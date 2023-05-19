Miglioramento della misurazione del throttling della CPU

È passato un anno e mezzo da quando abbiamo implementato la funzionalità di throttling della CPU del container con riconoscimento delle limitazioni per IBM Turbonomic e ha catturato parecchia attenzione, per una buona ragione. Come illustrato nel nostro primo post sul blog, impostare un limite di CPU errato sta silenziosamente compromettendo le prestazioni dell'applicazione e impedendole di funzionare come previsto.

Turbonomic visualizza le metriche di throttling e, cosa ancora più importante, tiene conto del throttling quando consiglia il dimensionamento del limite della CPU. Non solo possiamo smascherare questo killer silenzioso delle prestazioni, ma Turbonomic prescriverà il valore limite della CPU per minimizzare il suo impatto sulle prestazioni della tua applicazione containerizzata.

In questo nuovo post, parleremo di un miglioramento significativo nel modo in cui misuriamo il livello di throttling. Prima di questo miglioramento, il nostro indicatore di limitazione veniva calcolato in base alla percentuale di periodi di limitazione. Con tale misurazione, il throttling è stato sottostimato per le applicazioni con un limite di CPU basso e sovrastimata per quelle con un limite di CPU alto. Ciò ha portato a valutare in modo troppo aggressivo le applicazioni con limiti elevati, poiché abbiamo orientato il nostro processo decisionale verso applicazioni con limiti bassi per ridurre al minimo la limitazione e garantirne le prestazioni.

In questo recente miglioramento, misuriamo il throttling in base alla percentuale di tempo di throttling. In questo post, ti mostreremo come funziona questa nuova misurazione e perché correggerà sia la sottostima che la sovrastima menzionata sopra:

Breve rivisitazione del throttling della CPU