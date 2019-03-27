5 libri che ti renderanno un maestro di Microsoft Azure

Hands-On Azure for Developers: di Kamil Mryzglod

Hands-On Azure for Developers ti accompagnerà in un viaggio attraverso molteplici servizi PaaS disponibili in Azure, inclusi gli App Service, funzioni e Service Fabric, e ti spiegherà in dettaglio come costruire un sistema completo e affidabile con facilità.

Imparerai come massimizzare le tue competenze costruendo soluzioni basate su cloud utilizzando diversi database SQL e NoSQL, componenti serverless e di messaggistica, e persino motori di ricerca, come Azure Cognitive Search.