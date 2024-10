1. Definire i KPI di monitoraggio

Una strategia completa di monitoraggio dei container richiede la definizione iniziale dei KPI, per garantire l'allineamento con gli obiettivi aziendali. Le organizzazioni possono avere esigenze e obiettivi diversi per quanto riguarda la loro strategia di container, e dovranno allineare ciò che misurano con questi obiettivi.

Le aree chiave su cui concentrarsi per i singoli KPI sono tre:

Monitoraggio delle prestazioni: il monitoraggio delle prestazioni dei container è importante, sia a livello di cluster, sia all'interno del runtime del contenitore. Le organizzazioni dovrebbero concentrarsi sui KPI come i tempi di risposta e la latenza di rete per garantire che gli utenti finali riportino esperienze positive con le applicazioni e i servizi web di un'organizzazione.

il monitoraggio delle prestazioni dei container è importante, sia a livello di cluster, sia all'interno del runtime del contenitore. Le organizzazioni dovrebbero concentrarsi sui KPI come i tempi di risposta e la latenza di rete per garantire che gli utenti finali riportino esperienze positive con le applicazioni e i servizi web di un'organizzazione. Monitoraggio dell'utilizzo delle risorse : i container possono richiedere risorse significative, per cui è importante monitorare la quantità di risorse di elaborazione utilizzate da ciascun container monitorando i KPI come l'utilizzo della CPU, dello spazio su disco e della memoria. In questo modo le organizzazioni possono affrontare potenziali incidenti prima che diventino problemi più grandi, come ad esempio l'aggiunta di ulteriori nodi prima che un container esaurisca la capacità della CPU o della memoria.

: i container possono richiedere risorse significative, per cui è importante monitorare la quantità di risorse di elaborazione utilizzate da ciascun container monitorando i KPI come l'utilizzo della CPU, dello spazio su disco e della memoria. In questo modo le organizzazioni possono affrontare potenziali incidenti prima che diventino problemi più grandi, come ad esempio l'aggiunta di ulteriori nodi prima che un container esaurisca la capacità della CPU o della memoria. Monitoraggio della sicurezza e della conformità: le organizzazioni devono dare priorità al monitoraggio della sicurezza nel loro ambiente di container, con particolare attenzione ai tentativi di attacco contro aree come le immagini dei container e le autenticazioni. Il monitoraggio può fornire scansioni delle vulnerabilità delle immagini dei container e degli ambienti di runtime, le percentuali di MFA degli utenti, i tentativi di violazione del firewall e le anomalie di runtime, influenzando KPI come punteggi di valutazione delle vulnerabilità, tempo di risposta agli incidenti e stato di conformità.

2. Identificare le dipendenze e le integrazioni necessarie

Gli strumenti di monitoraggio dei container dovrebbero integrarsi con strumenti di containerizzazione open source come Prometheus, JMX e StatsD, in modo che le organizzazioni possano raccogliere insight sui loro ambienti. Inoltre, gli strumenti di monitoraggio dei container dovrebbero fornire visibilità su dipendenze come host, sistema operativo, Java Virtual Machine (JVM), nodi Cassandra e MySQL. La piattaforma IBM® Instana Observability utilizza un grafico dinamico per modellare le applicazioni di un'organizzazione per conoscere tutte le dipendenze fisiche e logiche dei componenti.

3. Creare e personalizzare i dashboard

I dashboard sono una componente fondamentale del monitoraggio dell'infrastruttura e della valutazione dello stato di salute dei container: i dipendenti devono infatti poter vedere cosa succede nel loro ambiente di container per poter intervenire se si è verificato un problema.

I moderni strumenti di monitoraggio dei container creano dashboard in cui i team DevOps possono visualizzare i dati dei container in aggregato e in visualizzazioni individuali che mostrano dati specifici. Instana fornisce visibilità con contesto attraverso un grafico dinamico e una guida al contesto. Queste funzioni aiutano gli utenti a visualizzare le relazioni tra le applicazioni, a diagnosticare i problemi e a determinarne l'impatto.

4. Integra con l'orchestrazione dei container:

Numerose organizzazioni utilizzano l'orchestrazione dei container, con conseguente automatizzazione del provisioning, implementazione e gestione delle applicazioni containerizzate, attraverso strumenti open source come Kubernetes. Gli ambienti containerizzati Kubernetes utilizzano l'automazione per eseguire attività come l'implementazione, il bilanciamento del carico e lo scaling senza la necessità dell'intervento umano. Tuttavia, il monitoraggio rimane fondamentale, in modo che le organizzazioni abbiano una visione di ogni cluster Kubernetes. I container producono quantità significative di dati sulle prestazioni che possono contribuire a migliorare il processo di orchestrazione, mentre il monitoraggio garantisce che l'orchestrazione funzioni come dovrebbe.

5. Automatizza i workflow:

L'automazione è una componente importante del monitoraggio dei container. L'impostazione di flussi di lavoro automatizzati specifici riduce al minimo il carico di lavoro dei team DevOps, aiuta a promuovere l'integrità e l'efficienza dei container riducendo al minimo l'errore umano e consente al sistema di intervenire più rapidamente di quanto potrebbe fare un utente umano.

6. Attiva notifiche sugli incidenti di prestazione:

Le funzionalità di rilevamento delle anomalie sono necessarie per consentire una diagnosi e una risoluzione rapide degli incidenti relativi alle prestazioni all'interno dei container. Una soluzione di monitoraggio dei container deve registrare gli incidenti man mano che si verificano, in modo che i team DevOps e gli ingegneri dell'affidabilità del sito li possano affrontare individualmente e riescano risolvere i problemi o a determinare se fanno parte di una situazione più grave che richiede un'analisi della causa principale e una risposta più completa.