L'effetto moltiplicatore

Andiamo avanti nel tempo. La tua strategia AI è stata ambiziosa, ben finanziata e sta generando energia reale in tutta l'azienda. Hai costruito il caso e lanciato progetti pilota che sembrano molto promettenti. Le basi ci sono.



Ora la domanda più difficile è: come si progetta per ottenere un valore duraturo? Come si sposta dall'aiuto locale all'AI che prospera al centro della tua attività? È qui che molte aziende si bloccano, mentre quelle che non lo fanno non stanno solo sperimentando, ma stanno costruendo il tessuto connettivo tra le discipline e preparando il terreno per il lungo periodo: la ripetibilità.