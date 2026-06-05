Il ROI fantasma

La maggior parte delle strategie di AI è progettata per soddisfare esigenze a breve termine. I migliori costruiscono per trasformarsi.
Cosa contraddistingue i programmi AI di successo? I migliori non trattano l'AI come uno strumento o un investimento una tantum: la incorporano nel tessuto operativo, rimodellando il modo in cui il lavoro viene svolto e come vengono prese le decisioni. Questa distinzione è importante.
Oggi, quasi la metà della spesa per l'AI è ancora destinata all'efficienza. Sì, è necessario, ma non è più sufficiente. I rendimenti maggiori derivano dall'andare oltre l'ottimizzazione, dando priorità alla crescita e all'innovazione e riprogettando i workflow con l'AI al centro.
IBM IBV
Enterprise nel 2030
Mentre il 47% della spesa per l'AI oggi si concentra sull'efficienza, i dirigenti prevedono che, entro il 2030, due terzi saranno dedicati all'innovazione di prodotti, servizi e modelli di business. ”
L'elemento che separa le distribuzioni di AI ad alto rendimento da quelle a basso rendimento è meno complesso di quanto sembri. Molte organizzazioni ottimizzano dove i progressi sono più facili da mostrare, non dove sono più importanti. I dirigenti possono essere d'accordo sul fatto che l'AI rimodellerà i risultati ma, senza una chiara proprietà, la riprogettazione più profonda si blocca e le strategie diventano pressioni a breve termine.
Man mano che AI scala, aumenta anche l'esposizione. Il 96% dei dirigenti afferma che l'adozione del gen AI renderà probabile una violazione di sicurezza entro tre anni. Senza governance, le organizzazioni accumulano responsabilità finanziarie che si sommano a ogni flusso di dati non posseduto e a ogni modello non monitorato.1
Non si tratta di un fattore di rischio periferico: è una delle principali cause di fallimento. Quando la proprietà è distribuita ma non definita, il rischio si nasconde e affiora tardi. Potrebbe presentarsi come stallo imprevisto della distribuzione, retrofit di architettura o costi di correzione.2
Oltre la metà delle aziende sta scalando l'AI senza i guardrail fondamentali per gestirla. Quando la governance esiste solo nei documenti delle politiche e non nei workflow, i team rallentano per improvvisare i controlli o vanno avanti senza di essi. Entrambi i percorsi aumentano il costo delle correzioni successive.
E se la governance accelerasse il progresso invece di rallentarlo? La ricerca dimostra che i guardrail trasparenti riducono l'attrito eliminando l'ambiguità. I dirigenti che investono fin da subito nell'etica e nella governance dell'AI vedono prestazioni più forti, maggiore sicurezza e adozione più rapida, non indipendentemente dai vincoli, ma perché il processo decisionale diventa più chiaro.
L'implementazione dell'AI va a buon fine o meno in base a dove viene applicata. I progetti pilota a basso rendimento perseguono miglioramenti a basso rischio, non le decisioni e i workflow che determinano i risultati. Molti dirigenti si aspettano che l'AI rimodelli i risultati aziendali, ma le loro strategie non sono costruite per sostenere questa ambizione. Progettati per soddisfare esigenze a breve termine piuttosto che fornire un valore cumulativo, questi sforzi raramente si estendono a workflow critici. Il risultato è un portfolio di scommesse sicure che non riesce a realizzare l'ambizione che lo sostiene.
La maggior parte delle aziende non dispone di un framework ben definito e a livello aziendale per l'AI, inclusa la governance. Circa un quarto dei progetti pilota non riusciti è riconducibile a questa lacuna.
Senza la giusta governance, il rumore si diffonde. Non esiste un percorso chiaro per scalare. Senza un meccanismo di coordinamento tra discipline, la responsabilità per i risultati è dispersa. I dati restano isolati. I progetti pilota non raggiungono le prestazioni attese e le persone reagiscono in modo impulsivo anziché affrontare e risolvere le problematiche operative di fondo. Di conseguenza, i veri problemi non vengono risolti.
Il rischio è appena sotto la superficie ed emerge quando ormai è più costoso affrontarlo.
IBM Institute for Business Value, IBM, 2025
I dirigenti attribuiscono il 27%, cioè più di un quarto dei loro guadagni di efficienza nell'AI, a una governance solida. ”
Dire che abbiamo bisogno dell'AI non è un buon punto di partenza. E se invece ci allineassimo su come le nostre aziende devono essere trasformate per vincere e ci concentrassimo su tali risultati? E se i risultati fossero il filtro, la stella polare che la leadership utilizza per discernere quali workflow riprogettare e in quali discipline?
Poni queste domande e ti troverai in un panorama interessante in cui la governance è un acceleratore. La ricerca mostra costantemente che i guardrail ben progettati rendono le organizzazioni più veloci.
I dirigenti che investono nella governance dell'AI ottengono profitti operativi più elevati, risultati di sicurezza più solidi e un'adozione più rapida. Mandati chiari danno ai team la fiducia necessaria per agire con decisione.
Tra le organizzazioni con alta maturità di governance, il 68% si affida a casi d'uso pre-approvati e a basso rischio, permettendo ai team di eseguire senza revisioni su misura.3 Il monitoraggio in tempo reale e le soglie chiare danno ai leader la fiducia per muoversi.
L'AI introduce nuovi rischi di conformità: bias, lacune di spiegabilità, deriva dei dati. Integra i controlli nello sviluppo, nella distribuzione e nel monitoraggio per scalare più rapidamente. I dirigenti attribuiscono il 27% dei guadagni di efficienza dell'AI a una governance forte.4
I consigli di governance con chiari diritti decisionali trasformano la gestione del rischio in un vantaggio. Il 71% delle aziende che lo hanno fatto riporta un miglioramento del 23% nella sicurezza, un aumento del 20% nel coinvolgimento dei dipendenti e un aumento del 18% nell'adozione dell'AI.3
Il 79% dei dirigenti afferma che l'AI contribuirà ai loro ricavi entro il 2030. Data questa fiducia, come mai il 95% delle organizzazioni non riscontra alcun rendimento misurabile?
La cultura non viaggia su un binario separato rispetto alla strategia di AI. È l'infrastruttura su cui la strategia funziona. Le organizzazioni che scalano in modo sostenibile stanno ridisegnando il modo in cui il lavoro si muove.
Dopo i promettenti progetti pilota, come si progetta per ottenere un valore duraturo? Strategia, rischio e cultura non sono sfide indipendenti: sono leve di un unico sistema.
1 Cost of a Data Breach Report 2025: The AI Oversight Gap, IBM Security and Ponemon Institute, IBM, 2025.
2 Making reinvention real with gen AI: From experimentation to impact, Accenture Research, Accenture, 2025.
3 Go further, faster with AI: How governance increases velocity, IBM Institute for Business Value, IBM, 2025.
4 AI governance trends: How governance increases velocity, IBM Institute for Business Value, IBM, 2025.