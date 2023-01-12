Un'allocazione è il processo di spostamento dei costi generali all'interno di un'organizzazione. Un'azienda potrebbe voler distribuire i costi tra le unità di business o i reparti. Un'altra potrebbe voler assegnare i costi a singoli prodotti o progetti. Fondamentalmente, l'approccio più intelligente alle allocazioni consiste nell'assegnare correttamente i costi alle aree che beneficiano di questi costi.
Quando le organizzazioni allocano i costi, traggono beneficio da rapporti finanziari più accurati che mostrano un maggiore livello di dettaglio. Allocando correttamente i costi, possiamo vedere risultati di redditività reali e prendere decisioni strategiche basate su tali risultati.
Questi risultati dettagliati offrono alle organizzazioni la capacità di rispondere a domande come:
Newsletter di settore
Resta al passo con le tendenze più importanti e interessanti del settore relative ad AI, automazione, dati e altro con la newsletter Think. Leggi l'Informativa sulla privacy IBM.
L'abbonamento sarà fornito in lingua inglese. Troverai un link per annullare l'iscrizione in tutte le newsletter. Puoi gestire i tuoi abbonamenti o annullarli qui. Per ulteriori informazioni, consulta l'Informativa sulla privacy IBM.
Ci sono quattro frasi chiave associate alle allocazioni. Queste sono:
Come si esegue un'allocazione? Innanzitutto, si calcola l'importo dell'allocazione. Utilizziamo il driver per determinare una percentuale su cui ripartire i costi. Ad esempio, un'azienda ha un ufficio con due reparti diversi. Un'allocazione molto semplice prende i costi complessivi dell'ufficio, li divide in due e assegna una parte a ciascun reparto. In questo esempio, la percentuale di allocazione è la metà. Una volta definito l'importo, registriamo un diario sia per spostare l'importo allocato nella destinazione sia per rimuovere l'importo dall'origine.
Questa è una spiegazione molto semplice delle allocazioni. Nel mondo reale, alcune aziende adottano un approccio complesso alle allocazioni.
Un cliente di Revelwood nel settore sanitario ci ha chiesto di creare un modello di allocazione per il suo ambiente IBM Planning Analytics. Volevano allocare una serie di costi dei prodotti per territorio e combinazioni di clienti. L'organizzazione ha diverse categorie di prodotti come prodotti commerciali, prodotti Medicare e prodotti Medicaid.
Abbiamo affrontato questa sfida progettando un modello di allocazione che potesse essere aggiunto al loro modello di pianificazione e reporting esistente. Il nuovo modello consente all'azienda di calcolare le percentuali di allocazione utilizzando una serie di metodi. Questi metodi includono:
Questo modello di allocazione di Planning Analytics utilizza un processo in due fasi. Innanzitutto, calcola le percentuali di allocazione. Successivamente, utilizza le percentuali calcolate per allocare i costi per entità, cliente, prodotto, territorio e altro ancora. Il modello offre al team finanziario la flessibilità di utilizzare una serie allocata di spese indipendenti utilizzando una varietà di driver e approcci. Questo approccio unico consente al team di separare le allocazioni in parti e analizzare i dettagli durante tutto il processo.
Questo approccio ha consentito all'azienda di risparmiare una notevole quantità di tempo. Prima di Planning Analytics, l'azienda impiegava giorni a creare calcoli di allocazione in Excel. Con Planning Analytics, l'azienda può ora completare questo processo in circa quattro minuti.
Vuoi saperne di più sulle allocazioni e sui modelli di allocazione? Guarda il webinar di Revelwood sulle Allocazioni in IBM Planning Analytics o leggi il nostro post sul blog, IBM Planning Analytics Tips & Tricks: Allocations in IBM Planning Analytics.
Vuoi scoprire come IBM Planning Analytics può aiutare la tua azienda? Visita il sito web per ulteriori informazioni e per accedere a una versione di prova gratuita.
Scopri come le soluzioni IBM Cloud migliorano le prestazioni, la visibilità e la sicurezza in un'infrastruttura multicloud ibrida. Garantisci la governance, semplifica la gestione e proteggi il tuo ecosistema cloud oggi stesso.
Sblocca il potenziale dei tuoi sistemi IBM Power con il monitoraggio in tempo reale, i controlli sui costi e la flessibilità basata sul cloud. Ottieni insight fondamentali sulle prestazioni, riduci il consumo di risorse e garantisci l'efficienza operativa, il tutto da una console centralizzata sul cloud.
Utilizza un'automazione all'avanguardia per ottimizzare la gestione delle applicazioni hybrid cloud. Semplifica le operazioni, migliora l'efficienza e garantisci prestazioni fluide e scalabili con le soluzioni su misura di IBM progettate per le tue esigenze aziendali.
Scopri il potenziale dei tuoi sistemi IBM Power con il monitoraggio in tempo reale, il controllo dei costi e la flessibilità basata sul cloud. Ottieni insight d'importanza chiave sulle prestazioni, riduci il consumo di risorse e garantisci l'efficienza operativa, il tutto da una console centralizzata sul cloud.
IBM Cloud, una piattaforma cloud aziendale progettata per i settori regolamentati, offre soluzioni sicure, ibride e progettate per l'AI.
Sblocca nuove funzionalità e promuovi l'agilità aziendale con i servizi di consulenza cloud di IBM. Scopri come creare insieme soluzioni, accelerare la trasformazione digitale e ottimizzare le prestazioni attraverso strategie di hybrid cloud e partnership di esperti.
Assumi il controllo dei costi e delle prestazioni del cloud con l'automazione basata sull'AI. IBM Turbonomic offre un'ottimizzazione continua per fare in modo che le applicazioni funzionino sempre al meglio, indipendentemente da dove vengono eseguite.