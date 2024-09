Bilancia reddito netto e Net Zero con IBM + AWS. I leader in materia di dati e capacità ambientali, sociali e di governance (ESG) hanno il 43% in più di probabilità di sovraperformare in termini di redditività—e il 52% in più di probabilità di affermare che le iniziative ESG hanno un impatto enorme sulla redditività.1

Rendi i dati ESG visibili e fruibili incorporandoli nelle funzioni aziendali principali. Aumenta la produttività, riduci i costi, gli sprechi e le emissioni rispettando i requisiti normativi con le soluzioni di sostenibilità IBM su una piattaforma cloud economica ed efficiente dal punto di vista energetico come quella di AWS.