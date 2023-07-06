Il Business Responsibility and Sustainability Report (BRSR) dell'India, un framework per la rendicontazione ambientale, sociale e di governance (ESG), entrerà in vigore nel 2023. Questi nuovi standard di rendicontazione rappresentano un'evoluzione rispetto alle linee guida volontarie emesse per la prima volta nel 2009 dal Ministero degli Affari Societari indiano, che sono state ulteriormente perfezionate nel Business Responsibility Report (BRR) del 2012.
Il Securities Exchange Board of India (SEBI), l'organismo di regolamentazione dei mercati mobiliari in India, ha ora progettato il nuovo BRSR per essere interoperabile con altri framework accettati a livello internazionale. Come la Global Reporting Initiative (GRI), il Sustainability Accounting Standards Board (SASB) e la Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD).
Il BRSR è il primo framework in India che richiede alle società indiane di fornire metriche quantitative sui fattori legati alla sostenibilità, a partire dall'anno fiscale 2023, per le società idonee, da aprile 2022 a marzo 2023.
Il documento di orientamento del SEBI fornisce dettagli su tre tipi di divulgazione: generale, gestionale e procedurale, e "basata sui principi".
Come accennato in precedenza, il BRSR si basa su nove principi definiti nel BRR. Ma chiarisce e aggiunge dettagli su quali società devono segnalare (le prime 1.000 società quotate nell'NSE per capitalizzazione di mercato) e cosa devono segnalare (vari tipi di divulgazioni).
Ogni principio di saggia divulgazione ha due componenti, indicatori essenziali e indicatori di leadership. Gli indicatori essenziali sono obbligatori e includono dati su fattori ambientali quali energia, emissioni, acqua e rifiuti. Oltre all'impatto sociale delle operazioni dell'azienda, insieme ai dettagli sulla formazione dei dipendenti su questi principi.
Gli indicatori di leadership, invece, sono volontari e rivolti alle aziende "che aspirano a passare a un livello superiore nella loro ricerca di responsabilità sociale, ambientale ed etica", come indicato nel framework. Questi includono programmi di consapevolezza etica per i partner della catena del valore, valutazioni del ciclo di vita di prodotti e servizi, protezioni dei dipendenti come programmi assicurativi e di transizione. Gli indicatori di leadership comprendono anche rapporti avanzati sulla biodiversità, il consumo di energia, le emissioni di gas serra di ambito 3 e le divulgazioni sulla supply chain.
A giugno 2023, il framework BRSR è composto da 140 domande: 98 sugli indicatori essenziali e 42 sugli indicatori di leadership.
I nove principi e le relative divulgazioni richiesti nel BRSR sono:
Mentre l'India si sposta verso la rendicontazione ESG obbligatoria, il BRSR mira a migliorare la conformità, la coerenza e la comunicazione sulle divulgazioni non finanziarie.
