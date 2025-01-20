Identificare le zone di incendio ad alto rischio è solo il primo passo. Man mano che gli incendi diventano potenzialmente più frequenti e intensi, i ricercatori si affrettano a sviluppare sistemi di AI per prevedere dove potrebbero iniziare gli incendi e come si diffonderanno.

I ricercatori della University of Southern California hanno sviluppato un modello di AI noto come condizionale Wasserstein Generative Adversarial Network (cWGAN), inizialmente addestrato su dati simulati in condizioni ideali. Il sistema è stato poi testato sugli incendi in California tra il 2020 e il 2022, analizzando i modelli influenzati dalle condizioni meteorologiche, dal carburante e dal terreno.

La ricerca arriva mentre le agenzie stanno già impiegando l'AI sul campo. Austin Energy ha implementato una rete basata su AI di telecamere in tutto il Texas centrale che scansiona automaticamente i segni di incendi boschivi, con l'obiettivo di individuare gli incendi prima che si diffondano. Il sistema utilizza 13 telecamere ad alta definizione che monitorano continuamente un'area di 437 miglia quadrate, avvisando i vigili del fuoco con dati di posizione e immagini in tempo reale quando viene rilevato fumo.

Altre aziende stanno gareggiando per sviluppare sistemi di rilevamento simili con funzionalità estese. Brad Listerman, fondatore e CEO di PriviNet, con sede a Los Angeles, sta sviluppando reti di sensori basato su AI che potrebbero funzionare a batteria per un anno o più con l'energia solare. La sua azienda sta ultimando i prototipi e si sta preparando a lanciare il suo prodotto di debutto.

"A meno che non si voglia diffondere la larghezza di banda del Wi-Fi o del 5G, è necessario disporre di sensori a bassa potenza a terra", afferma Listerman. Il suo sistema incorporerebbe molteplici metodi di rilevamento per identificare i rischi di incendio, inclusi sensori a infrarossi, dispositivi di rilevamento del calore e una serie di sensori Internet of Things che avverrebbero gli utenti di attività sospette. Le telecamere fornirebbero quindi una verifica visiva della situazione attraverso fotografie.

La tecnologia si basa su LoRaWAN, una rete gratuita che può operare su distanze fino a 10 chilometri. "La cosa davvero importante è: come si tengono lì i dispositivi a basso consumo e poi come si fa a diffondere queste informazioni?" dice Listerman.

Raccogliere e analizzare i dati ambientali è una sfida che stanno affrontando anche le principali aziende tecnologiche. IBM e NASA hanno sviluppato un foundation model geospaziale, disponibile su Hugging Face, che può aiutare gli scienziati a stimare l'entità degli incendi boschivi passati. Il modello fa parte di una collaborazione più ampia per rendere più accessibili le applicazioni climatiche e meteorologiche, con sviluppi futuri volti a identificare condizioni che potrebbero causare incendi boschivi.