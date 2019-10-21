Blockchain al centro di un ecosistema di operatori di telecomunicazioni



Le telecomunicazioni sono un aspetto centrale della nostra vita quotidiana: siamo sempre connessi grazie ai nostri telefoni e questa è la realtà per la maggior parte di noi sul pianeta. I fornitori di servizi di comunicazione, più comunemente noti come operatori di telecomunicazioni, hanno costruito una rete di infrastrutture e relazioni commerciali negli ultimi decenni.

Le nuove tendenze di settore (mobile, Internet of Things e 5G) stanno ponendo nuove sfide e un nuovo approccio aziendale. Progetti recenti nel settore dimostrano che la blockchain è una tecnologia in grado di supportare la trasformazione del settore.