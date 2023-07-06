Come accennato in precedenza, il BRSR si basa su nove principi definiti nel BRR. Ma chiarisce e aggiunge dettagli su quali società devono segnalare (le prime 1.000 società quotate nell'NSE per capitalizzazione di mercato) e cosa devono segnalare (vari tipi di divulgazioni).

Ogni principio di saggia divulgazione ha due componenti, indicatori essenziali e indicatori di leadership. Gli indicatori essenziali sono obbligatori e includono dati su fattori ambientali quali energia, emissioni, acqua e rifiuti. Oltre all'impatto sociale delle operazioni dell'azienda, insieme ai dettagli sulla formazione dei dipendenti su questi principi.

Gli indicatori di leadership, invece, sono volontari e rivolti alle aziende "che aspirano a passare a un livello superiore nella loro ricerca di responsabilità sociale, ambientale ed etica", come indicato nel framework. Questi includono programmi di consapevolezza etica per i partner della catena del valore, valutazioni del ciclo di vita di prodotti e servizi, protezioni dei dipendenti come programmi assicurativi e di transizione. Gli indicatori di leadership comprendono anche rapporti avanzati sulla biodiversità, il consumo di energia, le emissioni di gas serra di ambito 3 e le divulgazioni sulla supply chain.

A giugno 2023, il framework BRSR è composto da 140 domande: 98 sugli indicatori essenziali e 42 sugli indicatori di leadership.

I nove principi e le relative divulgazioni richiesti nel BRSR sono:

Le aziende devono comportarsi e governarsi con integrità e in modo etico, trasparente e responsabile. Gli indicatori delle prestazioni includono l'adozione di politiche anticorruzione, i dettagli delle azioni normative contro l'organizzazione e i dettagli dei reclami relativi al conflitto di interessi. Le aziende devono fornire beni e servizi in modo sostenibile e sicuro. Gli indicatori delle prestazioni includono investimenti per migliorare gli impatti ambientali e sociali, dettagli sulle procedure di recupero, riutilizzo, riciclaggio e smaltimento e dettagli sui piani di responsabilità estesa del produttore e sulle valutazioni del ciclo di vita. Le aziende devono rispettare e promuovere il benessere di tutti i dipendenti, compresi quelli delle loro catene di valore. Gli indicatori di prestazioni includono la percentuale di dipendenti coperti da assicurazione per lo stato di salute e infortuni, benefici di paternità, sussidi di assistenza diurna e benefici pensionistici; il livello di accessibilità per i lavoratori diversamente abili e la percentuale di lavoratori sindacalizzati. Le aziende dovrebbero rispettare gli interessi di tutte le parti interessate e essere responsabili nei confronti di tutti i stakeholder. Gli indicatori di prestazioni includono la presenza di gruppi di stakeholder che includono persone vulnerabili ed emarginate, il numero di canali di comunicazione utilizzati e la frequenza del coinvolgimento e i dettagli dei processi di consultazione. Le aziende dovrebbero rispettare e promuovere i diritti umani. Gli indicatori di prestazioni includono la percentuale di dipendenti che hanno ricevuto una formazione sulle questioni relative ai diritti umani, la percentuale di lavoratori retribuiti con salario minimo e la remunerazione del consiglio di amministrazione e dei dirigenti rispetto alle medie di settori. Le aziende dovrebbero rispettare e impegnarsi per proteggere e ripristinare l'ambiente. Le prestazioni includono il consumo di elettricità e carburante anno su anno, il prelievo di acqua per fonte (come acque superficiali, sotterranee e marine), le emissioni atmosferiche (come NOx, SOx e COV) e le valutazioni dell'impatto ambientale. Le aziende, quando si impegnano a influenzare la politica pubblica e normativa, dovrebbero farlo in modo responsabile e trasparente. Le prestazioni includono il numero di affiliazioni con associazioni di categoria e di settori, dettagli sulle questioni relative alla condotta anticoncorrenziale e dettagli sulle posizioni politiche pubbliche sostenute dall'organizzazione. Le aziende devono promuovere la crescita inclusiva e lo sviluppo equo. Gli indicatori delle prestazioni includono dettagli sulle valutazioni dell'impatto sociale, informazioni sui progetti di riabilitazione e reinsediamento e dettagli sul procurement che favoriscono i gruppi emarginati o vulnerabili. Le aziende devono impegnarsi e fornire valore ai loro consumatori in modo responsabile. Gli indicatori delle prestazioni includono i meccanismi di reclamo e feedback dei consumatori, i dettagli sui richiami dei prodotti legati alla sicurezza e l'esistenza di politiche sulla cybersecurity e sulla privacy dei dati.

Mentre l'India si sposta verso la rendicontazione ESG obbligatoria, il BRSR mira a migliorare la conformità, la coerenza e la comunicazione sulle divulgazioni non finanziarie.