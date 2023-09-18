L’adozione dell’AI nelle aziende è raddoppiata negli ultimi cinque anni, e i CEO oggi affermano di subire una forte pressione da parte di investitori, creditori e finanziatori per accelerare l’adozione dell’AI generativa. Ciò è in gran parte dovuto alla consapevolezza che abbiamo superato una nuova soglia per quanto riguarda la maturità dell’AI, introducendo un nuovo e più ampio spettro di possibilità, risultati e benefici per la società nel suo insieme.

Molte aziende sono state restie a puntare tutto sull’AI, poiché alcune incognite all’interno della tecnologia erodono la fiducia. E la sicurezza è solitamente considerata una di queste incognite. Come si proteggono i modelli AI? Come è possibile garantire che questa tecnologia trasformativa sia protetta dagli attacchi informatici, siano essi sotto forma di furto, manipolazione e fuga di dati o di attacchi di evasione, avvelenamento, estrazione e inferenza?

Lo sprint globale per stabilire una leadership nell’AI (sia tra i governi, i mercati o i settori aziendali) ha stimolato la pressione e l’urgenza di rispondere a questa domanda. La sfida nel proteggere i modelli AI deriva non solo dalla natura dinamica e dal volume dei dati sottostanti, ma anche dalla superficie di attacco estesa che i modelli AI introducono: una superficie di attacco nuova per tutti. In parole povere, per manipolare un modello AI o i suoi risultati per scopi dannosi, ci sono molti potenziali punti di ingresso che gli avversari possono tentare di compromettere, molti dei quali stiamo ancora scoprendo.

Tuttavia, questa sfida non è senza soluzione. Anzi, stiamo vivendo il più grande movimento di crowdsourcing per la sicurezza dell’AI che qualsiasi tecnologia abbia mai istigato. L’amministrazione Biden-Harris, il DHS CISA e l’AI Act dell’Unione Europea hanno mobilitato la comunità della ricerca, degli sviluppatori e della sicurezza per lavorare collettivamente per promuovere sicurezza, privacy e conformità per AI.