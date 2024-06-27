Rivalutare la gestione dei dati nell'era dell'AI generativa

L'AI generativa ha alterato i settori tecnologici introducendo nuovi rischi per i dati, come la fuga di dati sensibili attraverso modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), e provocando un aumento dei requisiti da parte dei governi. Per orientarsi nel modo giusto in questo ambiente, è importante che le organizzazioni esaminino i principi fondamentali della gestione dei dati e che si assicurino di utilizzare un approccio valido per aumentare i modelli linguistici di grandi dimensioni con dati aziendali/non pubblici.
Un buon punto di partenza è aggiornare il modo in cui le organizzazioni gestiscono i dati, in particolare per quanto riguarda il loro utilizzo nelle soluzioni di AI generativa. Ad esempio:
I dati aziendali sono spesso complessi, diversificati e sparsi in vari repository, il che rende difficile l'integrazione nelle soluzioni di gen AI. Questa complessità è aggravata dalla necessità di garantire la conformità normativa, mitigare i rischi e colmare le lacune nelle competenze nell'integrazione dei dati e nei modelli di retrieval-augmented generation (RAG). Inoltre, i dati sono spesso un aspetto secondario nella progettazione e implementazione di soluzioni di gen AI, con conseguenti inefficienze e incongruenze.
In IBM, abbiamo sviluppato un approccio per risolvere queste sfide relative ai dati: IBM® Gen AI Data Ingestion Factory, un servizio gestito progettato per affrontare il "problema dei dati" dell'AI e sbloccare il pieno potenziale dei dati aziendali per la gen AI. La nostra architettura predefinita e i nostri blueprint di codice, che possono essere implementati come servizio gestito, semplificano e accelerano il processo di integrazione dei dati aziendali nelle soluzioni di gen AI. Affrontiamo questo problema pensando alla gestione dei dati, preparando i dati per la governance, il rischio e la conformità sin dall'inizio.
Le nostre principali funzionalità includono:
Il servizio è indipendente, consente la distribuzione ovunque e offre la personalizzazione degli ambienti e dei casi d'uso dei clienti. Utilizzando IBM Gen AI Data Ingestion Factory, le aziende possono ottenere diversi risultati chiave, tra cui:
Navigare tra le complessità del rischio dei dati richiede competenze trasversali. Il nostro team di ex regolatori, leader dei settori e esperti di tecnologia di IBM Consulting è in una posizione unica per affrontare questo problema con i nostri servizi e soluzioni di consulenza.
