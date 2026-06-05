Think Leadership
L'agenda della leadership per colmare il divario tra ambizione e impatto dell'AI. Quattro prospettive. Una storia connessa.
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One illustrated hand pointing down over a yellow background.
Due mani illustrate che puntano in direzione perpendicolare su uno sfondo giallo.

Da compartimenti stagni a soluzioni più intelligenti

Il progresso dell'AI si blocca non per la tecnologia, ma per il modo in cui le organizzazioni sono progettate intorno ad essa. Questa serie esplora i cambiamenti della leadership in strategia, rischio, cultura e valore che trasformano gli investimenti frammentati nell'AI in vantaggi aziendali che si consolidano.
Illustrazione di un cavaliere con i paraocchi che cade da una scacchiera
L'errore da un miliardo di dollari

Il 79% dei dirigenti afferma che l'AI contribuirà ai loro ricavi entro il 2030. Data questa fiducia, perché il 95% delle organizzazioni non vede alcun rendimento misurabile?

 Esamina la disconnessione
Illustrazione di denti che mordono una moneta d'oro AI
Il ROI fantasma

La differenza tra implementazioni ad alto rendimento e a basso rendimento spesso si riduce a una domanda: la leadership è allineata su ciò che deve cambiare per vincere?

Scopri l'allineamento
Illustrazione di tre anatre in fila e un'anatra che se ne va da sola.
Il modo in cui il lavoro si muove

La cultura non viaggia su un binario separato rispetto alla strategia di AI. È l'infrastruttura su cui la strategia funziona. Le organizzazioni che puntano a una crescita sostenibile stanno riprogettando come spostare il lavoro.

 Comprendere la strategia
Illustrazione di una moneta AI che si trasforma e si moltiplica
L'effetto moltiplicatore

Dopo i promettenti progetti pilota, come si progetta per ottenere un valore duraturo? Strategia, rischio e cultura non sono sfide indipendenti: sono leve di un unico sistema.

 Assemblare il sistema

Articolo in primo piano
Perché il boom dell'AI continua a interrompersi a metà strada
Trarre veramente beneficio dalla promessa dell'AI richiederà una trasformazione aziendale. Ma cosa rende così difficile trasformare gli investimenti nell'AI ... Per saperne di più
Tre persone che salgono le scale dell'ufficio
Blueprint
Hai investito nell'AI. Quindi, dove sono i rendimenti?
L'immagine presenta un ufficio moderno con una disposizione open space, mostrando un ambiente di lavoro collaborativo e minimalista.
IBM IBV
Il 2030 è più vicino di quanto sembri. Come si può progettare il futuro dell'AI?
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Minacce informatiche nel 2026: X-Force e gli esperti del settore esprimono il loro parere
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Motivo geometrico astratto di ottagoni concentrici in rosso, nero, grigio e bianco con una divisione centrale diagonale.

UFC colma il divario tra azione e insight con l'AI

Quando arriva la serata delle lotte, il tempismo, la precisione e le prestazioni decidono tutto, non solo per i combattenti. L'UFC applica lo stesso piano di gioco alla trasmissione in diretta. Con IBM, l'organizzazione ha addestrato l'AI a fornire insight in tempo reale per ogni incontro, elevando l'analisi sul palcoscenico più importante dell'MMA. Scopri come i dati, l'AI e lo scopo si sono uniti per trasformare rapidamente le prestazioni, la narrazione e l'esperienza dei fan.

 

Guarda il piano di gioco in azione
Dove le aspettative dell'AI incontrano la realtà aziendale

Non perdere l'analisi delle decisioni di leadership che influenzano i risultati dell'AI e scopri come allineamento, responsabilità e struttura trasformino sforzi frammentati in vantaggi duraturi.

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