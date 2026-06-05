Il ROI fantasma

Dire che abbiamo bisogno dell'AI non è un buon punto di partenza. E se invece ci allineassimo su come le nostre aziende devono essere trasformate per vincere e ci concentrassimo su tali risultati? E se i risultati fossero il filtro, la stella polare che la leadership utilizza per discernere quali workflow riprogettare e in quali discipline?



Poni queste domande e ti troverai in un panorama interessante in cui la governance è un acceleratore. La ricerca mostra costantemente che i guardrail ben progettati rendono le organizzazioni più veloci.



I dirigenti che investono nella governance dell'AI ottengono profitti operativi più elevati, risultati di sicurezza più solidi e un'adozione più rapida. Mandati chiari danno ai team la fiducia necessaria per agire con decisione.