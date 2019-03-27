5 libri che ti renderanno un maestro di Microsoft Azure

Microsoft Azure è una piattaforma di cloud computing pubblico che offre varie soluzioni, tra cui PaaS, IaaS e SaaS. Azure è una delle aziende cloud in più rapida crescita, con un aumento del fatturato del 76% . Può essere utilizzato per analytics, storage, calcolo virtuale, networking e altro ancora. La quantità di servizi in Azure è così vasta che potrebbe risultare complicato utilizzarli.
È importante avere le risorse giuste per aiutarti nel tuo percorso di migrazione verso il cloud. Ecco le guide migliori, che ti faranno diventare un esperto di Azure in pochissimo tempo.
Practical Microsoft Azure IaaS: Migrating and Building Scalable and Secure Cloud Solutions: di Shijimol Ambi Karthikeyan
Scopri come adottare IaaS di Azure e migrare la tua infrastruttura on-premise su Azure. Questo libro fornisce soluzioni seguendo le linee guida di design e le best practice di Microsoft per costruire stack di soluzioni altamente disponibili, scalabili e sicure utilizzando l'IaaS di Microsoft Azure.
Al termine di questo libro, saprai come mappare i componenti familiari dell'architettura on-premises ai loro corrispettivi dell'infrastruttura cloud.
Learn Azure in a Month of Lunches: di Iain Foulds
Questa guida ti aiuterà a iniziare suddividendo i concetti e le attività più importanti in 21 brevi lezioni, complete di esempi, esercizi e laboratori.
Imparerai le nozioni di base, tra cui l'impostazione di macchine virtuali (VM) basate sul cloud, l'implementazione di server web e l'utilizzo dello storage dei dati. Questa guida è perfetta per i principianti che usano Azure per la prima volta.
Hands-On Azure for Developers: di Kamil Mryzglod
Hands-On Azure for Developers ti accompagnerà in un viaggio attraverso molteplici servizi PaaS disponibili in Azure, inclusi gli App Service, funzioni e Service Fabric, e ti spiegherà in dettaglio come costruire un sistema completo e affidabile con facilità.
Imparerai come massimizzare le tue competenze costruendo soluzioni basate su cloud utilizzando diversi database SQL e NoSQL, componenti serverless e di messaggistica, e persino motori di ricerca, come Azure Cognitive Search.
Microsoft Azure: Your Personal Guide from Beginning to Pro: di Nate J
Questo libro ti guida su come configurare una rete virtuale all'interno di Azure Portal, come utilizzare un Network Security Group e come avviare una VM all'interno della piattaforma. Viene inoltre spiegato come lavorare con SQL Database all'interno della piattaforma Azure.
Ogni aspetto di Microsoft Azure è stato trattato in questo libro, che lo rende una guida eccezionale per aiutarti a passare da principiante a esperto di Azure.
Mastering Identify and Access Management with Microsoft Azure: di Jochen Nickel
Questa guida ti illustrerà tutti i benefici di Microsoft Azure nella gestione delle identità e degli accessi. Esaminando le funzionalità della gestione delle identità e degli accessi come servizio, otterrai una panoramica completa della strategia Microsoft.
Alla fine di questo libro avrai una conoscenza approfondita delle tecnologie di protezione delle informazioni Microsoft.
