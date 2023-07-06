Spiegazione del Business Responsibility and Sustainability Report (BRSR) indiano

Vista panoramica del ponte Bandra-Worli Sea Link a Mumbai, India

Il Business Responsibility and Sustainability Report (BRSR) dell'India, un framework per la rendicontazione ambientale, sociale e di governance (ESG), entrerà in vigore nel 2023. Questi nuovi standard di rendicontazione rappresentano un'evoluzione rispetto alle linee guida volontarie emesse per la prima volta nel 2009 dal Ministero degli Affari Societari indiano, che sono state ulteriormente perfezionate nel Business Responsibility Report (BRR) del 2012.

Il Securities Exchange Board of India (SEBI), l'organismo di regolamentazione dei mercati mobiliari in India, ha ora progettato il nuovo BRSR per essere interoperabile con altri framework accettati a livello internazionale. Come la Global Reporting Initiative (GRI), il Sustainability Accounting Standards Board (SASB) e la Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD).

Il BRSR è il primo framework in India che richiede alle società indiane di fornire metriche quantitative sui fattori legati alla sostenibilità, a partire dall'anno fiscale 2023, per le società idonee, da aprile 2022 a marzo 2023.

Newsletter di settore

Le ultime notizie nel campo della tecnologia, supportate dalle analisi degli esperti

Resta al passo con le tendenze più importanti e interessanti del settore relative ad AI, automazione, dati e altro con la newsletter Think. Leggi l'Informativa sulla privacy IBM.

Grazie per aver effettuato l'iscrizione!

L'abbonamento sarà fornito in lingua inglese. Troverai un link per annullare l'iscrizione in tutte le newsletter. Puoi gestire i tuoi abbonamenti o annullarli qui. Per ulteriori informazioni, consulta l'Informativa sulla privacy IBM.

Quali sono le tre principali aree di divulgazione ai sensi del BRSR?

Il documento di orientamento del SEBI fornisce dettagli su tre tipi di divulgazione: generale, gestionale e procedurale, e "basata sui principi".

  • Le divulgazioni generali comprendono le informazioni di base dell'azienda. Ciò include gli indirizzi degli uffici e degli stabilimenti, i dettagli dei prodotti e dei servizi (dovrebbero rappresentare il 90% del fatturato totale delle attività), le borse in cui la società è quotata e il perimetro di rendicontazione, ovvero se le informazioni si riferiscono a un'entità autonoma o a parte di un portfolio di società. Sono richiesti anche il conteggio e la rappresentazione dei dipendenti per genere, diversità, inclusione e status di disabile, insieme ai dati sul turnover dei dipendenti e sul numero di reclami e reclami presentati contro l'azienda.
  • Le divulgazioni gestionali e procedurali dimostrano che le aziende aderiscono alle strutture, alle politiche e ai processi specificati nelle National Guidelines on Responsible Business Conduct (NGRBC). Le informazioni fornite in questa sezione non riguardano l'adesione a principi specifici delineati nelle NGRBC. Ma sulle politiche e sui processi di gestione di livello superiore, comprese le dichiarazioni di amministratori e consigli di amministrazione in merito a governance, leadership e supervisione. Le aziende devono dimostrare che le politiche non solo esistono, ma sono state approvate e messe in atto nel contesto di obiettivi aziendali limitati nel tempo.
  • Le divulgazioni sulle prestazioni basate sui principi si concentrano su dati più quantitativi relativi a 9 principi di base delle National Guidelines on Responsible Business Conduct (NGRBC). Questa serie di divulgazioni all'interno del BRSR ha lo scopo di aiutare le organizzazioni a dimostrare l'impatto delle loro operazioni sulle metriche ambientali e sociali. Le aziende devono dimostrare con dati ed esempi chiari come stanno integrando i principi fondamentali nei loro processi chiave e misurando queste decisioni tramite KPI. A tal fine, le aziende devono indicare anche la percentuale di R&D e gli investimenti in conto capitale.
Mixture of Experts | 28 agosto, episodio 70

Decoding AI: Weekly News Roundup

Unisciti al nostro gruppo di livello mondiale di ingegneri, ricercatori, leader di prodotto e molti altri mentre si fanno strada nell'enorme quantità di informazioni sull'AI per darti le ultime notizie e gli ultimi insight sull'argomento.
Guarda gli ultimi episodi del podcast

Definizione e quantificazione dell'aderenza ai principi

Come accennato in precedenza, il BRSR si basa su nove principi definiti nel BRR. Ma chiarisce e aggiunge dettagli su quali società devono segnalare (le prime 1.000 società quotate nell'NSE per capitalizzazione di mercato) e cosa devono segnalare (vari tipi di divulgazioni).

Ogni principio di saggia divulgazione ha due componenti, indicatori essenziali e indicatori di leadership. Gli indicatori essenziali sono obbligatori e includono dati su fattori ambientali quali energia, emissioni, acqua e rifiuti. Oltre all'impatto sociale delle operazioni dell'azienda, insieme ai dettagli sulla formazione dei dipendenti su questi principi.

Gli indicatori di leadership, invece, sono volontari e rivolti alle aziende "che aspirano a passare a un livello superiore nella loro ricerca di responsabilità sociale, ambientale ed etica", come indicato nel framework. Questi includono programmi di consapevolezza etica per i partner della catena del valore, valutazioni del ciclo di vita di prodotti e servizi, protezioni dei dipendenti come programmi assicurativi e di transizione. Gli indicatori di leadership comprendono anche rapporti avanzati sulla biodiversità, il consumo di energia, le emissioni di gas serra di ambito 3 e le divulgazioni sulla supply chain.

A giugno 2023, il framework BRSR è composto da 140 domande: 98 sugli indicatori essenziali e 42 sugli indicatori di leadership.

I nove principi e le relative divulgazioni richiesti nel BRSR sono:

  1. Le aziende devono comportarsi e governarsi con integrità e in modo etico, trasparente e responsabile. Gli indicatori delle prestazioni includono l'adozione di politiche anticorruzione, i dettagli delle azioni normative contro l'organizzazione e i dettagli dei reclami relativi al conflitto di interessi.
  2. Le aziende devono fornire beni e servizi in modo sostenibile e sicuro. Gli indicatori delle prestazioni includono investimenti per migliorare gli impatti ambientali e sociali, dettagli sulle procedure di recupero, riutilizzo, riciclaggio e smaltimento e dettagli sui piani di responsabilità estesa del produttore e sulle valutazioni del ciclo di vita.
  3. Le aziende devono rispettare e promuovere il benessere di tutti i dipendenti, compresi quelli delle loro catene di valore. Gli indicatori di prestazioni includono la percentuale di dipendenti coperti da assicurazione per lo stato di salute e infortuni, benefici di paternità, sussidi di assistenza diurna e benefici pensionistici; il livello di accessibilità per i lavoratori diversamente abili e la percentuale di lavoratori sindacalizzati.
  4. Le aziende dovrebbero rispettare gli interessi di tutte le parti interessate e essere responsabili nei confronti di tutti i stakeholder. Gli indicatori di prestazioni includono la presenza di gruppi di stakeholder che includono persone vulnerabili ed emarginate, il numero di canali di comunicazione utilizzati e la frequenza del coinvolgimento e i dettagli dei processi di consultazione.
  5. Le aziende dovrebbero rispettare e promuovere i diritti umani. Gli indicatori di prestazioni includono la percentuale di dipendenti che hanno ricevuto una formazione sulle questioni relative ai diritti umani, la percentuale di lavoratori retribuiti con salario minimo e la remunerazione del consiglio di amministrazione e dei dirigenti rispetto alle medie di settori.
  6. Le aziende dovrebbero rispettare e impegnarsi per proteggere e ripristinare l'ambiente. Le prestazioni includono il consumo di elettricità e carburante anno su anno, il prelievo di acqua per fonte (come acque superficiali, sotterranee e marine), le emissioni atmosferiche (come NOx, SOx e COV) e le valutazioni dell'impatto ambientale.
  7. Le aziende, quando si impegnano a influenzare la politica pubblica e normativa, dovrebbero farlo in modo responsabile e trasparente. Le prestazioni includono il numero di affiliazioni con associazioni di categoria e di settori, dettagli sulle questioni relative alla condotta anticoncorrenziale e dettagli sulle posizioni politiche pubbliche sostenute dall'organizzazione.
  8. Le aziende devono promuovere la crescita inclusiva e lo sviluppo equo. Gli indicatori delle prestazioni includono dettagli sulle valutazioni dell'impatto sociale, informazioni sui progetti di riabilitazione e reinsediamento e dettagli sul procurement che favoriscono i gruppi emarginati o vulnerabili.
  9. Le aziende devono impegnarsi e fornire valore ai loro consumatori in modo responsabile. Gli indicatori delle prestazioni includono i meccanismi di reclamo e feedback dei consumatori, i dettagli sui richiami dei prodotti legati alla sicurezza e l'esistenza di politiche sulla cybersecurity e sulla privacy dei dati.

Mentre l'India si sposta verso la rendicontazione ESG obbligatoria, il BRSR mira a migliorare la conformità, la coerenza e la comunicazione sulle divulgazioni non finanziarie.

La suite di prodotti IBM Envizi può aiutare le organizzazioni a creare report su più framework ESG

Con IBM Envizi, le organizzazioni possono semplificare il modo in cui raccolgono, gestiscono e segnalano i propri dati ESG, consentendo loro di soddisfare in modo più efficiente i requisiti dei diversi schemi di rendicontazione ESG.

Envizi può aiutare le organizzazioni a:

  • Automatizzare l'acquisizione dei dati (strutturati e non strutturati) nei domini ambientali, sociali e di governance in un unico sistema di registrazione verificabile. Questi dati possono essere suddivisi per allinearli alle esigenze di più framework di rendicontazione, se necessario, il che aiuta a migliorare l'efficienza della rendicontazione.
  • Aiutare a gestire persone, processi, riferimenti esterni e documentazione di supporto ai fini della rendicontazione con strumenti come il Sustainability Reporting Manager all'interno del modulo Schemi di rendicontazione ESG. I dati dalla piattaforma possono essere estratti direttamente per creare risposte per framework specifici e le risposte vengono memorizzate in un unico archivio.


Autore

IBM Envizi

Envizi
Soluzioni correlate
IT sostenibile

Ottimizza l'allocazione delle risorse alle applicazioni nell'intero ecosistema con la piattaforma IBM Turbonomic. 

 Scopri Turbonomic
Soluzioni di sostenibilità

Inizia oggi il tuo percorso verso la sostenibilità collegando la tua roadmap strategica alle operazioni quotidiane.

 Esplora le soluzioni a favore della sostenibilità
Servizi di consulenza sulla sostenibilità

Utilizza i servizi di consulenza per la sostenibilità di IBM per trasformare le tue ambizioni nel campo della sostenibilità in azioni concrete e diventare un'azienda più responsabile e redditizia.

 Esplora i servizi di consulenza sulla sostenibilità
Fai il passo successivo

Scopri come eseguire le applicazioni in modo fluido, continuo e conveniente allo scopo di migliorare le prestazioni delle app riducendo al contempo i costi con IBM Turbonomic.

 

 Scopri Turbonomic Fai un tour del prodotto