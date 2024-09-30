Sebbene nessuno neghi che l'AI stia avanzando rapidamente, alcuni osservatori affermano che siamo lontani dalla superintelligenza.

"È totalmente esagerato", ha affermato Brent Smolinski, vicepresidente di IBM e Global Head of Technology and Data Strategy. "Secondo me non ci troviamo nemmeno nei paraggi della superintelligenza."

Nonostante i progressi impressionanti in alcune aree, l'AI manca ancora di elementi fondamentali di un'intelligenza simile a quella umana, secondo Smolinski. "Manca qualcosa di fondamentale che ci porterà alla superintelligenza", afferma.

Una questione chiave è il divario di efficienza tra apprendimento umano e machine learning. Smolinski contrappone i processi di apprendimento dell'AI a quelli umani: "Perché questi modelli linguistici di grandi dimensioni imparino a dialogare, è necessario alimentarli con l'intero corpus di internet per arrivare al punto in cui si può interagire con loro. Gli esseri umani [hanno bisogno] di molto, molto meno."

L'AI è anche lontana dal raggiungere la versatilità che gli esseri umani dimostrano nell'apprendere abilità diverse, dal linguaggio alle attività fisiche come giocare a golf o guidare un'auto. Questa versatilità rappresenta una differenza fondamentale tra l'intelligenza umana e le funzionalità attuali dell'AI.

Smolinski delinea diversi elementi della vera superintelligenza: capacità di ragionamento induttivo e deduttivo, creatività, rappresentazione della conoscenza attraverso modelli mentali, apprendimento e adattamento in tempo reale, e coscienza.

Nel campo dell'AI, il quantum computing potrebbe risolvere alcuni vincoli computazionali, potenzialmente "spingendo il limite di ciò che l'AI può fare", afferma Smolinski. Ma l'impatto del quantum computing sul raggiungimento di una vera superintelligenza rimane incerto.

Un'altra questione che Smolinski ha evidenziato è la necessità di una definizione chiara e condivisa di superintelligenza. "Se metti insieme sei informatici in una stanza e chiedi loro cosa significa superintelligenza, otterrai 12 risposte diverse", afferma Smolinski.