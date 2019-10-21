Blockchain al centro di un ecosistema di operatori di telecomunicazioni

Le telecomunicazioni sono un aspetto centrale della nostra vita quotidiana: siamo sempre connessi grazie ai nostri telefoni e questa è la realtà per la maggior parte di noi sul pianeta. I fornitori di servizi di comunicazione, più comunemente noti come operatori di telecomunicazioni, hanno costruito una rete di infrastrutture e relazioni commerciali negli ultimi decenni.
Le nuove tendenze di settore (mobile, Internet of Things e 5G) stanno ponendo nuove sfide e un nuovo approccio aziendale. Progetti recenti nel settore dimostrano che la blockchain è una tecnologia in grado di supportare la trasformazione del settore.
Nel 2018, 93 milioni di americani hanno viaggiato all'estero, secondo il National Travel and Tourism Office del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti. Naturalmente, tutti avevano un cellulare. Quando sono atterrati in territorio straniero, i loro telefoni si sono connessi a una rete straniera. I loro operatori americani hanno addebitato loro le telefonate, gli SMS e i dati consumati all'estero attraverso la rete estera. Nel back-end, i fornitori di rete stranieri hanno addebitato a quelli americani la possibilità di utilizzare l'infrastruttura locale agli abbonati.
Ora immagina che questo scenario si ripeta per i milioni di persone che viaggiano ogni giorno in qualsiasi paese del mondo, o per i milioni che effettuano chiamate internazionali da casa o dall'ufficio verso altri paesi. Avrai un'idea della quantità di dati che i fornitori devono gestire per riuscire a farsi pagare questi servizi.
Ogni mese, miliardi di transazioni devono essere tracciate, convalidate, riconciliate, liquidate e regolate sulla base di complessi accordi internazionali tra parti concorrenti. Ciò rappresenta uno scenario ideale in cui la blockchain può semplificare le operazioni e sollevare i vettori dall'onere dei processi manuali, delle controversie legali e dei costi imprevisti.
Diverse organizzazioni del settore delle telecomunicazioni, come il Communication Blockchain Network sostenuto da GSMA e ITW GLF, stanno mostrando interesse per la blockchain come soluzione preferita per la gestione di transazioni ad alto volume.
Il motivo principale di questa scelta è che per risolvere un problema a livello di settore, sono alla ricerca di una soluzione a livello di settore. Una rete blockchain, attraverso la sua tecnologia di registro distribuito, può fornire la portata e la governance necessarie per promuovere standard condivisi tra i concorrenti dello stesso settore in modo collaborativo.
Inoltre, la blockchain consente un ecosistema aperto e interoperabile basato su standard condivisi, in cui ogni attore è in grado di portare i propri dati, condividerli in sicurezza e contribuire al raggiungimento dei propri obiettivi aziendali.
Analizzando più da vicino il processo specifico di compensazione e regolamento di grandi quantità di transazioni, la blockchain presenta funzionalità che si adattano perfettamente alle problematiche affrontate dagli operatori.
La blockchain consente alle parti di vedere gli stessi dati (valori, volumi e altro) per ogni transazione. Gli smart contract traducono accordi complessi in codice digitale, in modo che non debbano più essere eseguiti manualmente. I meccanismi di consenso riducono le controversie alla fine del processo di risoluzione.
Queste funzionalità consentono alle società di telecomunicazioni di risparmiare tempo e manodopera dedicati ai processi manuali e di ridurre la liquidità legata alle controversie.
Il settore delle telecomunicazioni sta affrontando uno dei maggiori cambiamenti della sua storia a causa dell’arrivo dell’Internet of Things e del 5G. Entrambe le tecnologie supportano la sostituzione della voce con i dati. Storicamente, il driver era il motore di grandi volumi di transazioni, ma ora i dati hanno una condivisione maggiore e in continua crescita grazie al ruolo delle macchine nella generazione di grandi quantità di input IoT.
L’abbondanza e la crescita dei dati pongono i vettori di fronte alla sfida di memorizzare, gestire e scambiare tali informazioni per aumentare il valore aziendale. La blockchain può essere la piattaforma che abilita casi d’uso innovativi e di alto valore come l’accesso ai dati (che consente agli utenti finali di decidere come e chi deve avere accesso ai dati che generano), l’identità del dispositivo (integrando Blockchain, IoT e sicurezza per registrare i dispositivi sulla rete e prevenirne l’uso dannoso) o lo scambio di dati (creare marketplace di dati accessibili in cui i fornitori di dati siano premiati dai consumatori di dati).
Il settore delle telecomunicazioni sta rafforzando il suo ecosistema globale ed è alla ricerca di una tecnologia che promuova la collaborazione e la creatività. La blockchain è la soluzione ideale e può consentire una maggiore efficienza e nuove funzionalità che non sono ancora state esplorate.