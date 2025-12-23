Rendi l'FP&A proattivo integrando l'intelligence decisionale

Due donne d'affari sedute alla postazione di lavoro in ufficio che discutono un progetto su un tablet

Autore

Deepak Joshi

Finance and Supply Chain Transformation Leader, IBM Consulting

Le organizzazioni sono sotto costante pressione per prendere decisioni più rapide e intelligenti. I professionisti di financial planning and analysis (FP&A) spesso si concentrano sulla rendicontazione retrospettiva e sulle previsioni statiche. Per questo motivo, spesso si trovano costretti a soddisfare le esigenze dell'attuale ambiente aziendale dinamico.

Non sorprende che il 34% dei CEO sia preoccupato per la reinvenzione dei modelli di business e il 30% dei CFO sia concentrato sull'accuratezza delle previsioni.

Incorporare l'intelligence decisionale è il passaggio fondamentale di una pianificazione finanziaria efficace. Permette ai professionisti FP&A di utilizzare dati, tecnologia e analytics per guidare un processo decisionale strategico. La tecnologia, l'integrazione di dati esterni, la reportistica avanzata, la gestione del rischio e la sostenibilità stanno trasformando l'FP&A in una potenza decisionale.

La tecnologia come fattore abilitante per il business partner strategico

La tecnologia all'avanguardia sta ridefinendo il ruolo dei professionisti FP&A, consentendo loro di evolversi come business partner strategici. L'intelligenza artificiale (AI), il machine learning (ML) e l'AI generativa (gen AI) sono centrali in questa trasformazione, perché automatizzano i compiti manuali e forniscono insight predittivi e prescrittivi.

L'AI offre chiari benefici per l'FP&A: costi inferiori del 25% per pianificazione, budgeting e previsione, tempi di ciclo di budget più veloci del 33%, precisione complessiva delle previsioni superiore del 4% e errori di previsione delle vendite inferiori del 57%.

Integrando le tecnologie, l'FP&A passa da una funzione reattiva a un driver proattivo della strategia aziendale:

  • Automazione e attenzione al lavoro strategico: strumenti come IBM® watsonx Orchestrate semplificano i processi di routine, come il consolidamento dei dati e la generazione di report. Questo permette ai professionisti di FP&A di concentrarsi su attività di alto valore come l'analisi strategica.
  • Elaborazione dei dati in tempo reale: il cloud computing e l'analisi dei big data offrono scalabilità e insight in tempo reale, permettendo una modellazione degli scenari più rapida e una previsione iterativa.
  • Collaborazione migliorata: gli strumenti digitali consentono una migliore comunicazione interfunzionale, garantendo che i team finanziari lavorino in sincronia con gli altri reparti per allineare le strategie operative e finanziarie.
Utilizzo di fonti di dati esterne

Integrare dati esterni nei processi FP&A è fondamentale per sviluppare una comprensione completa delle dinamiche aziendali. Fonti di dati esterne, come tendenze di mercato, intelligence competitiva e analisi geopolitica, integrano i dati finanziari interni per creare un solido framework di processo decisionale.

Utilizzando fonti di dati esterne, i team FP&A possono migliorare significativamente le loro funzionalità del processo decisionale. L'integrazione di insight esterni, come tendenze di mercato e dati competitivi, insieme a metriche finanziarie interne porta a:

  • Previsioni migliorate: l'utilizzo di dati esterni arricchisce i modelli predittivi, permettendo alle organizzazioni di anticipare i cambiamenti e fare previsioni più accurate.
  • Pianificare gli scenari: combinare dati esterni e interni consente un'analisi dinamica degli scenari, aiutando le aziende a prepararsi a varie contingenze.
  • Allineamento strategico: gli insight derivati da dati esterni assicurano che il processo decisionale sia in linea con condizioni e opportunità di mercato più ampie.

Combinare dati esterni con dati interni rivela insight nascosti e dà alle organizzazioni il potere non solo di rispondere ai cambiamenti esterni, ma anche di sfruttarli.

Reporting avanzato per la consulenza strategica

I tradizionali riepiloghi finanziari statici hanno lasciato il posto a narrazioni dinamiche e basate sui dati che comunicano insight complessi in modo chiaro ed efficace.

La reportistica migliorata trasforma il modo in cui l'FP&A comunica gli insight, rendendo i dati complessi più accessibili e fruibili. Questa evoluzione è guidata da due fattori chiave:

  • Strumenti di visualizzazione avanzati: dashboard interattivi e piattaforme di visualizzazione dei dati permettono ai team FP&A di presentare gli insight in modo accessibile e visivamente coinvolgente.
  • Miglioramento del processo decisionale: il miglioramento del reporting facilita la comprensione e l'allineamento tra gli stakeholder, assicurando che le decisioni siano basate sui dati e strategicamente valide.

Il reporting migliorato gioca anche un ruolo fondamentale nel favorire la collaborazione interfunzionale. Fornendo insight chiari e in tempo reale, l'FP&A garantisce che tutti i dipartimenti operino con una comprensione unificata degli obiettivi aziendali. Questa prospettiva condivisa abbatte i silo e incoraggia la trasparenza, permettendo ai team di finanza, operazioni e strategia di collaborare efficacemente.

Inoltre, un reporting avanzato è un elemento fondamentale per la pianificazione aziendale integrata (IBP) e la pianificazione e analisi estese (xP&A). Queste metodologie enfatizzano l'allineamento dei piani finanziari e operativi per creare una strategia coesa che guidi il successo organizzativo nei seguenti modi:

  • Supporto all'IBP: il reporting potenziato fornisce una serie unificata di metriche e insight che allineano gli obiettivi finanziari alle funzionalità operative. Questa Integrazione garantisce che i piani siano fruibili e adattabili ai cambiamenti del mercato.
  • Facilitazione di xP&A: espandendosi oltre la tradizionale pianificazione incentrata sulla finanza, la reportistica avanzata integra insight provenienti da vendite, marketing, supply chain e altri reparti. Questa visione olistica consente alle organizzazioni di creare strategie complete, basate sui dati, dinamiche e lungimiranti.

La capacità di combinare reporting avanzato con collaborazione interfunzionale, IBP e xP&A garantisce che FP&A non si limiti a informare il processo decisionale, ma modelli e allinei attivamente la strategia organizzativa per risultati ottimali.

IBM watsonx Orchestrate e watsonx Assistant integrano facilmente e rapidamente i processi per abilitare IBP e xP&A utilizzando gli investimenti tecnologici esistenti.

Gestione integrata del rischio e conformità

La gestione del rischio e la conformità sono fondamentali per migliorare l'intelligenza decisionale. La FP&A svolge ora un ruolo critico nell'identificare, monitorare e mitigare i rischi, garantendo al contempo l'allineamento ai requisiti normativi. Questo ruolo comprende quanto segue:

  • Valutazione proattiva del rischio: integrando la gestione del rischio nella pianificazione finanziaria, le organizzazioni possono identificare precocemente potenziali minacce e rispondere efficacemente.
  • Conformità normativa: l'utilizzo della tecnologia per il monitoraggio in tempo reale garantisce il rispetto degli standard normativi globali, riducendo al minimo l'esposizione ai rischi di conformità.
  • Rafforzamento della resilienza: l'integrazione dell'analisi del rischio nel processo decisionale migliora l'agilità organizzativa e la preparazione a interruzioni impreviste.

Integrare rischio e conformità garantisce che le aziende rimangano resilienti mentre cercano opportunità di crescita.

Sostenibilità nel processo decisionale finanziario

La sostenibilità non è più una considerazione secondaria: è una priorità strategica. Secondo lo studio IBV di IBM, The ESG data conundrum, 2023, il 72% dei dirigenti considera l'ESG un fattore di fatturato e il 76% lo considera centrale nella propria strategia aziendale. L'integrazione di metriche ambientali, sociali e di governance (ESG) nei processi FP&A consente alle organizzazioni di allineare le proprie strategie finanziarie con l'obiettivo di sostenibilità a lungo termine nei seguenti modi:

  • Integrazione strategica: integrando i fattori ESG nella pianificazione finanziaria, le organizzazioni possono valutare il loro impatto sulla sostenibilità e adattare le strategie di conseguenza.
  • Mitigazione del rischio: l'analisi ESG aiuta a identificare i rischi associati a pratiche non sostenibili, garantendo la conformità alle normative in evoluzione.
  • Creazione di valore: integrare metriche ESG rafforza la fiducia degli stakeholder, supporta la redditività a lungo termine e posiziona le organizzazioni come leader nelle pratiche aziendali sostenibili.

L'integrazione della sostenibilità da parte di FP&A nel processo decisionale aiuta a garantire che le aziende non solo prosperino oggi, ma rimangano anche sostenibili in futuro.

Abbraccia l'intelligence decisionale per sbloccare il futuro dell'FP&A

La trasformazione di FP&A in un hub di intelligence decisionale è un passo fondamentale per le organizzazioni che vogliono navigare nell'ambiente complesso e imprevedibile di oggi. Utilizzando tecnologie avanzate, integrando dati esterni, migliorando la reportistica, embedding la gestione del rischio e dando priorità alla sostenibilità, l'FP&A diventa un partner proattivo e strategico per guidare il successo aziendale.

Questa evoluzione consente ai professionisti FP&A di spostare oltre i ruoli tradizionali, fornendo insight attuabili/fruibili che modellano la strategia organizzativa e favoriscono la crescita a lungo termine. Mentre le aziende adottano l'intelligence decisionale, l'FP&A è in prima linea, guidando le organizzazioni verso resilienza, agilità e successo sostenibile.

Scopri di più su analisi e pianificazione finanziaria
