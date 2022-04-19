Tag
Renewable Energy 100, o RE100, è un'iniziativa globale aziendale di energia rinnovabile guidata dal Climate Group in collaborazione con CDP, volta a far sì che le aziende più influenti al mondo, in particolare quelle con una domanda annua di elettricità superiore a 100 GWh, si impegnino al 100% in energia rinnovabile e raggiungano questo obiettivo entro il 2050.

Per ottenere il 100% di elettricità rinnovabile, le aziende devono abbinare il 100% dell'elettricità utilizzata nelle loro operazioni globali con quella prodotta da fonti rinnovabili.

L'elettricità rinnovabile può essere ottenuta dal mercato o auto prodotta e può includere energia solare, eolica, biomassa (incluso il biogas), geotermica o idroelettrica. L'elettricità rinnovabile acquistata può essere procurata direttamente da produttori e fornitori sul mercato, ad esempio tramite accordi di acquisto di energia. Può includere anche acquisti retail e strumenti di attributi energetici "disaggregati" autonomi.

A chi è rivolta?

Come evidenziato sopra, RE100 è rivolta alle grandi aziende con una domanda annua di elettricità di almeno 100 GWh. Tuttavia, si possono fare delle eccezioni per le aziende con consumi più ridotti, se si tratta di un attore importante nel loro settore o di un'azienda Fortune 1000, oppure se si tratta di un attore chiave in una regione o in un settore prioritario di RE100.

Attualmente, oltre 350 aziende sono membri RE100 e si sono impegnate a passare al 100% alle energie rinnovabili. Quasi un terzo di queste aziende ha sede negli Stati Uniti, oltre 60 in Giappone e quasi 50 nel Regno Unito. A livello di settore, più di un terzo proviene dal settore dei servizi. Il settore manifatturiero è il secondo più rappresentato con oltre 60 aziende, mentre quello alimentare e delle bevande è il terzo con più di 30.

Criteri chiave per aderire a RE100

  • Impegno pubblico a fornire elettricità rinnovabile al 100% durante le operazioni, comprese le emissioni di Scope 1 relative alla generazione di elettricità da parte dell'azienda, tutte le emissioni di Scope 2 relative alle attività aziendali e le operazioni delle aziende che operano con il marchio o il gruppo aziendale.
  • È richiesta la verifica da parte di terzi del consumo di energia elettrica rinnovabile e, ove necessario, della generazione e della vendita (ad esempio, certificazione Greene).
  • Le aziende devono procurarsi elettricità rinnovabile all'interno dei confini del mercato in cui la consumano. Tuttavia, le aziende possono escludere piccoli carichi (piccoli uffici, outlet) di consumo elettrico fino a 100 MWh/anno, per mercato, dal limite obiettivo RE100 nei mercati in cui non è tecnicamente fattibile procurarsi energia rinnovabile.
  • Le aziende devono comunicare annualmente in modo trasparente i progressi compiuti tramite il foglio di calcolo RE100 o il questionario sul cambiamento climatico del CDP.
  • Le aziende devono accettare di non intraprendere attività che compromettano la missione, come il lobbying politico a favore dei combustibili fossili rispetto alla produzione di energia rinnovabile o l'aumento delle loro partecipazioni negli asset dei combustibili fossili.
  • Le aziende devono unirsi alla campagna a livello di gruppo.

Affermazioni credibili ai sensi del RE100

I membri di RE100 devono essere in grado di dimostrare di avere il diritto di utilizzare una produzione unica di elettricità rinnovabile per soddisfare tutto il loro consumo dichiarato di elettricità rinnovabile. Ciò avviene solitamente sotto forma di attributi di generazione quali i certificati di attributi energetici (EAC), ma possono essere utilizzati anche i contratti. I requisiti per una richiesta credibile di utilizzo delle RE sono:

  1. Dati di generazione credibili
  2. Aggregazione degli attributi
  3. Proprietà esclusiva (senza doppio conteggio) degli attributi
  4. Rivendicazioni esclusive (nessuna doppia rivendicazione) sugli attributi
  5. Limitazioni geografiche del mercato delle rivendicazioni
  6. Limitazioni vintage delle rivendicazioni

Quali sono le tempistiche e gli obiettivi richiesti?

I requisiti minimi e le scadenze sono:

  • 100% entro il 2050, con fasi intermedie di almeno:
  • 60% entro il 2030
  • 90% entro il 2040

Come iniziare con RE100

Per diventare un membro RE100 occorrono circa 2-3 mesi per completare la procedura di applicazione. L'approvazione dei membri segue un processo in 8 fasi:

  1. Verifica dei requisiti: le aziende devono verificare i requisiti di iscrizione e tecnici
  2. Dichiarazione di intenti: l'azienda registra il suo interesse presso il team RE100
  3. Controllo dell'idoneità: il team RE100 confermerà se l'azienda soddisfa i criteri di adesione 
  4. Richiesta dell'adesione: se accettata, l'azienda dovrà firmare il contratto di adesione
  5. Esame della richiesta: la richiesta dell'azienda sarà valutata in base ai criteri di adesione
  6. Decisione sulla richiesta: se la richiesta viene accettata, l'azienda riceverà i benefici dell'iscrizione
  7. Annuncio del piano: la data di adesione sarà concordata con Climate Group
  8. Annuncio dei nuovi membri: l'azienda può annunciare l'adesione tramite un comunicato stampa o sui social media

Una volta accettati, i membri di RE100 sono liberi di sviluppare la propria roadmap per raggiungere il 100% di energie rinnovabili.

In definitiva, se vogliamo raggiungere un futuro a zero emissioni, le più grandi aziende dovranno fare strada. Gli oltre 300 membri di RE100 consumano complessivamente più elettricità dell'intero Regno Unito ogni anno. Attualmente, questi membri soddisfano circa il 45% del loro fabbisogno elettrico tramite energia elettrica rinnovabile. Se riusciranno a rispettare il loro impegno e il numero di membri dell'organizzazione continuerà a crescere, si farà un enorme passo avanti verso un mondo a zero emissioni di carbonio.

 
