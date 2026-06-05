L'AI può trasformare il modo in cui un'azienda lavora, purché l'azienda sia effettivamente pronta per questo. E questa disponibilità dipende tanto dalle persone quanto dalle piattaforme. La grande tentazione è presumere che la cultura si adegui dopo il lancio del gen AI. Ma non succederà. Sono le persone a determinare il successo o il fallimento delle iniziative tecnologiche, e devono essere pronte al cambiamento.



La tua impresa è in grado di assorbire nuovi modi di lavorare e scalarli in modo significativo? I tuoi modelli di talento e le strutture di incentivi riflettono il ritmo del cambiamento? Non sono domande da poco. Sono quelle che determinano se la tua strategia di AI è valida.