La decarbonizzazione può essere implementata attraverso attività come l'elettrificazione dell'energia, l'obiettivo di zero produzione di rifiuti e la limitazione dei viaggi d'affari. Le organizzazioni possono investire nelle energie rinnovabili per contribuire a ridurre la propria impronta di carbonio. General Electric (GE) si è impegnata a ridurre la propria impronta di carbonio, in particolare attraverso fonti di energia rinnovabili. L'azienda offre varie soluzioni eoliche offshore e onshore, idroelettriche, ibride, di rete e di servizio.

Le grandi imprese non sono le uniche a contribuire alla decarbonizzazione e alla protezione dell'ambiente. Nel primo episodio del podcast Impact-Up, abbiamo intervistato la startup californiana BAE Boats, che offre veicoli elettrici per la nautica a noleggio a breve termine. Le loro barche elettriche offrono ai clienti un'esperienza più desiderabile rispetto a un tradizionale motore a combustione, in quanto non c'è rumore o odore di gas. Con la sostenibilità al centro del marchio ma anche del valore aziendale, BAE Boats è stata in grado di far crescere le proprie operazioni durante la pandemia e oltre.