L'errore da un miliardo di dollari

La maggior parte dei CEO sa che il cambiamento fondamentale è arrivato. Quattro su cinque di loro credono che l'AI genererà ricavi entro il 2030. Il capitale scorre, i mandati per adottare la tecnologia sono in atto e, nella maggior parte delle aziende, sono già in corso diverse iniziative di AI. Questa ambizione è al posto giusto, nel momento giusto.



L'ambizione da sola non produce rendimenti. La ricerca suggerisce che circa il 95% delle organizzazioni sta vedendo un impatto scarsamente o per nulla misurabile dall'AI generativa.



Non solo perché la tecnologia non si è dimostrata all'altezza, ma anche perché non ci sono le strutture per aiutarla a prosperare nella pratica.