Un cliente di Revelwood nel settore sanitario ci ha chiesto di creare un modello di allocazione per il suo ambiente IBM Planning Analytics. Volevano allocare una serie di costi dei prodotti per territorio e combinazioni di clienti. L'organizzazione ha diverse categorie di prodotti come prodotti commerciali, prodotti Medicare e prodotti Medicaid.

Abbiamo affrontato questa sfida progettando un modello di allocazione che potesse essere aggiunto al loro modello di pianificazione e reporting esistente. Il nuovo modello consente all'azienda di calcolare le percentuali di allocazione utilizzando una serie di metodi. Questi metodi includono:

Utilizzo di un approccio di allocazione standard per calcolare le percentuali tramite driver che potrebbero essere facilmente ridefiniti

Definizione di una percentuale fissa per un singolo prodotto, quindi allocazione della percentuale rimanente a tutti gli altri prodotti

Definizione di percentuali fisse per sottoinsiemi di prodotti esistenti e quindi allocazione di tali percentuali nei prodotti specifici all'interno di ciascun sottoinsieme

Definizione di una percentuale per un sottoinsieme di prodotti ad hoc e allocazione solo a tali prodotti

Integrazione di varie combinazioni di questi metodi

Questo modello di allocazione di Planning Analytics utilizza un processo in due fasi. Innanzitutto, calcola le percentuali di allocazione. Successivamente, utilizza le percentuali calcolate per allocare i costi per entità, cliente, prodotto, territorio e altro ancora. Il modello offre al team finanziario la flessibilità di utilizzare una serie allocata di spese indipendenti utilizzando una varietà di driver e approcci. Questo approccio unico consente al team di separare le allocazioni in parti e analizzare i dettagli durante tutto il processo.

Questo approccio ha consentito all'azienda di risparmiare una notevole quantità di tempo. Prima di Planning Analytics, l'azienda impiegava giorni a creare calcoli di allocazione in Excel. Con Planning Analytics, l'azienda può ora completare questo processo in circa quattro minuti.

