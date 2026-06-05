L'effetto moltiplicatore

Dal proof of concept al proof of performance: cosa hanno capito per prime le aziende che sostengono il valore dell'AI.
Andiamo avanti nel tempo. La tua strategia AI è stata ambiziosa, ben finanziata e sta generando energia reale in tutta l'azienda. Hai costruito il caso e lanciato progetti pilota che sembrano molto promettenti. Le basi ci sono.
Ora la domanda più difficile è: come si progetta per ottenere un valore duraturo? Come si sposta dall'aiuto locale all'AI che prospera al centro della tua attività? È qui che molte aziende si bloccano, mentre quelle che non lo fanno non stanno solo sperimentando, ma stanno costruendo il tessuto connettivo tra le discipline e preparando il terreno per il lungo periodo: la ripetibilità.
Dorottya Sallai
London School of Economics
L'adozione dell'AI è una transizione culturale. ”
Una distribuzione funziona perfettamente in un'unità di business ma non può essere trasferita. Un'automazione fa risparmiare ore qui e crea un collo di bottiglia lì. Senza una definizione condivisa di cosa significhi il progresso, la fiducia si erode e l'AI rimane un insieme di strumenti piuttosto che una capacità operativa.
La scalabilità dell'AI è una sfida operativa ed economica. Con la crescita dei portfolio dei modelli e la moltiplicazione delle richieste infrastrutturali, la disciplina dei costi diventa inseparabile dalla creazione di valore. Il 21% delle iniziative di gen AI non è riuscito a scalare a causa dei soli costi.²
Il 92% dei CDO afferma di dover concentrarsi sui risultati aziendali per avere successo, eppure meno di un terzo ha misure chiare a riguardo.² Quando il successo è definito in modo diverso da una funzione all'altra, l'azienda non riesce a distinguere tra un portfolio di vittorie e uno di esperimenti.
Si tratta di un aumento rispetto al 41% del 2023. Le basi stanno migliorando rapidamente.³ Ma la sola maturità della piattaforma non produce valore. Le aziende all'avanguardia stanno collegando dati unificati a metriche condivise e modelli ripetibili, in modo che ogni iniziativa rafforzi quella successiva.
Le aziende emergenti progettano l'integrazione sin dal primo giorno. Non vedono la strategia, il rischio, la cultura e il valore come sfide separate, ma come leve di un unico sistema che impara più velocemente, si adatta in modo più fluido e compensa ogni investimento effettuato.
Quando il progresso non viene definito in modo esplicito, l'adozione dell'AI perde slancio e si trasforma in una serie di strumenti scollegati, anziché diventare parte integrante del funzionamento dell'azienda.
Lo abbiamo visto con i nostri occhi. Qualcosa si avvia in modo pulito in un'unità di business e sembra risolto. Provi a spostarlo altrove e inizia a rompersi. Un'automazione semplifica il lavoro in un'area, solo per introdurre attrito altrove. Quello che sembrava un successo iniziale rischiava di crollare sotto il peso dell'intera impresa.
Quando si verificano interruzioni del ridimensionamento, si accumulano silenziosamente. L'Integrazione avviene per retrofit, non per progettazione. I costi di elaborazione aumentano e le iniziative di gen AI non riescono a scalare.
Le ricerche dimostrano che l'AI dà i suoi frutti quando viene collocata al centro delle funzioni aziendali (operazioni, finanza, approvvigionamenti) dove la disciplina dell'integrazione è più importante. Affinché l'AI funzioni su larga scala, è necessario trattarla come una funzionalità sistematica. Chi non vuole fare il salto non può sbloccare la promessa sottostante.
IBM Client Zero, case study, 2025
IBM ha sbloccato 4,5 miliardi di dollari, cifra in aumento, di guadagno in termini di produttività grazie all'AI, all'hybrid cloud, all'automazione e all'esperienza di consulenza. ”
Progettare per l'integrazione fin dal primo giorno crea un valore duraturo. Le organizzazioni che hanno successo affrontano la strategia, il rischio, la cultura e il valore come forze interdipendenti in un sistema condiviso.
E questo sistema è più duraturo di un vantaggio tecnologico. Impara più velocemente, si adatta in modo più fluido e consolida l'investimento. Abbiamo lavorato fianco a fianco con leader che affrontano questa transizione, e quello che abbiamo visto è che l'allineamento, se fatto bene, non solo chiude il divario tra ambizione e impatto, ma apre anche possibilità che prima non erano visibili.
Nel 2023, solo il 41% dei leader dei dati aveva la piattaforma giusta.³ Entro il 2025, il 75% dichiara di averne uno che si integra tra i vari silos.¹ Questo cambiamento è importante perché i dati unificati, gli standard di qualità applicati e il lignaggio chiaro determinano se l'AI fornisce insight utili o rumore costoso.
Il 70% dei dirigenti afferma che la gen AI è un driver dei costi di elaborazione. In media, il 21% delle iniziative di gen AI non è riuscito a scalare per questo motivo.¹ Un'architettura a livello di portfolio che bilancia flessibilità e controllo dei costi ti aiuta a estrarre maggior valore dai tuoi investimenti attuali.
Quando queste funzioni operano in modo indipendente, si verificano sforzi duplicati, misurazioni incoerenti e un aumento dei costi. I CDO che adottano modelli hub-and-spoke o centralizzati registrano prestazioni superiori del 36%.⁴
Il 79% dei dirigenti afferma che l'AI contribuirà ai loro ricavi entro il 2030. Data questa fiducia, come mai il 95% delle organizzazioni non riscontra alcun rendimento misurabile?
La differenza tra implementazioni ad alto rendimento e a basso rendimento spesso si riduce a una domanda: la leadership si è allineata su ciò che deve cambiare per vincere?
La cultura non viaggia su un binario separato rispetto alla strategia di AI. È l'infrastruttura su cui la strategia funziona. Le organizzazioni che puntano a una crescita sostenibile stanno riprogettando come spostare il lavoro.
1 The CEO’s Guide to Generative AI: Cost of Compute, IBM Institute for Business Value, IBM, ottobre 2024.
2 The 2025 CDO Study: The AI Multiplier Effect, IBM Institute for Business Value, IBM, 2024.
3 The 2023 CDO Study: Turning Data into Value, Global C‑suite Series, IBM Institute for Business Value, IBM, aprile 2023.
4 Solving the AI ROI Puzzle: How Chief AI Officers Cut Through Complexity to Create New Paths to Value, Research Insights, IBM Institute for Business Value, IBM, luglio 2025.