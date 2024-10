1. Fai un elenco di rischi e assegna loro la priorità in base alla probabilità e alla gravità.

Nella prima fase del processo di pianificazione di emergenza, gli stakeholder fanno un brainstorming su un elenco di potenziali rischi che l'azienda deve affrontare e conducono un'analisi dei rischi su ciascuno di essi. I membri del team discutono i possibili rischi, analizzano l'impatto di ciascuno di essi e propongono azioni per aumentare la preparazione generale. Non è necessario creare un piano di gestione del rischio per ogni minaccia che la tua azienda deve affrontare, ma solo per quelle che i tuoi responsabili decisionali valutano come altamente probabili e con un potenziale impatto sui normali processi aziendali.

2. Creare un report sull'analisi dell'impatto aziendale (BIA)

L'analisi dell'impatto aziendale (BIA) è un passaggio cruciale per comprendere come le diverse funzioni aziendali di un'impresa risponderanno a eventi imprevisti. Un modo per farlo è quello di esaminare l'entità dei ricavi aziendali generati dall'unità di business a rischio. Se la BIA indica che si tratta di una percentuale elevata, è probabile che l'azienda voglia dare priorità alla creazione di un piano di contingenza per questo rischio aziendale.

3. Definire un piano

Per ogni potenziale minaccia che la tua azienda deve affrontare e che ha un'alta probabilità di verificarsi e un alto impatto potenziale sulle attività aziendali, puoi seguire questi tre semplici passi per creare un piano:

Identifica i fattori scatenanti che faranno entrare in azione un piano: ad esempio, se si sta avvicinando un uragano, in quale momento l’avvicinarsi della tempesta farà scattare il piano di azione? Quando è a 50 miglia di distanza, a 100 miglia? I tuoi team avranno bisogno di indicazioni chiare per sapere quando iniziare a eseguire le azioni che sono state loro assegnate.

Progetta una risposta appropriata: la minaccia a cui la tua organizzazione si è preparata si sta verificando e i team stanno entrando in azione. Tutte le parti coinvolte avranno bisogno di istruzioni chiare e accessibili, protocolli facili da seguire e un modo per comunicare con gli altri stakeholder.

Delega le responsabilità in modo chiaro e equo: come per qualsiasi altra iniziativa, perché la pianificazione delle contingenze vada a buon fine è necessaria una gestione efficace dei progetti. Un modo collaudato per affrontare questo problema è quello di creare un grafico RACI. RACI sta per Responsible (Responsabile), Accountable (Responsabile dell'approvazione), Consulted (Persona consultata) e Informed (Persona informata) ed è un processo ampiamente utilizzato per aiutare team e individui a delegare la responsabilità e reagire alle crisi in tempo reale.

4. Ottieni il consenso di tutta l’organizzazione e cerca di essere realistico sui costi.

A volte può essere difficile giustificare l'importanza di investire risorse per prepararsi a qualcosa che potrebbe non accadere mai. Ma se gli eventi di questi ultimi anni ci hanno insegnato qualcosa, è che è fondamentale disporre di solidi piani di contingenza.

Considera i problemi della supply chain e le gravi carenze causate dalla pandemia, oppure il caos nelle supply chain globali causato dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Se si tratta di convincere i leader aziendali dell'importanza di avere un solido Piano B, è importante considerare il quadro generale: non solo il costo del piano, ma anche i potenziali costi sostenuti se non viene messo in atto alcun piano.

5. Testare e rivalutare regolarmente i piani

I mercati e i settori sono in costante cambiamento, quindi la realtà che un piano di contingenza deve affrontare quando viene attivato potrebbe essere molto diversa da quella per cui è stato creato. I piani devono essere testati almeno una volta all'anno e devono essere eseguiti nuove valutazioni dei rischi.