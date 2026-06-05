La tua strategia AI presenta un divario di talenti ancora non definito. La cultura è ciò che fa sì che la tecnologia aderisca o si blocchi.
L'AI può trasformare il modo in cui un'azienda lavora, purché l'azienda sia effettivamente pronta per questo. E questa disponibilità dipende tanto dalle persone quanto dalle piattaforme. La grande tentazione è presumere che la cultura si adegui dopo il lancio del gen AI. Ma non succederà. Sono le persone a determinare il successo o il fallimento delle iniziative tecnologiche, e devono essere pronte al cambiamento.
La tua impresa è in grado di assorbire nuovi modi di lavorare e scalarli in modo significativo? I tuoi modelli di talento e le strutture di incentivi riflettono il ritmo del cambiamento? Non sono domande da poco. Sono quelle che determinano se la tua strategia di AI è valida.
McKinsey
Superagency sul posto di lavoro
I dipendenti sono pronti per l'AI. Il principale ostacolo al successo è la leadership. ”
Gli schemi sono familiari e difficili da individuare dall'alto. I team vengono premiati per le vittorie locali che creano resistenza altrove. Le correzioni a breve termine diventano la nuova base di riferimento. La maggior parte dei leader concorda sul fatto che una cultura audace e allineata è critico per il successo dell'AI, ma pochi credono che la loro organizzazione operi effettivamente in questo modo.
L'AI sta trasformando il mondo del lavoro a tutti i livelli. Quando le organizzazioni distribuiscono nuovi strumenti senza ridefinire ruoli, workflow o competenze, il risultato è una resistenza che appare culturale ma in realtà è strutturale. Le persone non resistono al cambiamento: stanno rispondendo in modo razionale a un sistema che non è cambiato intorno a loro.1
La resistenza viene spesso etichettata come un problema di mentalità, ma in realtà è un problema di progettazione. Quando le persone non sono supportate durante la transizione, con ruoli chiari, aggiornamento strutturato e un impegno visibile di leadership, lo shadow AI prolifera, il rischio di conformità cresce e l'azienda paga per una trasformazione che non ha mai completamente assorbito.
Ma solo il 29% dei vertici aziendali è d'accordo. Questo divario di percezione determina quali investimenti vengono finanziati, come sono strutturati i team e se le persone che guidano la trasformazione hanno ciò di cui hanno bisogno. Quando la leadership sopravvaluta la disponibilità, l'organizzazione non investe nelle strutture di supporto che rendono il cambiamento efficace.
Per scalare l'AI, è necessario riprogettare il modo in cui il lavoro si muove, quindi impartire un mandato chiaro. Gli incentivi devono premiare la sperimentazione e i risultati aziendali. La governance deve bilanciare coerenza centrale e agilità locale. Abbiamo affrontato questo problema anche noi, non solo con i nostri clienti, ma applicando la stessa disciplina internamente.
I modelli qui sono familiari, ma difficili da vedere dall'alto, esattamente dove deve nascere la visione.
Un team potrebbe essere premiato per una vittoria locale che aumenta l'attrito nel sistema. Una correzione a breve termine può tranquillamente diventare la nuova linea di base se nessuno cerca soluzioni sistemiche. La maggior parte dei leader concorda sul fatto che una cultura audace e allineata è fondamentale per il successo dell'AI. Ma pochi credono che la loro organizzazione operi in questo modo.
C'è una ragione per questo divario. La riprogettazione olistica delle richieste dell'AI è come rompere sistemi che funzionano ancora dopo aver passato anni a difendersi dalla volatilità del mercato. Mantenere la rotta sembra pratico nel breve termine, ma il cambiamento che ci attende è sismico.
Esiste una distanza significativa tra un progetto pilota di successo e una soluzione scalabile. Senza un framework per collegare le discipline, la trasformazione si basa solo sulla forza di volontà individuale, e anche gli atti eroici non durano per sempre.
Man mano che la pressione aumenta, l'impatto si aggrava. Il progresso dipende sempre di più da un gruppo sempre più ristretto di persone che trasportano un carico maggiore. Le soluzioni alternative si moltiplicano. L'impegno si scollega dai risultati, il morale si abbassa e i costi vengono a galla ovunque: rielaborazione, attrito e un divario crescente tra investimento e rendimento.
È così che il fallimento del progetto pilota diventa sistemico, attraverso attriti culturali e strutturali che si accumulano molto prima che qualcuno se ne accorga.
IBM Client Zero
Riduzione del 74% nel supporto IT e si stima che vengano risparmiate 26.000 ore all'anno con dati, AI e automazione. ”
Scalare l'AI significa riprogettare il modo in cui il lavoro si sposta e sostenere tale riprogettazione con un mandato chiaro. I talenti vogliono innovare e sono spesso in anticipo rispetto alla leadership nell'adozione degli strumenti, quindi non si tratta solo di una direttiva top-down. Gli incentivi devono premiare la sperimentazione e i risultati, non solo la consegna di base. La governance deve bilanciare la coerenza centrale con la flessibilità localizzata.
La ricerca supporta le prestazioni che questi cambiamenti producono. Attraverso il nostro lavoro con i clienti, abbiamo imparato cosa serve per ripensare insieme ruoli, workflow e responsabilità. A volte, la cosa più utile che possiamo offrire è la prospettiva che deriva dall'averla vissuta per primi.
KPI ristretti e strategie espansive non coesistono. Se si desidera promuovere il pensiero interfunzionale, è necessario misurare e premiare i risultati ottenuti in questo ambito.
Il 77% dei lavoratori entry-level vedrà il proprio ruolo cambiare a causa dell'AI, così come più di 1 dirigente su 4.1 L'adozione accelera quando le persone si sentono supportate. In caso contrario, l'uso non ufficiale dell'AI aumenterà insieme al rischio di conformità.
Quando i leader modellano il cambiamento attraverso l'azione, usando strumenti di AI, mettendo in discussione le assunzioni e prendendo decisioni difficili in modo trasparente, la trasformazione diventa reale. Questo è ciò che conta soprattutto per i middle manager e i lead trasversali che portano il peso del cambiamento ogni giorno.
Il 79% dei dirigenti afferma che l'AI contribuirà ai loro ricavi entro il 2030. Data questa fiducia, come mai il 95% delle organizzazioni non riscontra alcun rendimento misurabile?
La differenza tra implementazioni ad alto rendimento e a basso rendimento spesso si riduce a una domanda: la leadership si è allineata su ciò che deve cambiare per vincere?
Dopo i promettenti progetti pilota, come si progetta per ottenere un valore duraturo? Strategia, rischio e cultura non sono sfide indipendenti: sono leve di un unico sistema.
1 Augmented work for an automated, AI-driven world, IBM Institute for Business Value, IBM, 10 agosto 2023.
2 Overcoming the Organizational Barriers to AI Adoption, Harvard Business Review, 11 novembre 2025.