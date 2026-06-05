Think Leadership

Quando arriva la serata delle lotte, il tempismo, la precisione e le prestazioni decidono tutto, non solo per i combattenti. L'UFC applica lo stesso piano di gioco alla trasmissione in diretta. Con IBM, l'organizzazione ha addestrato l'AI a fornire insight in tempo reale per ogni incontro, elevando l'analisi sul palcoscenico più importante dell'MMA. Scopri come i dati, l'AI e lo scopo si sono uniti per trasformare rapidamente le prestazioni, la narrazione e l'esperienza dei fan.