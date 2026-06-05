L'errore da un miliardo di dollari

Perché il 95% delle aziende spende miliardi nell'AI senza ottenere alcun ritorno, e cosa ha capito il restante 5%1
La maggior parte dei CEO sa che il cambiamento fondamentale è arrivato. Quattro su cinque di loro credono che l'AI genererà ricavi entro il 2030. Il capitale scorre, i mandati per adottare la tecnologia sono in atto e, nella maggior parte delle aziende, sono già in corso diverse iniziative di AI. Questa ambizione è al posto giusto, nel momento giusto.
L'ambizione da sola non produce rendimenti. La ricerca suggerisce che circa il 95% delle organizzazioni sta vedendo un impatto scarsamente o per nulla misurabile dall'AI generativa.
Non solo perché la tecnologia non si è dimostrata all'altezza, ma anche perché non ci sono le strutture per aiutarla a prosperare nella pratica.
Boston Consulting Group
"Costruire per il futuro 2025"
Il 70% degli ostacoli dell'AI è causato da persone, organizzazioni e processi. ”
Ogni leader aziendale sta facendo la scelta giusta nell'ambito del proprio mandato. Ma, se perseguite in modo indipendente, queste priorità trascinano l'impresa in direzioni diverse. Il risultato è una deriva, e più a lungo rimane senza nome, più è difficile invertirla.
Tutti sono d'accordo che questo è importante. Il divario è nell'esecuzione. Ogni leader opera sulla base di un mandato valido, ma questi mandati sono stati concepiti per l'eccellenza funzionale, non per il coordinamento interfunzionale che l'AI richiede. L'accordo ai vertici non si traduce automaticamente in coerenza nella pratica.
La disconnessione non riguarda il disaccordo, ma la deriva. Le priorità ben intenzionate divergono quando si spostano all'esecuzione. L'attrito che ne deriva si complica pian piano in tempi di ciclo più lunghi, sforzi duplicati e strategie che perdono coerenza prima di raggiungere i team responsabili della consegna.
Tre aziende su quattro stanno ancora eseguendo l'AI su strumenti frammentati, dove il debito di integrazione è presente e dove il costo del mancato allineamento diventa più tangibile. I workflow modernizzati non sono solo un aggiornamento tecnologico, ma l'infrastruttura che determina se i guadagni dell'AI rimangono isolati o composti in tutta l'azienda.
Le aziende più avanti hanno trasformato l'allineamento in una disciplina di lavoro, chiarendo la proprietà, standardizzando il modo in cui i dati e le operazioni si collegano e incorporando la governance nei workflow. Ecco come si costruisce un business più intelligente: i sistemi principali si rafforzano a vicenda.
La sfida è difficile da capire dai singoli punti di vista. In tutta l'organizzazione, ogni linea di business sta lavorando per realizzare le proprie priorità, che si tratti di proteggere il capitale, di guidare la crescita, di costruire la disponibilità dei dati o di modernizzare lo stack. Rischio e conformità si scontrano con i team di crescita. Gli obiettivi a lungo termine si scontrano con il ROI. I tecnici e le persone non sono d'accordo nel rendere reali i progetti pilota.
È proprio in questo spazio che possono insinuarsi attriti e divergenze: a causa di priorità ben intenzionate che non convergono mai completamente. Oltre la metà dei dirigenti confessa che l'adozione dell'AI sta portando la propria azienda fuori allineamento.
Probabilmente hai visto i sintomi: rilavorazione. Team che ricostruiscono ciò che esiste altrove. Plateau nella velocità di implementazione. L'enorme compito di integrare nuove tecnologie in stack legacy o colmare i silos di dati. Il tipo di sfide che fanno sorgere la domanda: è meglio ripartire da zero?
Sono segnali che il costo di un'esecuzione non coordinata si sta accumulando nei margini e sta togliendo energia dalle sue persone migliori.
Accenture
Making Reinvention Real with Gen AI, 2025
Le organizzazioni con un allineamento a livello aziendale guidato dal CEO hanno una probabilità 2,5 volte maggiore di ottenere un valore significativo dall'AI generativa. ”
Le imprese all'avanguardia hanno reso l'allineamento una disciplina lavorativa. Hanno chiarito la proprietà tra le funzioni, standardizzato come dati e operazioni si connettono e integrato la governance dentro i workflow.
Questo è ciò che significa costruire un'azienda più intelligente: rendere i sistemi e i processi core abbastanza intelligenti da rafforzarsi a vicenda, così che l'impresa sia attrezzata per adottare e utilizzare nuovi strumenti.
Chiarisco chi decide cosa, come il capitale si sposta tra le diverse discipline e se gli incentivi premiano i risultati o semplicemente la consegna del servizio.
Due terzi dei CEO raggiungono gli obiettivi a breve termine riallocando le risorse da iniziative a lungo termine, una pratica che erode le fondamenta. La misurazione a doppio orizzonte è il modo in cui si interrompe quel ciclo.
I progetti pilota di AI perdono slancio perché non c'era un percorso per finanziare ciò che doveva venire dopo. Il reinvestimento strutturato è il modo in cui si sposta dal proof of concept alle prestazioni.
La differenza tra implementazioni ad alto rendimento e a basso rendimento spesso si riduce a una domanda: la leadership si è allineata su ciò che deve cambiare per vincere?
La cultura non viaggia su un binario separato rispetto alla strategia di AI. È l'infrastruttura su cui la strategia funziona. Le organizzazioni che puntano a una crescita sostenibile stanno riprogettando come spostare il lavoro.
Dopo i promettenti progetti pilota, come si progetta per ottenere un valore duraturo? Strategia, rischio e cultura non sono sfide indipendenti: sono leve di un unico sistema.
¹ The GenAI Divide: State of AI in Business 2025, MIT NANDA, luglio 2025.
2 What Leaders Get Wrong About Strategic Alignment, Harvard Business Review, gennaio 2026.
3 Modernizing applications on hybrid cloud, IBM Institute for Business Value, IBM, giugno 2023.