di talenti è la procedura di identificazione, attrazione e acquisizione di candidati qualificati per soddisfare le esigenze di personale attuali e future di un'organizzazione. Scopo precipuo dell'acquisizione di talenti è attrarre i potenziali candidati verso l'organizzazione e assumere quelli che soddisfano le qualifiche richieste per le posizioni aperte e rispondono ai criteri dell'organizzazione.

Per garantire che l'organizzazione assuma i talenti giusti, al momento giusto, per i ruoli giusti, e favorire così il successo, viene utilizzata la pianificazione strategica. Una strategia efficace per l'acquisizione di talenti si allinea alla strategia delle risorse umane, che a sua volta riflette la strategia più ampia dell'organizzazione.

Il processo di acquisizione dei talenti comprende in genere analisi della posizione, reperimento, screening, colloqui, selezione e inserimento dei nuovi dipendenti. L'acquisizione di talenti spesso incorpora anche il branding organizzativo, poiché è più probabile che i talenti siano attratti da datori di lavoro con un marchio dall'immagine positiva.Le strategie di reclutamento utilizzate per contattare i potenziali candidati includono le bacheche di lavoro online (ad esempio LinkedIn, Indeed, e molti altri), le reti professionali e i social media. È poi necessaria un'esperienza coinvolgente ed efficiente per garantire che i candidati progrediscano senza intoppi attraverso il processo di assunzione. I progressi tecnologici hanno consentito l'uso di sistemi di tracciamento dei candidati (ATS), strumenti di intelligenza artificiale (AI) e analytics dei dati in grado di semplificare il processo, contribuire a identificare i migliori candidati e rendere più chiare le interazioni tra datore di lavoro e candidato.



L'acquisizione di talenti svolge anche un ruolo fondamentale nel garantire la diversità, l'equità e l'inclusione (DE&I) sul posto di lavoro, incoraggiando i responsabili delle assunzioni a cercare un pool diversificato di candidati e promuovere un processo di assunzione equo e inclusivo.