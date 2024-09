Per raggiungere i suoi obiettivi di reporting rapido e cicli informativi, i-PRO ha lanciato un progetto per specificare applicazioni integrate di vendita, finanza ed ERP, nonché l'infrastruttura IT, per guidare le sue attività di core business. Con aprile 2022 come data finale per l'attivazione, i-PRO ha incaricato IBM® Consulting di aiutare l'azienda a progettare, costruire e distribuire quello che è diventato noto come il sistema i-PRO e ha selezionato SAP S/4HANA® Cloud e Salesforce.

Ayako Shiga, Chief Information Officer (CIO) di i-PRO, spiega: “Abbiamo selezionato IBM per il progetto i-PRO perché sapevamo che vantava una vasta esperienza nel supportare progetti di trasformazione digitale su larga scala per le principali aziende internazionali. Anche la solida collaborazione tra IBM e SAP è stata un ulteriore vantaggio; eravamo fiduciosi che questo ci avrebbe aiutato a stabilire processi efficienti supportati da soluzioni affidabili”.

Durante lo spostamento delle applicazioni aziendali legacy nel cloud, i-PRO ha unito i dati precedentemente isolati dai sistemi legacy e ha creato un database centrale per garantire un flusso di dati ininterrotto tra tutte le unità di business.

Shiga spiega: “Abbiamo elaborato dei piani per il sistema i-PRO nel 2020, costruito il nuovo ambiente IT e iniziato la migrazione di 11 sistemi legacy principali in un periodo di un anno. Non avendo il tempo o le risorse per creare un sistema su misura per ogni sede e sito, abbiamo adottato un approccio globale fit-to-standard, consolidando i processi in tutte le regioni".