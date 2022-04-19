Come evidenziato sopra, RE100 è rivolta alle grandi aziende con una domanda annua di elettricità di almeno 100 GWh. Tuttavia, si possono fare delle eccezioni per le aziende con consumi più ridotti, se si tratta di un attore importante nel loro settore o di un'azienda Fortune 1000, oppure se si tratta di un attore chiave in una regione o in un settore prioritario di RE100.

Attualmente, oltre 350 aziende sono membri RE100 e si sono impegnate a passare al 100% alle energie rinnovabili. Quasi un terzo di queste aziende ha sede negli Stati Uniti, oltre 60 in Giappone e quasi 50 nel Regno Unito. A livello di settore, più di un terzo proviene dal settore dei servizi. Il settore manifatturiero è il secondo più rappresentato con oltre 60 aziende, mentre quello alimentare e delle bevande è il terzo con più di 30.