Partnership tra IBM e Salesforce

Le partnership strategiche di IBM forniscono l'accesso a tecnologie e servizi di consulenza all'avanguardia, migliorando l'esperienza del cliente e promuovendo la crescita del business. Lavorando insieme a IBM e ai suoi partner, i clienti possono trarre beneficio dall'esperienza, dalle Risorse e dalle Tecnologie combinate della partnership. Questo può portare alla creazione di soluzioni innovative e su misura per le esigenze specifiche del cliente, e può aiutare il cliente a raggiungere i suoi obiettivi aziendali in modo più efficiente ed efficace. Inoltre, le partnership strategiche di IBM permettono ai clienti di rimanere all'avanguardia in termini di tecnologia e tendenze di settore, fornendo l'accesso alle ultime innovazioni e alle best practice.