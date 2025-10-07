Cos'è Django?

Il framework web Django è utilizzato da più di un decennio ed è stato accuratamente testato e migliorato da una community molto attiva. Ha anche un'organizzazione no-profit; la Django Software Foundation promuove, supporta e fa crescere il framework web Django. Il più grande punto di forza di Django è il suo ampio insieme di funzioni - con più di 10.000 package Django, il framework copre praticamente qualsiasi operazione che potresti desiderare venga eseguita da un'applicazione web. I package includono API, sistemi di gestione dei contenuto, autenticazione utente, convalida dei moduli e protezione CAPTCHA.

La base di utenti per il framework web Django è solidale e dedicata, composta da sviluppatori Django di talento che offrono volontariamente tempo ed esperienza per sviluppare, migliorare e correggere la base software Django. La tua applicazione può trarre vantaggio da questo impegno sfruttando gli ottimi package disponibili per chiunque voglia utilizzare Django.