Open source, rischi aperti: i crescenti pericoli dell'AI generativa non regolamentata

Per ora, uno dei pochi fattori che frenano i criminali informatici sono le barriere che gli sviluppatori hanno introdotto per proteggere i loro modelli AI dall'uso improprio. ChatGPT non genererà consapevolmente un'e-mail di phishing e Midjourney non creerà immagini offensive. Tuttavia, questi modelli appartengono a ecosistemi completamente chiusi, i cui sviluppatori hanno il potere di decidere per cosa possano o non possano essere utilizzati.

Ci sono voluti solo due mesi dal suo rilascio pubblico perché ChatGPT raggiungesse 100 milioni di utenti. Da allora, migliaia di utenti hanno provato a violarne le barriere e a eseguirne il jailbreak per fare ciò che volevano, con vari gradi di successo.

L'inarrestabile ascesa dei modelli open source renderà comunque obsolete queste barriere. Sebbene le prestazioni siano state tipicamente inferiori a quelle dei modelli closed source, non c'è dubbio che i modelli open source miglioreranno. Il motivo è semplice: gli sviluppatori possono usare qualsiasi dato vogliano per addestrarli. La buona notizia è che questo può promuovere la trasparenza e la concorrenza, supportando la democratizzazione dell'AI, invece di lasciarla esclusivamente nelle mani delle grandi aziende e degli enti normativi.

Tuttavia, senza protezioni, l'AI generativa rappresenta la prossima frontiera del crimine informatico. Le AI pericolose, come FraudGPT e WormGPT, sono ampiamente disponibili sui mercati del dark web. Entrambe si basano sul modello linguistico di grandi dimensioni (LLM)open source GPT-J, sviluppato da EleutherAI nel 2021.

I malintenzionati utilizzano anche sintetizzatori di immagini open source come Stable Diffusion per creare modelli specializzati in grado di generare contenuti offensivi. I contenuti video generati dall'AI sono dietro l'angolo. Le sue funzionalità sono attualmente limitate solo dalla disponibilità di modelli open source ad alte prestazioni e dalla notevole potenza di calcolo necessaria per eseguirli.