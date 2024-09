La partnership tra IBM e AWS

La partnership tra IBM, AWS e Red Hat offre una combinazione unica di tecnologie aziendali leader nei settori AI, cloud, infrastruttura e open source. Con Amazon Web Services (AWS) e IBM, puoi portare nel tuo business tutto il valore trasformativo dell'AI generativa, in modo più veloce, scalabile e affidabile. Accedi ai migliori prodotti IBM per i dati e l'AI, per l'ottimizzazione, la sicurezza e la sostenibilità, compreso l'intero portafoglio di watsonx™, ora disponibile sul marketplace di AWS. Automatizza la gestione del rischio con watsonx.governance™, ora integrato con Amazon SageMaker, per semplificare workflow trasparenti e responsabili e supportare gli obblighi di conformità.