Think Leadership

Il progresso dell'AI si blocca non per la tecnologia, ma per il modo in cui le organizzazioni sono progettate intorno ad essa. Questa serie esplora i cambiamenti della leadership in strategia, rischio, cultura e valore che trasformano gli investimenti frammentati nell'AI in vantaggi aziendali che si consolidano.
Il 79% dei dirigenti afferma che l'AI contribuirà ai loro ricavi entro il 2030. Data questa fiducia, perché il 95% delle organizzazioni non vede alcun rendimento misurabile?
La differenza tra implementazioni ad alto rendimento e a basso rendimento spesso si riduce a una domanda: la leadership è allineata su ciò che deve cambiare per vincere?
La cultura non viaggia su un binario separato rispetto alla strategia di AI. È l'infrastruttura su cui la strategia funziona. Le organizzazioni che puntano a una crescita sostenibile stanno riprogettando come spostare il lavoro.
Dopo i promettenti progetti pilota, come si progetta per ottenere un valore duraturo? Strategia, rischio e cultura non sono sfide indipendenti: sono leve di un unico sistema.
Quando arriva la serata delle lotte, il tempismo, la precisione e le prestazioni decidono tutto, non solo per i combattenti. L'UFC applica lo stesso piano di gioco alla trasmissione in diretta. Con IBM, l'organizzazione ha addestrato l'AI a fornire insight in tempo reale per ogni incontro, elevando l'analisi sul palcoscenico più importante dell'MMA. Scopri come i dati, l'AI e lo scopo si sono uniti per trasformare rapidamente le prestazioni, la narrazione e l'esperienza dei fan.