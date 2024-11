Cos'è la giustizia ambientale?

Il movimento per la giustizia ambientale è guidato principalmente da persone di colore. Nasce in seno al movimento ambientalista indigeno, che è la lotta portata avanti dalle popolazioni native americane per la sovranità e i diritti fondiari in più di 500 anni di colonialismo.

Si ritiene che il moderno movimento per la giustizia ambientale sia iniziato negli Stati Uniti quando un'azienda di trasformatori a Raleigh, nella Carolina del Nord, ha iniziato a stoccare illegalmente rifiuti industriali contenenti policlorobifenili (PCB) lungo le strade rurali di quindici contee dello stato. Nel 1982, i funzionari statali hanno scelto la contea rurale, povera e a maggioranza nera di Warren come sito per immagazzinare il terreno contaminato da PCB proveniente dalle discariche illegali. I residenti erano preoccupati per le sostanze chimiche che entravano nella rete idrica.

La decisione ha attirato l'attenzione internazionale. Ai manifestanti locali si sono presto unite le organizzazioni nazionali, come la National Association for the Advancement of Colored People (NAACP). Le marce e le proteste non violente sono continuate per sei settimane e 500 persone sono state arrestate, segnando i primi arresti nella storia legati al sito di una discarica. Sebbene le proteste alla fine non siano riuscite a fermare lo sfruttamento della zona, l'evento è passato alla storia come la pietra miliare del movimento per la giustizia ambientale.

Il movimento si è espanso rapidamente in tutto il mondo. In particolare, l'impennata delle esportazioni di materiali pericolosi verso i paesi del Sud del mondo, a partire dagli anni '80, ha portato alla creazione del movimento internazionale per la giustizia ambientale, che a sua volta ha organizzato il First National People of Color Environmental Leadership Summit, tenutosi a Washington, D.C. nel 1991.