Sebbene ogni organizzazione dovrebbe creare la propria roadmap per la trasformazione della cybersecurity, ci sono tre approcci che le organizzazioni possono adottare per garantire che le persone siano la loro prima linea di difesa.

1. Simulazione di crisi

Dopo una violazione della sicurezza informatica, ogni secondo è importante. I team di sicurezza, i responsabili delle linee di business e i dirigenti devono sapere esattamente quale ruolo svolgere per contenere i danni. Per prepararsi, molte organizzazioni stanno testando i propri piani e team di risposta agli incidenti con simulazioni di cyber range. Le organizzazioni dotate di un team di risposta agli incidenti possono risparmiare 1,5 milioni di dollari sui costi delle violazioni dei dati rispetto alle organizzazioni prive di un team o di un piano di test di risposta agli incidenti.

Le organizzazioni ottengono:

collaborazione più stretta tra le organizzazioni con una maggiore conoscenza della loro superficie di attacco per identificare più efficacemente le vulnerabilità e migliorare la resilienza;

la possibilità di sperimentare un incidente di cybersecurity simulato con l'intensità e la pressione di una violazione dei dati nella vita reale;

fiducia nel rispondere e nel recuperare da incidenti di cybersecurity a livello aziendale, gestire le vulnerabilità e creare una cultura della sicurezza più solida.

2. Consapevolezza e formazione sulla cybersecurity

Molte aziende hanno difficoltà a comprendere i rischi informatici. La profonda competenza di IBM in materia di cybersecurity utilizza le lezioni apprese da 1.500 aziende presso le quali abbiamo ospitato sessioni di formazione, combinate con best practice basate sugli standard NIST e ISO, per aiutare le organizzazioni a migliorare la propria cultura informatica.

Le organizzazioni ottengono:

riduzione del numero di incidenti e, di conseguenza, riduzione dei costi complessivi;

visibilità dei test di phishing in tempo reale collegati alla formazione mirata;

un aumento della consapevolezza della sicurezza e un cambiamento comportamentale.

3. Trasformazione dei talenti nella cybersecurity

Con la crescente sofisticazione e l'aumento delle minacce informatiche, le organizzazioni faticano a sviluppare e mantenere le competenze necessarie in materia di cybersecurity per rilevare, prevenire e rispondere ad attacchi avanzati. Il servizio IBM Cyber Talent Transformation è personalizzato in base agli obiettivi di cybersecurity di un'organizzazione e utilizza l'AI nei suoi esclusivi processi di gestione dei talenti della sicurezza, che aiutano a formare team di cybersecurity resilienti.

Le organizzazioni ottengono:

i talenti della cybersecurity e le competenze critiche necessarie per soddisfare le richieste attuali e future;

la capacità di migliorare e riqualificare le proprie competenze in modo efficace e rapido;

la capacità di integrare strategie di AI e competenze in cui le organizzazioni possono far crescere e trattenere i talenti più rapidamente, riducendo al contempo il rischio di carenze critiche di competenze che possono ostacolare le prestazioni aziendali.

