Il framework web Django è un framework open source gratuito che può accelerare lo sviluppo di un'applicazione web di cui si sta eseguendo la creazione nel linguaggio di programmazione Python.
Django - pronunciato "Jango", dal nome del famoso chitarrista jazz Django Reinhardt - è un framework open source gratuito rilasciato pubblicamente per la prima volta nel 2005. Django facilita lo "sviluppo rapido e la progettazione pulita e pragmatica". Il framework web Django, distribuito su un server web, può aiutare gli sviluppatori a produrre rapidamente un frontend web ricco di funzioni, sicuro e scalabile.
Iniziare con il framework web Django è un modo più efficiente per creare un'applicazione web rispetto a partire da zero, che richiede la creazione di backend, API, javascript e mappe del sito. Con il framework web Django, gli sviluppatori web possono concentrarsi sulla creazione di un'applicazione unica e trarre vantaggio da una maggiore flessibilità rispetto all'utilizzo di uno strumento di sviluppo web.
Hai bisogno di ulteriori informazioni per scoprire cos'è Django e come viene utilizzato? Desideri provare un'esperienza pratica lavorando con un'applicazione web creata utilizzando il framework Web Django? IBM offre un tutorial dettagliato per l'utilizzo di servizi IBM Cloud per la traccia delle attività ed il monitoraggio dello stato di integrità di un'applicazione Kubernetes basata su Python scritta utilizzando il framework web Django e in esecuzione su IBM Cloud.
Con tutti i framework web Python tra cui scegliere, perché scegliere il framework web Django? Potrebbe non essere il più facile da utilizzare e certamente non è il più recente. Tuttavia, il framework web Django potrebbe essere la soluzione giusta quando crei un'applicazione web che interessa XSS (cross-site scripting) e si prevede che gestisca un numero elevato di utenti o un complesso insieme di funzioni, come la connettività API o l'autenticazione utente. Tenendo conto del numero di progetti su GitHub, è anche molto diffuso.
Chiunque sia esperto del linguaggio di programmazione Python e della relativa sintassi dovrebbe essere in grado di avviare un progetto utilizzando il framework web Django per creare un'applicazione web. (Nota: mentre la maggior parte del core di Django è Python, le applicazioni admin e gis contrib contengono codice JavaScript.) Tuttavia, gli sviluppatori Django di livello intermedio e avanzato possono sfruttare meglio i modelli Django, che sono funzioni più sofisticate.
Il framework web Django è utilizzato da più di un decennio ed è stato accuratamente testato e migliorato da una community molto attiva. Ha anche un'organizzazione no-profit; la Django Software Foundation promuove, supporta e fa crescere il framework web Django. Il più grande punto di forza di Django è il suo ampio insieme di funzioni - con più di 10.000 package Django, il framework copre praticamente qualsiasi operazione che potresti desiderare venga eseguita da un'applicazione web. I package includono API, sistemi di gestione dei contenuto, autenticazione utente, convalida dei moduli e protezione CAPTCHA.
La base di utenti per il framework web Django è solidale e dedicata, composta da sviluppatori Django di talento che offrono volontariamente tempo ed esperienza per sviluppare, migliorare e correggere la base software Django. La tua applicazione può trarre vantaggio da questo impegno sfruttando gli ottimi package disponibili per chiunque voglia utilizzare Django.
Rendi la gestione del database più simile a Python
Avviare un progetto Django ti consente di creare l'intero modello di dati dell'applicazione in Python senza la necessità di utilizzare SQL. Utilizzando un programma ORM (object-relational mapper), Django converte la tradizionale struttura del database in classi Python per semplificare il lavoro all'interno di un ambiente completamente Python. Django-MySQL supporta il tipo di dati JSON e le funzioni correlate.
In Django, le tue tabelle del database diventano classi Python. Le applicazioni web accedono ai dati e li gestiscono tramite i modelli Django. I campi del database vengono semplicemente convertiti in attributi di classe. Se hai dimestichezza con la definizione degli attributi di classe in Python, puoi facilmente progettare e gestire un database Django.
Il framework web Django offre una scorciatoia per l'integrazione completa con il database della tua applicazione. Fornisce funzionalità CRUD (create, read, update, delete), HttpResponse e XSS (cross-site scripting), fornisce funzionalità di gestione degli utenti, offre funzioni di amministrazione del software e altro ancora. Importi i package, li connetti al tuo database e torni a dedicarti a sviluppare le parti della tua applicazione che rendono unico il tuo prodotto.
Crea pagine dinamiche con i template
Poiché Django è progettato per essere utilizzato per lo sviluppo di applicazioni web, ha bisogno di un modo per creare facilmente HTML dinamico che visualizzi i dati univoci dei tuoi utenti. L'applicazione Django produce il codice HTML dinamico con un motore di creazione di template integrato chiamato DTL (Django template language).
Un template HTML consente agli sviluppatori Django di combinare elementi statici (inclusi gli elementi di progettazione come colori, loghi o testo) con i dati (come nomi utente o luoghi) per creare rapidamente una nuova pagina web. Con MVC (model-view-controller), se desideri che la tua applicazione saluti un utente all'accesso, puoi creare un template che visualizzi il testo statico ("Benvenuto sul sito, X") e quindi utilizzare un segnaposto dinamico per visualizzare automaticamente il nome dell'utente richiamato dal tuo database. Quando la pagina viene riprodotta, gli elementi dinamici vengono combinati con quelli statici per creare un'esperienza utente impeccabile.
Migliora la sicurezza
Per rispondere alla domanda "Cos'è Django", dobbiamo parlare delle funzioni speciali offerte da Django per la sicurezza. Le applicazioni web sono bersagli frequenti degli hacker, in particolare le applicazioni che memorizzano le informazioni di accesso o i dati finanziari degli utenti. Django offre funzioni che aiutano a proteggere la tua applicazione e i tuoi utenti.
Uno dei più grandi rischi per i siti che accettano dati immessi dagli utenti è che un utente malintenzionato inserisca del codice con i propri dati che può avere un effetto disastroso sul tuo sistema. Per proteggere da attacchi di questo tipo, i template Django eseguono automaticamente l'escape dei caratteri HTML comuni in qualsiasi campo compilato dall'utente. Ad esempio, '<' verrà convertito in '<' per rendere difficile l'inserimento di codice malevolo nel tuo programma. Django protegge da SQL injection in un modo simile, reinterpretando i comandi non autorizzati in modo che gli utenti non possano introdurre furtivamente il proprio codice nel tuo database.
Gli sviluppatori web possono contare sulle API Django per utilizzare automaticamente la protezione CSRF (cross-site request forgery) per inserire token segreti specifici dell'utente nelle richieste POST. Di conseguenza, gli sviluppatori web possono impedire agli utenti malintenzionati di duplicare altre richieste POST per mascherarsi da utenti autorizzati.
La protezione di Django va oltre le sue esplicite funzioni di sicurezza: gli sforzi per la sicurezza sono potenziati dalla vasta competenza ed esperienza della base di utenti Django. Se crei l'intera applicazione web da zero, corri il rischio di introdurre accidentalmente una vulnerabilità di sicurezza nel tuo modulo. I package Django sono ampiamente utilizzati, open source e ben revisionati dagli sviluppatori web; pertanto, puoi essere sicuro che proteggeranno i tuoi dati.
Una delle maggiori sfide nello sviluppo web è la scalabilità. La tua applicazione deve gestire esattamente il numero di connessioni attive richieste in un determinato momento. Se il numero di connessioni supera il numero previsto, i tuoi utenti riscontreranno ritardi e tempi di inattività. Una stima troppo prudente comporterà costi per larghezza di banda e server web che non vengono utilizzati. Hai bisogno di un'applicazione in grado di crescere man mano che si acquisiscono ulteriori utenti.
Il framework web Django semplifica la scalabilità. Poiché un'applicazione Django è in grado di gestire le tue sessioni utente, puoi aggiungere ulteriori istanze dell'applicazione e trasferire l'esperienza dell'utente tra le varie istanze senza perdere dati. Molti sviluppatori di progetti Django utilizzano un gestore cache come Varnish per pre-caricare gli elementi statici del sito per gli utenti.
Avrai bisogno di configurare con attenzione il gestore cache per evitare di memorizzare accidentalmente nella cache l'intero sito, compresi gli elementi dinamici. Una cache non correttamente configurata potrebbe causare la condivisione dei dati da un utente al successivo. Puoi evitare un'eccessiva memorizzazione in cache utilizzando il framework di cache nativo (ma limitato) di Django insieme ad un gestore cache esterno per liberare le risorse per le prestazioni restando selettivo su ciò che viene memorizzato.
Quando si risponde alla domanda: "Cos'è Django", una possibile risposta è che si tratta di un framework web altamente scalabile. Ma quanto è scalabile? Instagram e Disqus sono tra i siti di dimensioni molto grandi che utilizzano Django per supportare la propria enorme base di utenti.
