Il ROI fantasma

La maggior parte delle strategie di AI è progettata per soddisfare esigenze a breve termine. I migliori costruiscono per trasformarsi.

 

Illustrazione di denti che mordono una moneta d'oro AI

Il valore emergente dell'AI

Cosa contraddistingue i programmi AI di successo? I migliori non trattano l'AI come uno strumento o un investimento una tantum: la incorporano nel tessuto operativo, rimodellando il modo in cui il lavoro viene svolto e come vengono prese le decisioni. Questa distinzione è importante.

Oggi, quasi la metà della spesa per l'AI è ancora destinata all'efficienza. Sì, è necessario, ma non è più sufficiente. I rendimenti maggiori derivano dall'andare oltre l'ottimizzazione, dando priorità alla crescita e all'innovazione e riprogettando i workflow con l'AI al centro.

Il vuoto di proprietà

La frattura

L'elemento che separa le distribuzioni di AI ad alto rendimento da quelle a basso rendimento è meno complesso di quanto sembri. Molte organizzazioni ottimizzano dove i progressi sono più facili da mostrare, non dove sono più importanti. I dirigenti possono essere d'accordo sul fatto che l'AI rimodellerà i risultati ma, senza una chiara proprietà, la riprogettazione più profonda si blocca e le strategie diventano pressioni a breve termine.

 
Un professionista lavora da solo in una sala conferenze con pareti di vetro, seduto a un lungo tavolo con un laptop.
La conseguenza 4,44 milioni USD Il costo medio di una violazione dei dati negli Stati Uniti.

Man mano che AI scala, aumenta anche l'esposizione. Il 96% dei dirigenti afferma che l'adozione del gen AI renderà probabile una violazione di sicurezza entro tre anni. Senza governance, le organizzazioni accumulano responsabilità finanziarie che si sommano a ogni flusso di dati non posseduto e a ogni modello non monitorato.1

 2,5 volte più probabilità di ottenere risultati positivi con un allineamento a livello aziendale.

Non si tratta di un fattore di rischio periferico: è una delle principali cause di fallimento. Quando la proprietà è distribuita ma non definita, il rischio si nasconde e affiora tardi. Potrebbe presentarsi come stallo imprevisto della distribuzione, retrofit di architettura o costi di correzione.2

 58% delle organizzazioni non dispongono di un framework chiaro per i dati e la governance.3

Oltre la metà delle aziende sta scalando l'AI senza i guardrail fondamentali per gestirla. Quando la governance esiste solo nei documenti delle politiche e non nei workflow, i team rallentano per improvvisare i controlli o vanno avanti senza di essi. Entrambi i percorsi aumentano il costo delle correzioni successive.
La soluzione

E se la governance accelerasse il progresso invece di rallentarlo? La ricerca dimostra che i guardrail trasparenti riducono l'attrito eliminando l'ambiguità. I dirigenti che investono fin da subito nell'etica e nella governance dell'AI vedono prestazioni più forti, maggiore sicurezza e adozione più rapida, non indipendentemente dai vincoli, ma perché il processo decisionale diventa più chiaro.
Pendolari su una moderna scala mobile sotterranea pubblica con movimento sfocato.

Dove il ROI dell'AI vince o perde

L'implementazione dell'AI va a buon fine o meno in base a dove viene applicata. I progetti pilota a basso rendimento perseguono miglioramenti a basso rischio, non le decisioni e i workflow che determinano i risultati. Molti dirigenti si aspettano che l'AI rimodelli i risultati aziendali, ma le loro strategie non sono costruite per sostenere questa ambizione. Progettati per soddisfare esigenze a breve termine piuttosto che fornire un valore cumulativo, questi sforzi raramente si estendono a workflow critici. Il risultato è un portfolio di scommesse sicure che non riesce a realizzare l'ambizione che lo sostiene.
Colleghi in un ufficio

La terra di nessuno

La maggior parte delle aziende non dispone di un framework ben definito e a livello aziendale per l'AI, inclusa la governance. Circa un quarto dei progetti pilota non riusciti è riconducibile a questa lacuna.

Senza la giusta governance, il rumore si diffonde. Non esiste un percorso chiaro per scalare. Senza un meccanismo di coordinamento tra discipline, la responsabilità per i risultati è dispersa. I dati restano isolati. I progetti pilota non raggiungono le prestazioni attese e le persone reagiscono in modo impulsivo anziché affrontare e risolvere le problematiche operative di fondo. Di conseguenza, i veri problemi non vengono risolti.

Il rischio è appena sotto la superficie ed emerge quando ormai è più costoso affrontarlo.

Vista del mercato azionario digitale su un grande schermo, parzialmente coperto da piante verdi.

Impatto tangibile per l'amministrazione

Dire che abbiamo bisogno dell'AI non è un buon punto di partenza. E se invece ci allineassimo su come le nostre aziende devono essere trasformate per vincere e ci concentrassimo su tali risultati? E se i risultati fossero il filtro, la stella polare che la leadership utilizza per discernere quali workflow riprogettare e in quali discipline?

Poni queste domande e ti troverai in un panorama interessante in cui la governance è un acceleratore. La ricerca mostra costantemente che i guardrail ben progettati rendono le organizzazioni più veloci.

I dirigenti che investono nella governance dell'AI ottengono profitti operativi più elevati, risultati di sicurezza più solidi e un'adozione più rapida. Mandati chiari danno ai team la fiducia necessaria per agire con decisione.

Come andare avanti Dai ai tuoi team la chiarezza necessaria per agire

Tra le organizzazioni con alta maturità di governance, il 68% si affida a casi d'uso pre-approvati e a basso rischio, permettendo ai team di eseguire senza revisioni su misura.3 Il monitoraggio in tempo reale e le soglie chiare danno ai leader la fiducia per muoversi.

 

 Integra la governance nel modo in cui il lavoro si muove

L'AI introduce nuovi rischi di conformità: bias, lacune di spiegabilità, deriva dei dati. Integra i controlli nello sviluppo, nella distribuzione e nel monitoraggio per scalare più rapidamente. I dirigenti attribuiscono il 27% dei guadagni di efficienza dell'AI a una governance forte.4

 Rendi la governance una disciplina condivisa

I consigli di governance con chiari diritti decisionali trasformano la gestione del rischio in un vantaggio. Il 71% delle aziende che lo hanno fatto riporta un miglioramento del 23% nella sicurezza, un aumento del 20% nel coinvolgimento dei dipendenti e un aumento del 18% nell'adozione dell'AI.3
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Il 79% dei dirigenti afferma che l'AI contribuirà ai loro ricavi entro il 2030.  Data questa fiducia, come mai il 95% delle organizzazioni non riscontra alcun rendimento misurabile?

 Esamina la disconnessione
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Il modo in cui il lavoro si muove

La cultura non viaggia su un binario separato rispetto alla strategia di AI. È l'infrastruttura su cui la strategia funziona. Le organizzazioni che scalano in modo sostenibile stanno ridisegnando il modo in cui il lavoro si muove.

 Comprendere la strategia
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L'effetto moltiplicatore

Dopo i promettenti progetti pilota, come si progetta per ottenere un valore duraturo? Strategia, rischio e cultura non sono sfide indipendenti: sono leve di un unico sistema. 

 

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Fasi successive

La strategia conta solo se sopravvive al contatto con la realtà. Non perderti il prossimo ciclo di insight sulla responsabilità, i vincoli e le conseguenze nell'era dell'AI in continua evoluzione.

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Note a piè di pagina

1 Cost of a Data Breach Report 2025: The AI Oversight Gap, IBM Security and Ponemon Institute, IBM, 2025.

2 Making reinvention real with gen AI: From experimentation to impact, Accenture Research, Accenture, 2025.

3 Go further, faster with AI: How governance increases velocity, IBM Institute for Business Value, IBM, 2025. 

4 AI governance trends: How governance increases velocity, IBM Institute for Business Value, IBM, 2025.